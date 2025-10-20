Текущая цена EVAA Protocol сегодня составляет 6.186 USD. Следите за обновлениями цены EVAA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EVAA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена EVAA Protocol сегодня составляет 6.186 USD. Следите за обновлениями цены EVAA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EVAA прямо сейчас на MEXC.

Логотип EVAA Protocol

EVAA Protocol Курс (EVAA)

Текущая цена 1 EVAA в USD:

-27,02%1D
USD
График цены EVAA Protocol (EVAA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:32:41 (UTC+8)

Информация о ценах EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+4,88%

-27,02%

+30,61%

+30,61%

Текущая цена EVAA Protocol (EVAA) составляет $ 6,186. За последние 24 часа EVAA торговался в диапазоне от $ 5,6 до $ 9,397, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EVAA за все время составляет $ 9,14523855803768, а минимальная – $ 1,4583095338977914.

Что касается краткосрочной динамики, EVAA изменился на +4,88% за последний час, на -27,02% за 24 часа и на +30,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация EVAA Protocol (EVAA)

No.483

13,23%

BSC

Текущая рыночная капитализация EVAA Protocol составляет $ 40,94M, при 24-часовом объеме торгов $ 4,36M. Циркулируещее обращение EVAA составляет 6,62M, а общее предложение – 50000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 309,30M.

История цен EVAA Protocol (EVAA) в USD

Отслеживайте изменения цены EVAA Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -2,28252-27,02%
30 дней$ +4,186+209,30%
60 дней$ +4,186+209,30%
90 дней$ +4,186+209,30%
Изменение цены EVAA Protocol сегодня

Сегодня для EVAA зафиксировано изменение $ -2,28252 (-27,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены EVAA Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +4,186 (+209,30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены EVAA Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EVAA изменился на $ +4,186 (+209,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены EVAA Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +4,186 (+209,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены EVAA Protocol (EVAA)?

Просмотеть страницу истории цен EVAA Protocol.

Что такое EVAA Protocol (EVAA)

EVAA – это децентрализованный, с открытым исходным кодом, протокол ликвидности в сети TON, нативный для Telegram. Он позволяет пользователям выступать в роли депонентов, зарабатывая пассивный доход за счет предоставления ликвидности, или в роли заемщиков, которые могут получать сверхобеспеченные кредиты.

EVAA Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в EVAA Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга EVAA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о EVAA Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки EVAA Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены EVAA Protocol (USD)

Сколько будет стоить EVAA Protocol (EVAA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EVAA Protocol (EVAA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EVAA Protocol.

Проверьте прогноз цены EVAA Protocol!

Токеномика EVAA Protocol (EVAA)

Понимание токеномики EVAA Protocol (EVAA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EVAA прямо сейчас!

Как купить EVAA Protocol (EVAA)

Ищете как купить EVAA Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести EVAA Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

EVAA на местную валюту

Источники EVAA Protocol

Для более глубокого понимания EVAA Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт EVAA Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EVAA Protocol

Сколько стоит EVAA Protocol (EVAA) на сегодня?
Актуальная цена EVAA в USD – 6,186 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EVAA в USD?
Текущая цена EVAA в USD составляет $ 6,186. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация EVAA Protocol?
Рыночная капитализация EVAA составляет $ 40,94M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EVAA?
Циркулирующее предложение EVAA составляет 6,62M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EVAA?
EVAA достиг максимальной цены (ATH) в 9,14523855803768 USD.
Какова была минимальная цена EVAA за все время (ATL)?
EVAA достиг минимальной цены (ATL) в 1,4583095338977914 USD.
Каков объем торгов EVAA?
Объем торгов за последние 24 часа для EVAA составляет $ 4,36M USD.
Вырастет ли EVAA в цене в этом году?
EVAA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EVAA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:32:41 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

