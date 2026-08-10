Сегодняшняя цена Tether Gold

Текущая цена Tether Gold (GOLD(XAUT)) сегодня составляет ₽ 4 319,43 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD(XAUT) на RUB составляет ₽ 4 319,43 за GOLD(XAUT).

На данный момент Tether Gold занимает #34 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,65B, при оборотном предложении 612,82K GOLD(XAUT). В течение последних 24 часов, GOLD(XAUT) торговался в диапазоне от ₽ 4 296,03 (минимум) до ₽ 4 346,99 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 462 711,92353364526485, тогда как исторический минимум составил ₽ 116 472,3025509533.

В краткосрочной перспективе GOLD(XAUT) изменился на -0,15% за последний час и на +7,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 412,19K.

Рыночная информация Tether Gold (GOLD(XAUT))

Место No.34 Рыночная капитализация ₽ 2,65B₽ 2,65B ₽ 2,65B Объем (24Ч) ₽ 412,19K₽ 412,19K ₽ 412,19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3,06B₽ 3,06B ₽ 3,06B Оборотное предложение 612,82K 612,82K 612,82K Общее предложение 707 747,089 707 747,089 707 747,089 Доля рынка 0,11% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Tether Gold составляет ₽ 2,65B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 412,19K. Циркулируещее обращение GOLD(XAUT) составляет 612,82K, а общее предложение – 707747.089. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,06B.