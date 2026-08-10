Сегодняшняя цена PLEARN

Текущая цена PLEARN (PLN) сегодня составляет ₽ 0.00338 с изменением 2.87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PLN на RUB составляет ₽ 0.00338 за PLN.

На данный момент PLEARN занимает #2308 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 290,90K, при оборотном предложении 86,06M PLN. В течение последних 24 часов, PLN торговался в диапазоне от ₽ 0.00325 (минимум) до ₽ 0.00364 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 11.2608366977112877566, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3394807434040426704.

В краткосрочной перспективе PLN изменился на 0.00% за последний час и на -7.91% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 82,70K.

Рыночная информация PLEARN (PLN)

Место No.2308 Рыночная капитализация ₽ 290,90K₽ 290,90K ₽ 290,90K Объем (24Ч) ₽ 82,70K₽ 82,70K ₽ 82,70K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2.37M₽ 2.37M ₽ 2.37M Оборотное предложение 86,06M 86,06M 86,06M Макс. предложение 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Общее предложение 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 Коэффициент обращения 12.29% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация PLEARN составляет ₽ 290,90K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 82,70K. Циркулируещее обращение PLN составляет 86,06M, а общее предложение – 343969593.2933345. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.37M.