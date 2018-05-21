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Текущая цена IoTeX Network сегодня составляет 0,002681 RUB. Рыночная капитализация IOTX составляет 25 312 308,94193998080665 RUB. Отслеживайте обновления цен IOTX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена IoTeX Network сегодня составляет 0,002681 RUB. Рыночная капитализация IOTX составляет 25 312 308,94193998080665 RUB. Отслеживайте обновления цен IOTX в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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IoTeX Network Курс (IOTX)

Текущая цена 1 IOTX в RUB:

₽0,22205162
₽0,22205162₽0,22205162
-11,55%1D
RUB
График цены IoTeX Network (IOTX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:19:37 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IoTeX Network

Текущая цена IoTeX Network (IOTX) сегодня составляет ₽ 0,002681 с изменением 11,55% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IOTX на RUB составляет ₽ 0,002681 за IOTX.

На данный момент IoTeX Network занимает #560 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 25,31M, при оборотном предложении 9,44B IOTX. В течение последних 24 часов, IOTX торговался в диапазоне от ₽ 0,002627 (минимум) до ₽ 0,003243 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 21,5845030776240125043, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1005251148426894313.

В краткосрочной перспективе IOTX изменился на -0,08% за последний час и на +23,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 209,23K.

Рыночная информация IoTeX Network (IOTX)

No.560

₽ 25,31M
₽ 25,31M₽ 25,31M

₽ 209,23K
₽ 209,23K₽ 209,23K

₽ 26,81M
₽ 26,81M₽ 26,81M

9,44B
9,44B 9,44B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 441 368 502,27327779
9 441 368 502,27327779 9 441 368 502,27327779

94,41%

2018-05-21 00:00:00

₽ 0,57869
₽ 0,57869₽ 0,57869

IOTX

Текущая рыночная капитализация IoTeX Network составляет ₽ 25,31M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 209,23K. Циркулируещее обращение IOTX составляет 9,44B, а общее предложение – 9441368502.27327779. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26,81M.

История цен IoTeX Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002627
₽ 0,002627₽ 0,002627
Мин 24Ч
₽ 0,003243
₽ 0,003243₽ 0,003243
Макс 24Ч

₽ 0,002627
₽ 0,002627₽ 0,002627

₽ 0,003243
₽ 0,003243₽ 0,003243

₽ 21,5845030776240125043
₽ 21,5845030776240125043₽ 21,5845030776240125043

₽ 0,1005251148426894313
₽ 0,1005251148426894313₽ 0,1005251148426894313

-0,08%

-11,55%

+23,26%

+23,26%

История цен IoTeX Network (IOTX) в RUB

Отслеживайте изменения цены IoTeX Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,028996-11,55%
30 дней₽ +0,00007+2,68%
60 дней₽ -0,000671-20,02%
90 дней₽ -0,002469-47,95%
Изменение цены IoTeX Network сегодня

Сегодня для IOTX зафиксировано изменение ₽ -0,028996 (-11,55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены IoTeX Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00007 (+2,68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены IoTeX Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IOTX изменился на ₽ -0,000671 (-20,02%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены IoTeX Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002469 (-47,95%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IoTeX Network (IOTX)?

Просмотеть страницу истории цен IoTeX Network.

Анализ по IoTeX Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний IoTeX Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке IoTeX Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IOTX: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

IOTX_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,002704, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 0,002482. Текущая котировка пробила уровень сопротивления R2 (0,002578) и сейчас находится в зоне расширения. Система скользящих средних демонстрирует отсутствие четкой бычьей конфигурации, а сигнал «нулевой покупки» указывает на то, что трендовая структура пока не сформировала единого мнения среди участников рынка. Цена значительно отклонилась от центральной линии, что создает необходимость возвращения к среднему значению. MACD зафиксировал пересечение в положительную сторону, что свидетельствует о росте краткосрочного импульса. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности, наблюдается признаки затухания движения на высоких уровнях. Показатели KDJ и StochRSI пока не дают однозначных сигналов о направлении, поэтому для оценки изменений волатильности необходимо учитывать состояние полос Боллинджера: если они остаются сжатыми, это может говорить о скором развороте; если же полосы расширяются, это подтверждает продолжение одностороннего тренда. Нынешнее распределение импульсов указывает на слабость восходящего движения, а разница между позициями быков и медведей усиливается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — линия R2 на отметке 0,002578, что примерно соответствует 4,6% от текущей цены. Первый уровень поддержки расположен на уровне центральной линии — 0,002482, что составляет около 8,2% от текущей стоимости. Дальний защитный уровень установлен на линии S1 — 0,002441, что соответствует примерно 9,7% от текущей цены. Более глубокие уровни поддержки находятся на линиях S2 — 0,002386, что составляет около 11,8% от текущей цены. Сверху прямых уровней сопротивления пока нет, поэтому стоит обратить внимание на предыдущий максимум.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены IoTeX Network?

Цена IOTX зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения IoT и партнерские отношения с производителями устройств.
2. Объем использования сети и количество транзакций в блокчейне IoTeX.
3. Активность разработчиков и рост экосистемы DApp.
4. Уровень участия в стейкинге и степень полезности токена.
5. Общие настроения на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином.
6. Регуляторные новости, влияющие на сектора IoT и блокчейна.
7. Технические разработки и обновления протокола.
8. Конкуренция со сторонними блокчейн-проектами, ориентированными на IoT.
9. Динамика предложения токенов и механизмы их сжигания.
10. Интеграция с крупными платформами IoT и принятие предприятиями.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену IoTeX Network?

Люди хотят знать текущую цену IOTX по нескольким причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей, анализ рыночного настроения и определение оптимального времени для совершения покупок или продаж. Поскольку IoTeX сосредоточен на блокчейн-решениях для Интернета вещей, движения цены отражают потенциал внедрения и уровень доверия рынка к децентрализованной инфраструктуре IoT.

Прогноз цены IoTeX Network

Прогноз цены IoTeX Network (IOTX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IOTX в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены IoTeX Network (IOTX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена IoTeX Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену IoTeX Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IOTX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены IoTeX Network».

Как купить и инвестировать IoTeX Network в Россия

Готовы приступить к работе с IoTeX Network? Покупка IOTX на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить IoTeX Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке IoTeX Network (IOTX).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и IoTeX Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке IoTeX Network (IOTX)

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Что такое IoTeX Network (IOTX)

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

Источники IoTeX Network

Для более глубокого понимания IoTeX Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт IoTeX Network
Обозреватель блоков

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Account AbstractionAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:19:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IoTeX Network (IOTX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о IoTeX Network

IOTX USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IOTX/USDT
₽0,22097691
₽0,22097691₽0,22097691
-11,45%
72.43M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 IOTX = 0,22163827 RUB