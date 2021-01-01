Сеть xx состоит из быстрой, недорогой, готовой к квантованию цепочки блоков первого уровня и самой приватной коммуникационной сети в мире. Проект был основан криптографом Дэвидом Чаумом, крестным отцом цифровой валюты и технологии конфиденциальности. Используя xxDK, любое приложение или блокчейн может направлять свой трафик через коммуникационный уровень сети xx и обеспечивать конфиденциальность с защитой метаданных и сквозное шифрование с квантовой защитой для своих транзакций. Мобильное приложение xx messenger — это первый в мире децентрализованный мессенджер с квантовой защитой и сквозным шифрованием. Доступный в крупных магазинах приложений, производительность мессенджера xx уже привлекает ежедневных пользователей в более чем 65 странах. Сеть xx использует номинированный Proof-of-Stake (nPoS), чтобы стимулировать всех держателей монет запускать и выбирать узлы, а также участвовать в управлении платформы через цепочку DAO. Сеть xx была запущена в ноябре 2021 года. Всего в течение следующих 5 лет будет выпущено 1 миллиард монет с использованием дефляционного механизма, такого как сжигание монет.