Текущая цена Alphabet Class A сегодня составляет 254.11 USD. Следите за обновлениями цены GOOGLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GOOGLON прямо сейчас на MEXC.

Alphabet Class A Курс (GOOGLON)

Текущая цена 1 GOOGLON в USD:

$254,14
$254,14$254,14
+0,53%1D
USD
График цены Alphabet Class A (GOOGLON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:20 (UTC+8)

Информация о ценах Alphabet Class A (GOOGLON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 249,91
$ 249,91$ 249,91
Мин 24Ч
$ 256,09
$ 256,09$ 256,09
Макс 24Ч

$ 249,91
$ 249,91$ 249,91

$ 256,09
$ 256,09$ 256,09

$ 258,77043072941893
$ 258,77043072941893$ 258,77043072941893

$ 225,81003632470686
$ 225,81003632470686$ 225,81003632470686

+0,43%

+0,53%

-0,19%

-0,19%

Текущая цена Alphabet Class A (GOOGLON) составляет $ 254,11. За последние 24 часа GOOGLON торговался в диапазоне от $ 249,91 до $ 256,09, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GOOGLON за все время составляет $ 258,77043072941893, а минимальная – $ 225,81003632470686.

Что касается краткосрочной динамики, GOOGLON изменился на +0,43% за последний час, на +0,53% за 24 часа и на -0,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1807

$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M

$ 56,52K
$ 56,52K$ 56,52K

$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M

8,21K
8,21K 8,21K

8 214,85645644
8 214,85645644 8 214,85645644

ETH

Текущая рыночная капитализация Alphabet Class A составляет $ 2,09M, при 24-часовом объеме торгов $ 56,52K. Циркулируещее обращение GOOGLON составляет 8,21K, а общее предложение – 8214.85645644. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,09M.

История цен Alphabet Class A (GOOGLON) в USD

Отслеживайте изменения цены Alphabet Class A за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,3398+0,53%
30 дней$ +2,5+0,99%
60 дней$ +74,11+41,17%
90 дней$ +74,11+41,17%
Изменение цены Alphabet Class A сегодня

Сегодня для GOOGLON зафиксировано изменение $ +1,3398 (+0,53%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Alphabet Class A за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +2,5 (+0,99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Alphabet Class A за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GOOGLON изменился на $ +74,11 (+41,17%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Alphabet Class A за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +74,11 (+41,17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alphabet Class A (GOOGLON)?

Просмотеть страницу истории цен Alphabet Class A.

Что такое Alphabet Class A (GOOGLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Alphabet Class A доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Alphabet Class A. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GOOGLON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Alphabet Class A в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Alphabet Class A простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Alphabet Class A (USD)

Сколько будет стоить Alphabet Class A (GOOGLON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alphabet Class A (GOOGLON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alphabet Class A.

Проверьте прогноз цены Alphabet Class A!

Токеномика Alphabet Class A (GOOGLON)

Понимание токеномики Alphabet Class A (GOOGLON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GOOGLON прямо сейчас!

Как купить Alphabet Class A (GOOGLON)

Ищете как купить Alphabet Class A? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Alphabet Class A на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GOOGLON на местную валюту

