Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Audiera, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке BEAT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

BEAT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,12013, непосредственно ниже ключевого уровня центра колебаний — 2,1229. Цена находится в пределах основного диапазона между уровнями S1 и R1, где наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, при этом цена колеблется вблизи ключевой точки центрального диапазона, не демонстрируя явных пробоев ни вверх, ни вниз. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие чрезмерного расширения текущего импульса. Значения индикаторов KDJ и StochRSI совпадают с направлением скользящих средних, подтверждая устойчивость краткосрочного восстановления. Полосы Боллинджера остаются стабильно разошлись, а уровень волатильности сохраняется в обычных пределах — рынок демонстрирует рациональную динамику без признаков экстремального расширения или сжатия. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 2,1609, что примерно на 1,9% выше текущей цены и выступает ближней границей сопротивления. Далее следуют более удалённые уровни сопротивления: R2 — 2,1999, примерно на 3,8% выше текущей цены. В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S1 — 2,0839, находящийся примерно на 1,7% ниже текущей цены. Более удалённая поддержка расположена на уровне S2 — 2,046, примерно на 3,5% ниже текущей цены, служа дальним ориентиром для защиты позиций.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.