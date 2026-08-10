Сегодняшняя цена ADI

Текущая цена ADI (ADI) сегодня составляет ₽ 6,8875 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ADI на RUB составляет ₽ 6,8875 за ADI.

На данный момент ADI занимает #3695 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 ADI. В течение последних 24 часов, ADI торговался в диапазоне от ₽ 6,8338 (минимум) до ₽ 6,8999 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 376,367227511967239375, тогда как исторический минимум составил ₽ 80,7161449725976104.

В краткосрочной перспективе ADI изменился на +0,73% за последний час и на -0,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 570,12K.

Рыночная информация ADI (ADI)

Место No.3695 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 570,12K₽ 570,12K ₽ 570,12K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 6,89B₽ 6,89B ₽ 6,89B Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Общее предложение 999 999 999 999 999 999 999 999 999 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ADI

Текущая рыночная капитализация ADI составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 570,12K. Циркулируещее обращение ADI составляет 0,00, а общее предложение – 999999999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,89B.