Текущее общее настроение на рынке IOTX: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Перекупленность > 70 Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

IOTX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,002704, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,002482. Текущая котировка пробила уровень сопротивления R2 (0,002578) и сейчас находится в зоне расширения. Система скользящих средних демонстрирует отсутствие четкой бычьей конфигурации, а сигнал «нулевой покупки» указывает на то, что трендовая структура пока не сформировала единого мнения среди участников рынка. Цена значительно отклонилась от центральной линии, что создает необходимость возвращения к среднему значению. MACD зафиксировал пересечение в положительную сторону, что свидетельствует о росте краткосрочного импульса. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности, наблюдается признаки затухания движения на высоких уровнях. Показатели KDJ и StochRSI пока не дают однозначных сигналов о направлении, поэтому для оценки изменений волатильности необходимо учитывать состояние полос Боллинджера: если они остаются сжатыми, это может говорить о скором развороте; если же полосы расширяются, это подтверждает продолжение одностороннего тренда. Нынешнее распределение импульсов указывает на слабость восходящего движения, а разница между позициями быков и медведей усиливается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — линия R2 на отметке 0,002578, что примерно соответствует 4,6% от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне центральной линии — 0,002482, что составляет около 8,2% от текущей стоимости. Дальний защитный уровень установлен на линии S1 — 0,002441, что соответствует примерно 9,7% от текущей цены. Более глубокие уровни поддержки находятся на линиях S2 — 0,002386, что составляет около 11,8% от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому стоит обратить внимание на предыдущий максимум.

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