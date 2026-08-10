Audiera Курс (BEAT)
Текущая цена Audiera (BEAT) сегодня составляет ₽ 2.59417 с изменением 23.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEAT на RUB составляет ₽ 2.59417 за BEAT.
На данный момент Audiera занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 416,41M, при оборотном предложении 160,52M BEAT. В течение последних 24 часов, BEAT торговался в диапазоне от ₽ 2.36705 (минимум) до ₽ 3.96506 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе BEAT изменился на +1.21% за последний час и на -20.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,15M.
16.05%
BSC
Текущая рыночная капитализация Audiera составляет ₽ 416,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,15M. Циркулируещее обращение BEAT составляет 160,52M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.59B.
+1.21%
-23.59%
-20.06%
-20.06%
Отслеживайте изменения цены Audiera за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -66.06013
|-23.59%
|30 дней
|₽ -0.29526
|-10.22%
|60 дней
|₽ -6.1084
|-70.20%
|90 дней
|₽ +2.0036
|+339.26%
Сегодня для BEAT зафиксировано изменение ₽ -66.06013 (-23.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.29526 (-10.22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BEAT изменился на ₽ -6.1084 (-70.20%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +2.0036 (+339.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Audiera.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Audiera, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BEAT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
BEAT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,12013, непосредственно ниже ключевого уровня центра колебаний — 2,1229. Цена находится в пределах основного диапазона между уровнями S1 и R1, где наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, при этом цена колеблется вблизи ключевой точки центрального диапазона, не демонстрируя явных пробоев ни вверх, ни вниз. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие чрезмерного расширения текущего импульса. Значения индикаторов KDJ и StochRSI совпадают с направлением скользящих средних, подтверждая устойчивость краткосрочного восстановления. Полосы Боллинджера остаются стабильно разошлись, а уровень волатильности сохраняется в обычных пределах — рынок демонстрирует рациональную динамику без признаков экстремального расширения или сжатия. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 2,1609, что примерно на 1,9% выше текущей цены и выступает ближней границей сопротивления. Далее следуют более удалённые уровни сопротивления: R2 — 2,1999, примерно на 3,8% выше текущей цены. В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S1 — 2,0839, находящийся примерно на 1,7% ниже текущей цены. Более удалённая поддержка расположена на уровне S2 — 2,046, примерно на 3,5% ниже текущей цены, служа дальним ориентиром для защиты позиций.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Audiera потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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