Сегодняшняя цена USDP

Текущая цена USDP (USDP) сегодня составляет ₽ 1,0004 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDP на RUB составляет ₽ 1,0004 за USDP.

На данный момент USDP занимает #561 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,97M, при оборотном предложении 31,95M USDP. В течение последних 24 часов, USDP торговался в диапазоне от ₽ 0,9969 (минимум) до ₽ 1,0006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 167,080852145275743976, тогда как исторический минимум составил ₽ 72,0903423379384.

В краткосрочной перспективе USDP изменился на -0,01% за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,67K.

Рыночная информация USDP (USDP)

Место No.561 Рыночная капитализация ₽ 31,97M₽ 31,97M ₽ 31,97M Объем (24Ч) ₽ 5,67K₽ 5,67K ₽ 5,67K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 31,97M₽ 31,97M ₽ 31,97M Оборотное предложение 31,95M 31,95M 31,95M Общее предложение 31 954 027,03052443 31 954 027,03052443 31 954 027,03052443 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация USDP составляет ₽ 31,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,67K. Циркулируещее обращение USDP составляет 31,95M, а общее предложение – 31954027.03052443. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,97M.