1 Alphabet Class A (GOOGLON) в VND
6 686 904,65
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AUD
A$388,7883
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в GBP
190,5825
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в EUR
218,5346
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в USD
$254,11
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MYR
RM1 072,3442
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TRY
10 667,5378
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в JPY
¥38 624,72
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ARS
ARS$342 926,5272
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в RUB
20 638,8142
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в INR
22 318,4813
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в IDR
Rp4 235 164,9726
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PHP
14 893,3871
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в EGP
￡E.12 090,5538
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BRL
R$1 367,1118
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в CAD
C$353,2129
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BDT
31 021,7488
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в NGN
371 503,7378
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в COP
$992 617,1875
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ZAR
R.4 396,103
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в UAH
10 647,209
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TZS
T.Sh.630 543,4718
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в VES
Bs53 363,1
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в CLP
$240 642,17
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PKR
Rs71 923,2944
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в KZT
136 764,5431
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в THB
฿8 319,5614
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TWD
NT$7 831,6702
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AED
د.إ932,5837
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в CHF
Fr200,7469
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в HKD
HK$1 974,4347
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AMD
֏97 209,7805
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MAD
.د.م2 353,0586
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MXN
$4 675,624
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SAR
ريال952,9125
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ETB
Br38 477,3362
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в KES
KSh32 815,7654
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в JOD
د.أ180,16399
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PLN
924,9604
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в RON
лв1 110,4607
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SEK
kr2 386,0929
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BGN
лв426,9048
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в HUF
Ft85 355,549
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в CZK
5 323,6045
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в KWD
د.ك77,75766
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ILS
836,0219
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BOB
Bs1 755,9001
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AZN
431,987
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TJS
SM2 353,0586
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в GEL
686,097
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AOA
Kz231 639,0527
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BHD
.د.ب95,54536
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BMD
$254,11
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в DKK
kr1 633,9273
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в HNL
L6 672,9286
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MUR
11 567,0872
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в NAD
$4 411,3496
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в NOK
kr2 536,0178
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в NZD
$439,6103
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PAB
B/.254,11
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PGK
K1 067,262
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в QAR
ر.ق924,9604
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в RSD
дин.25 657,4867
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в UZS
soʻm3 061 565,5609
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ALL
L21 190,2329
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ANG
ƒ454,8569
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в AWG
ƒ457,398
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BBD
$508,22
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BAM
KM426,9048
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BIF
Fr749 370,39
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BND
$330,343
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BSD
$254,11
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в JMD
$40 779,5728
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в KHR
1 024 635,0475
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в KMF
Fr107 742,64
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в LAK
5 524 130,3243
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в LKR
රු77 119,8439
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MDL
L4 312,2467
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MGA
Ar1 139 505,473
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MOP
P2 032,88
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MVR
3 887,883
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MWK
MK440 398,041
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в MZN
MT16 237,629
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в NPR
रु35 712,6194
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в PYG
1 802 148,12
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в RWF
Fr368 713,61
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SBD
$2 091,3253
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SCR
3 473,6837
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SRD
$10 072,9204
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SVC
$2 223,4625
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в SZL
L4 411,3496
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TMT
m891,9261
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TND
د.ت746,57518
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в TTD
$1 722,8658
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в UGX
Sh885 319,24
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в XAF
Fr143 318,04
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в XCD
$686,097
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в XOF
Fr143 318,04
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в XPF
Fr25 919,22
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BWP
P3 405,074
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в BZD
$510,7611
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в CVE
$24 181,1076
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в DJF
Fr45 231,58
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в DOP
$16 123,2795
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в DZD
د.ج33 158,8139
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в FJD
$584,453
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в GNF
Fr2 209 486,45
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в GTQ
Q1 946,4826
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в GYD
$53 159,812
1 Alphabet Class A (GOOGLON) в ISK
kr31 001,42

Источники Alphabet Class A

Для более глубокого понимания Alphabet Class A рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Alphabet Class A
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alphabet Class A

Сколько стоит Alphabet Class A (GOOGLON) на сегодня?
Актуальная цена GOOGLON в USD – 254,11 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GOOGLON в USD?
Текущая цена GOOGLON в USD составляет $ 254,11. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alphabet Class A?
Рыночная капитализация GOOGLON составляет $ 2,09M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GOOGLON?
Циркулирующее предложение GOOGLON составляет 8,21K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GOOGLON?
GOOGLON достиг максимальной цены (ATH) в 258,77043072941893 USD.
Какова была минимальная цена GOOGLON за все время (ATL)?
GOOGLON достиг минимальной цены (ATL) в 225,81003632470686 USD.
Каков объем торгов GOOGLON?
Объем торгов за последние 24 часа для GOOGLON составляет $ 56,52K USD.
Вырастет ли GOOGLON в цене в этом году?
GOOGLON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GOOGLON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Alphabet Class A (GOOGLON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор GOOGLON в USD

Сумма

GOOGLON
GOOGLON
USD
USD

1 GOOGLON = 254,11 USD

Торговля GOOGLON

GOOGLON/USDT
$254,14
$254,14$254,14
+0,56%

