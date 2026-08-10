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Текущая цена Audiera сегодня составляет 2.59417 RUB. Рыночная капитализация BEAT составляет 416,407,519.43722 RUB. Отслеживайте обновления цен BEAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Audiera сегодня составляет 2.59417 RUB. Рыночная капитализация BEAT составляет 416,407,519.43722 RUB. Отслеживайте обновления цен BEAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Audiera Курс (BEAT)

Текущая цена 1 BEAT в RUB:

₽213.855675
₽213.855675₽213.855675
-23,60%1D
RUB
График цены Audiera (BEAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:33:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Audiera

Текущая цена Audiera (BEAT) сегодня составляет ₽ 2.59417 с изменением 23.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BEAT на RUB составляет ₽ 2.59417 за BEAT.

На данный момент Audiera занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 416,41M, при оборотном предложении 160,52M BEAT. В течение последних 24 часов, BEAT торговался в диапазоне от ₽ 2.36705 (минимум) до ₽ 3.96506 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BEAT изменился на +1.21% за последний час и на -20.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,15M.

Рыночная информация Audiera (BEAT)

₽ 416,41M
₽ 416,41M₽ 416,41M

₽ 2,15M
₽ 2,15M₽ 2,15M

₽ 2.59B
₽ 2.59B₽ 2.59B

160,52M
160,52M 160,52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

Текущая рыночная капитализация Audiera составляет ₽ 416,41M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,15M. Циркулируещее обращение BEAT составляет 160,52M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.59B.

История цен Audiera в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 2.36705
₽ 2.36705₽ 2.36705
Мин 24Ч
₽ 3.96506
₽ 3.96506₽ 3.96506
Макс 24Ч

₽ 2.36705
₽ 2.36705₽ 2.36705

₽ 3.96506
₽ 3.96506₽ 3.96506

--
----

--
----

+1.21%

-23.59%

-20.06%

-20.06%

История цен Audiera (BEAT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Audiera за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -66.06013-23.59%
30 дней₽ -0.29526-10.22%
60 дней₽ -6.1084-70.20%
90 дней₽ +2.0036+339.26%
Изменение цены Audiera сегодня

Сегодня для BEAT зафиксировано изменение ₽ -66.06013 (-23.59%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Audiera за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.29526 (-10.22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Audiera за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BEAT изменился на ₽ -6.1084 (-70.20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Audiera за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +2.0036 (+339.26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Audiera (BEAT)?

Просмотеть страницу истории цен Audiera.

Анализ по Audiera

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Audiera, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Audiera: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BEAT: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

BEAT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 2,12013, непосредственно ниже ключевого уровня центра колебаний — 2,1229. Цена находится в пределах основного диапазона между уровнями S1 и R1, где наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал к покупке, при этом цена колеблется вблизи ключевой точки центрального диапазона, не демонстрируя явных пробоев ни вверх, ни вниз. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии одновременно расходятся вверх, что свидетельствует о концентрации краткосрочной покупательной динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие чрезмерного расширения текущего импульса. Значения индикаторов KDJ и StochRSI совпадают с направлением скользящих средних, подтверждая устойчивость краткосрочного восстановления. Полосы Боллинджера остаются стабильно разошлись, а уровень волатильности сохраняется в обычных пределах — рынок демонстрирует рациональную динамику без признаков экстремального расширения или сжатия. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 2,1609, что примерно на 1,9% выше текущей цены и выступает ближней границей сопротивления. Далее следуют более удалённые уровни сопротивления: R2 — 2,1999, примерно на 3,8% выше текущей цены. В качестве ближайшей поддержки выступает уровень S1 — 2,0839, находящийся примерно на 1,7% ниже текущей цены. Более удалённая поддержка расположена на уровне S2 — 2,046, примерно на 3,5% ниже текущей цены, служа дальним ориентиром для защиты позиций.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Audiera?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов Audiera (BEAT):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и его внедрение в экосистему Audiera
4. Анонсы партнёрств и развитие платформы
5. Динамика предложения, включая сжигание или выпуск токенов
6. Регуляторные новости, затрагивающие широкий криптовалютный сектор
7. Конкуренция со сторонними аудио-платформами на базе блокчейна

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Audiera?

Люди хотят знать текущую цену Audiera (BEAT) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание стоимости портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, мониторинг рыночных тенденций и оценка эффективности инвестиций. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены Audiera

Прогноз цены Audiera (BEAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BEAT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Audiera (BEAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Audiera потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Audiera достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BEAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Audiera».

Как купить и инвестировать Audiera в Россия

Готовы приступить к работе с Audiera? Покупка BEAT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Audiera. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Audiera (BEAT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Audiera будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Audiera (BEAT)

Что вы можете сделать с Audiera

Владение Audiera позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Audiera (BEAT)

Audiera ($BEAT) создает экономику участия нового типа: люди и автономные AI-агенты выступают равноправными участниками. Агенты владеют кошельками, зарабатывают и тратят on-chain, создают музыку, участвуют в ритм-баттлах — это больше не просто инструменты. Работает на $BEAT в сети BNB Chain, обеспечивая стимулы и общее процветание.

Источники Audiera

Для более глубокого понимания Audiera рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Audiera
Обозреватель блоков

Категория :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:33:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Audiera (BEAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Audiera

BEAT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BEAT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BEAT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Audiera (BEAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Audiera в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEAT/USDT
₽214.019025
₽214.019025₽214.019025
-23.70%
677.20K (USDT)

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₽32.61225₽32.61225

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BEAT = 214.019025 RUB