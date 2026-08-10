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Текущая цена USDP сегодня составляет 1,0004 RUB. Рыночная капитализация USDP составляет 31 966 808,641336639772 RUB. Отслеживайте обновления цен USDP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена USDP сегодня составляет 1,0004 RUB. Рыночная капитализация USDP составляет 31 966 808,641336639772 RUB. Отслеживайте обновления цен USDP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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USDP Курс (USDP)

Текущая цена 1 USDP в RUB:

₽82,63304
₽82,63304₽82,63304
0,00%1D
RUB
График цены USDP (USDP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:43:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена USDP

Текущая цена USDP (USDP) сегодня составляет ₽ 1,0004 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USDP на RUB составляет ₽ 1,0004 за USDP.

На данный момент USDP занимает #561 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,97M, при оборотном предложении 31,95M USDP. В течение последних 24 часов, USDP торговался в диапазоне от ₽ 0,9969 (минимум) до ₽ 1,0006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 167,080852145275743976, тогда как исторический минимум составил ₽ 72,0903423379384.

В краткосрочной перспективе USDP изменился на -0,01% за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,67K.

Рыночная информация USDP (USDP)

No.561

₽ 31,97M
₽ 31,97M₽ 31,97M

₽ 5,67K
₽ 5,67K₽ 5,67K

₽ 31,97M
₽ 31,97M₽ 31,97M

31,95M
31,95M 31,95M

31 954 027,03052443
31 954 027,03052443 31 954 027,03052443

ETH

Текущая рыночная капитализация USDP составляет ₽ 31,97M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,67K. Циркулируещее обращение USDP составляет 31,95M, а общее предложение – 31954027.03052443. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 31,97M.

История цен USDP в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,9969
₽ 0,9969₽ 0,9969
Мин 24Ч
₽ 1,0006
₽ 1,0006₽ 1,0006
Макс 24Ч

₽ 0,9969
₽ 0,9969₽ 0,9969

₽ 1,0006
₽ 1,0006₽ 1,0006

₽ 167,080852145275743976
₽ 167,080852145275743976₽ 167,080852145275743976

₽ 72,0903423379384
₽ 72,0903423379384₽ 72,0903423379384

-0,01%

0,00%

+0,01%

+0,01%

История цен USDP (USDP) в RUB

Отслеживайте изменения цены USDP за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,0001-0,01%
60 дней₽ +0,001+0,10%
90 дней₽ +0,0005+0,05%
Изменение цены USDP сегодня

Сегодня для USDP зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены USDP за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001 (-0,01%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены USDP за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USDP изменился на ₽ +0,001 (+0,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены USDP за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0005 (+0,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены USDP (USDP)?

Просмотеть страницу истории цен USDP.

Анализ по USDP

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний USDP, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены USDP?

Цена USDP зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Стабильность привязки к доллару США: как стейблкоин, привязанный к USD, поддержание паритета 1:1 с долларом имеет решающее значение.
2. Рыночный спрос: объем торгов и уровень внедрения на децентрализованных финансовых платформах.
3. Обеспечение залоговым имуществом: прозрачность и достаточность резервов.
4. Регуляторные новости: государственная политика в отношении стейблкоинов.
5. Конкуренция: сравнение с другими стейблкоинами, такими как USDT и USDC, по показателям эффективности.
6. Технические проблемы: уязвимости смарт-контрактов или сбои в работе платформы.
7. Рыночный настрой: общие условия криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену USDP?

Люди хотят знать текущую цену USDP по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и планирование инвестиций. Как стейблкоин, USDP должен поддерживать паритет с USD, поэтому мониторинг цены помогает выявлять риски расхождения с паритетом или возможности для арбитража.

Прогноз цены USDP

Прогноз цены USDP (USDP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USDP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены USDP (USDP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена USDP потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену USDP достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USDP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены USDP».

Как купить и инвестировать USDP в Россия

Готовы приступить к работе с USDP? Покупка USDP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить USDP. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке USDP (USDP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и USDP будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке USDP (USDP)

Что вы можете сделать с USDP

Владение USDP позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое USDP (USDP)

Основанная в сентябре 2018 года, Pax Dollar представляет собой стейблкоин с фиксированным обеспечением. Стейблкоины — это криптовалюты, которые предназначены для минимизации волатильности цены стейблкоина по отношению к определенному стабильному активу или корзине активов. Стейблкоин может быть привязан к криптовалюте или фиксированным деньгам. В некоторых случаях его даже можно обменять на товары. Pax Dollar предлагает преимущество транзакций с активами блокчейна за счет минимизации ценового риска. Токены Pax Dollar (USDP) выпускаются как токены ERC-20 на блокчейне Ethereum и имеют обеспечение 1:1 через доллары США, хранящиеся на банковских счетах, принадлежащих Paxos в США.

Источники USDP

Для более глубокого понимания USDP рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт USDP
Обозреватель блоков

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о USDP

Страница обновлена: 2026-08-10 23:43:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии USDP (USDP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о USDP

USDP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USDP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USDP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте USDP (USDP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USDP в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDP/USDT
₽82,6413
₽82,6413₽82,6413
0,00%
5.68K (USDT)

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Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

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Лидеры роста

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 USDP = 82,63303 RUB