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Текущая цена ADI сегодня составляет 6,8875 RUB. Рыночная капитализация ADI составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен ADI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ADI сегодня составляет 6,8875 RUB. Рыночная капитализация ADI составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен ADI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ADI Курс (ADI)

Текущая цена 1 ADI в RUB:

₽569,940625
₽569,940625₽569,940625
-0,05%1D
RUB
График цены ADI (ADI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:36:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ADI

Текущая цена ADI (ADI) сегодня составляет ₽ 6,8875 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADI на RUB составляет ₽ 6,8875 за ADI.

На данный момент ADI занимает #3695 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 ADI. В течение последних 24 часов, ADI торговался в диапазоне от ₽ 6,8338 (минимум) до ₽ 6,8999 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 376,367227511967239375, тогда как исторический минимум составил ₽ 80,7161449725976104.

В краткосрочной перспективе ADI изменился на +0,73% за последний час и на -0,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 570,12K.

Рыночная информация ADI (ADI)

No.3695

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 570,12K
₽ 570,12K₽ 570,12K

₽ 6,89B
₽ 6,89B₽ 6,89B

0,00
0,00 0,00

999 999 999
999 999 999 999 999 999

999 999 999
999 999 999 999 999 999

0,00%

ADI

Текущая рыночная капитализация ADI составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 570,12K. Циркулируещее обращение ADI составляет 0,00, а общее предложение – 999999999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,89B.

История цен ADI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 6,8338
₽ 6,8338₽ 6,8338
Мин 24Ч
₽ 6,8999
₽ 6,8999₽ 6,8999
Макс 24Ч

₽ 6,8338
₽ 6,8338₽ 6,8338

₽ 6,8999
₽ 6,8999₽ 6,8999

₽ 376,367227511967239375
₽ 376,367227511967239375₽ 376,367227511967239375

₽ 80,7161449725976104
₽ 80,7161449725976104₽ 80,7161449725976104

+0,73%

-0,05%

-0,75%

-0,75%

История цен ADI (ADI) в RUB

Отслеживайте изменения цены ADI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,285113-0,05%
30 дней₽ +0,5336+8,39%
60 дней₽ +3,1579+84,67%
90 дней₽ +2,8668+71,30%
Изменение цены ADI сегодня

Сегодня для ADI зафиксировано изменение ₽ -0,285113 (-0,05%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ADI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,5336 (+8,39%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ADI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ADI изменился на ₽ +3,1579 (+84,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ADI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +2,8668 (+71,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ADI (ADI)?

Просмотеть страницу истории цен ADI.

Анализ по ADI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ADI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ADI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ADI: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

【Рыночная структура】 ADI_USDT на таймфрейме 4 часа: текущая цена — 4,2457, находится выше центрального уровня 4,1626 (на 1,99%). Цена уже пробила сопротивительные зоны R1 (4,1823) и R2 (4,1946). Доля покупок по скользящим средним MA и EMA на всех временных интервалах равна нулю, при этом цена движется вне системы скользящих средних. 【Состояние динамики】 MACD находится в состоянии «золотого пересечения», а индекс относительной силы RSI — в зоне перекупленности. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленную динамику, при этом основная энергия концентрируется на краткосрочных временных интервалах. 【Ключевые уровни цен】 Сверху отсутствуют явные уровни сопротивления, известные на данный момент. Снизу уровень R2 — 4,1946 — находится на расстоянии 2,05% от текущей цены; уровень R1 — 4,1823 — расположен на расстоянии 1,52% от текущей цены. Центральный уровень 4,1626 отстоит от текущей цены на 4,11%, что делает его потенциальным уровнем для наблюдения за возможным откатом.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены ADI

Прогноз цены ADI (ADI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ADI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ADI (ADI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ADI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ADI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ADI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ADI».

Как купить и инвестировать ADI в Россия

Готовы приступить к работе с ADI? Покупка ADI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ADI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ADI (ADI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ADI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ADI (ADI)

Что вы можете сделать с ADI

Владение ADI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ADI (ADI)

$ADI лежит в основе ADI Chain – Ethereum L2 институционального уровня, построенного на базе zkSync Atlas и Airbender. Сеть служит шлюзом для правительств, банков и предприятий, позволяя им работать – с пропускной способностью до 15 000 транзакций в секунду, временем формирования блока 0,2 секунды и безопасностью, основанной на доказательстве валидности. ADI Chain предоставляет инфраструктуру для DDSC, стейблкоина, обеспеченного дирхамом (1:1 к AED, привязанного к доллару США), инициированного International Holding Company (IHC) и First Abu Dhabi Bank (FAB) и лицензированного Центральным банком ОАЭ. $ADI является нативным токеном для оплаты комиссий во всех ончейн-операциях.

Источники ADI

Для более глубокого понимания ADI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ADI
Обозреватель блоков

Категория :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:36:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ADI (ADI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ADI

ADI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ADI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ADI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ADI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ADI/USDT
₽569,907525
₽569,907525₽569,907525
-0,05%
83.43K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ADI = 569,940625 RUB