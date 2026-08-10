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Текущая цена PLEARN сегодня составляет 0.00338 RUB. Рыночная капитализация PLN составляет 290,895.3229 RUB. Отслеживайте обновления цен PLN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PLEARN сегодня составляет 0.00338 RUB. Рыночная капитализация PLN составляет 290,895.3229 RUB. Отслеживайте обновления цен PLN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PLEARN Курс (PLN)

Текущая цена 1 PLN в RUB:

₽0.2792556
₽0.2792556₽0.2792556
-2,87%1D
RUB
График цены PLEARN (PLN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:24:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PLEARN

Текущая цена PLEARN (PLN) сегодня составляет ₽ 0.00338 с изменением 2.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLN на RUB составляет ₽ 0.00338 за PLN.

На данный момент PLEARN занимает #2308 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 290,90K, при оборотном предложении 86,06M PLN. В течение последних 24 часов, PLN торговался в диапазоне от ₽ 0.00325 (минимум) до ₽ 0.00364 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11.2608366977112877566, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3394807434040426704.

В краткосрочной перспективе PLN изменился на 0.00% за последний час и на -7.91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 82,70K.

Рыночная информация PLEARN (PLN)

No.2308

₽ 290,90K
₽ 290,90K₽ 290,90K

₽ 82,70K
₽ 82,70K₽ 82,70K

₽ 2.37M
₽ 2.37M₽ 2.37M

86,06M
86,06M 86,06M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

343,969,593.2933345
343,969,593.2933345 343,969,593.2933345

12.29%

BSC

Текущая рыночная капитализация PLEARN составляет ₽ 290,90K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 82,70K. Циркулируещее обращение PLN составляет 86,06M, а общее предложение – 343969593.2933345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.37M.

История цен PLEARN в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.00325
₽ 0.00325₽ 0.00325
Мин 24Ч
₽ 0.00364
₽ 0.00364₽ 0.00364
Макс 24Ч

₽ 0.00325
₽ 0.00325₽ 0.00325

₽ 0.00364
₽ 0.00364₽ 0.00364

₽ 11.2608366977112877566
₽ 11.2608366977112877566₽ 11.2608366977112877566

₽ 0.3394807434040426704
₽ 0.3394807434040426704₽ 0.3394807434040426704

0.00%

-2.87%

-7.91%

-7.91%

История цен PLEARN (PLN) в RUB

Отслеживайте изменения цены PLEARN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0082515-2.87%
30 дней₽ +0.00012+3.68%
60 дней₽ -0.00105-23.71%
90 дней₽ -0.00312-48.00%
Изменение цены PLEARN сегодня

Сегодня для PLN зафиксировано изменение ₽ -0.0082515 (-2.87%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PLEARN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00012 (+3.68%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PLEARN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PLN изменился на ₽ -0.00105 (-23.71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PLEARN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00312 (-48.00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PLEARN (PLN)?

Просмотеть страницу истории цен PLEARN.

Анализ по PLEARN

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PLEARN, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены PLEARN?

Цена PLEARN (PLN) зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и доверия инвесторов
2. Объем торгов и ликвидность на биржах
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Прогресс в развитии проекта и заключенные партнерские соглашения
5. Полезность токена и его внедрение в рамках платформы
6. Динамика спроса и предложения
7. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок
8. Конкуренция со сторонними образовательными блокчейн-проектами
9. Уровень вовлеченности сообщества и присутствие в социальных сетях
10. Паттерны технического анализа и движения крупных инвесторов («китов»)

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PLEARN?

Люди хотят знать текущую цену PLEARN (PLN) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфеля, поиск торговых возможностей, анализ рынка и определение оптимального времени для совершения покупок или продаж. Текущие данные о ценах помогают оценить прибыльность, управлять рисками и принимать обоснованные финансовые решения в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены PLEARN

Прогноз цены PLEARN (PLN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PLN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены PLEARN (PLN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PLEARN потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PLEARN достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PLN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PLEARN».

Как купить и инвестировать PLEARN в Россия

Готовы приступить к работе с PLEARN? Покупка PLN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PLEARN. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PLEARN (PLN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PLEARN будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PLEARN (PLN)

Что вы можете сделать с PLEARN

Владение PLEARN позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PLEARN (PLN)

Революционное модернизация PLN: объединение роскоши и цифровых активов. В эпоху, когда границы между цифровым и реальным миром стремительно стираются, PLN устанавливает новые стандарты, преобразуя свой криптовалютный токен в революционный актив, объединяющий роскошь и передовые технологии.

Источники PLEARN

Для более глубокого понимания PLEARN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PLEARN
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:24:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PLEARN (PLN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PLEARN

PLN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PLN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PLN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте PLEARN (PLN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PLEARN в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PLN/USDT
₽0.2792556
₽0.2792556₽0.2792556
-2.87%
23.77M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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