Сегодняшняя цена Pharos

Текущая цена Pharos (PROS) сегодня составляет ₽ 0,3974 с изменением 3,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PROS на RUB составляет ₽ 0,3974 за PROS.

На данный момент Pharos занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PROS. В течение последних 24 часов, PROS торговался в диапазоне от ₽ 0,3899 (минимум) до ₽ 0,419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PROS изменился на -1,12% за последний час и на -5,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 10,37K.

Рыночная информация Pharos (PROS)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 10,37K₽ 10,37K ₽ 10,37K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 397,40M₽ 397,40M ₽ 397,40M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн PHAROS

Текущая рыночная капитализация Pharos составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 10,37K. Циркулируещее обращение PROS составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 397,40M.