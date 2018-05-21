IoTeX Network Курс (IOTX)
Текущая цена IoTeX Network (IOTX) сегодня составляет ₽ 0,002681 с изменением 11,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IOTX на RUB составляет ₽ 0,002681 за IOTX.
На данный момент IoTeX Network занимает #560 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 25,31M, при оборотном предложении 9,44B IOTX. В течение последних 24 часов, IOTX торговался в диапазоне от ₽ 0,002627 (минимум) до ₽ 0,003243 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21,5845030776240125043, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1005251148426894313.
В краткосрочной перспективе IOTX изменился на -0,08% за последний час и на +23,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 209,23K.
No.560
94,41%
2018-05-21 00:00:00
IOTX
Текущая рыночная капитализация IoTeX Network составляет ₽ 25,31M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 209,23K. Циркулируещее обращение IOTX составляет 9,44B, а общее предложение – 9441368502.27327779. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,81M.
-0,08%
-11,55%
+23,26%
+23,26%
Отслеживайте изменения цены IoTeX Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,028996
|-11,55%
|30 дней
|₽ +0,00007
|+2,68%
|60 дней
|₽ -0,000671
|-20,02%
|90 дней
|₽ -0,002469
|-47,95%
Сегодня для IOTX зафиксировано изменение ₽ -0,028996 (-11,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00007 (+2,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то IOTX изменился на ₽ -0,000671 (-20,02%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002469 (-47,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен IoTeX Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний IoTeX Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке IOTX: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
IOTX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,002704, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,002482. Текущая котировка пробила уровень сопротивления R2 (0,002578) и сейчас находится в зоне расширения. Система скользящих средних демонстрирует отсутствие четкой бычьей конфигурации, а сигнал «нулевой покупки» указывает на то, что трендовая структура пока не сформировала единого мнения среди участников рынка. Цена значительно отклонилась от центральной линии, что создает необходимость возвращения к среднему значению. MACD зафиксировал пересечение в положительную сторону, что свидетельствует о росте краткосрочного импульса. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности, наблюдается признаки затухания движения на высоких уровнях. Показатели KDJ и StochRSI пока не дают однозначных сигналов о направлении, поэтому для оценки изменений волатильности необходимо учитывать состояние полос Боллинджера: если они остаются сжатыми, это может говорить о скором развороте; если же полосы расширяются, это подтверждает продолжение одностороннего тренда. Нынешнее распределение импульсов указывает на слабость восходящего движения, а разница между позициями быков и медведей усиливается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — линия R2 на отметке 0,002578, что примерно соответствует 4,6% от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне центральной линии — 0,002482, что составляет около 8,2% от текущей стоимости. Дальний защитный уровень установлен на линии S1 — 0,002441, что соответствует примерно 9,7% от текущей цены. Более глубокие уровни поддержки находятся на линиях S2 — 0,002386, что составляет около 11,8% от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому стоит обратить внимание на предыдущий максимум.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена IoTeX Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.
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