Tether Gold Курс (GOLD(XAUT))
Текущая цена Tether Gold (GOLD(XAUT)) сегодня составляет ₽ 4 319,43 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD(XAUT) на RUB составляет ₽ 4 319,43 за GOLD(XAUT).
На данный момент Tether Gold занимает #34 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,65B, при оборотном предложении 612,82K GOLD(XAUT). В течение последних 24 часов, GOLD(XAUT) торговался в диапазоне от ₽ 4 296,03 (минимум) до ₽ 4 346,99 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 462 711,92353364526485, тогда как исторический минимум составил ₽ 116 472,3025509533.
В краткосрочной перспективе GOLD(XAUT) изменился на -0,15% за последний час и на +7,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 412,19K.
No.34
0,11%
ETH
Текущая рыночная капитализация Tether Gold составляет ₽ 2,65B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 412,19K. Циркулируещее обращение GOLD(XAUT) составляет 612,82K, а общее предложение – 707747.089. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,06B.
-0,15%
-0,48%
+7,03%
+7,03%
Отслеживайте изменения цены Tether Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -1 722,2859
|-0,48%
|30 дней
|₽ +207,99
|+5,05%
|60 дней
|₽ +242,5
|+5,94%
|90 дней
|₽ -381,08
|-8,11%
Сегодня для GOLD(XAUT) зафиксировано изменение ₽ -1 722,2859 (-0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +207,99 (+5,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GOLD(XAUT) изменился на ₽ +242,5 (+5,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -381,08 (-8,11%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Tether Gold.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Tether Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GOLD(XAUT): Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
【Рыночная структура】 XAUT_USDT на 4-часовом таймфрейме демонстрирует высокую степень согласованности технических индикаторов, формируя сигнал к покупке. Текущая цена 4649,29 находится на 54 пункта ниже ключевого уровня центральной зоны 4703,4333 и входит в буферный диапазон выше поддержки S1 — 4629,9666. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) показывает полное совпадение: 7 сигналов «покупка», 0 — «нейтрально», 0 — «продажа». 【Состояние динамики】 Индикатор MACD находится в состоянии пересечения «медвежьего» сигнала, что создает разнонаправленную дивергенцию с сигналами покупки, исходящими из системы скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) сохраняет нейтральный диапазон, при этом наблюдается дифференциация между быстрыми и медленными индикаторами, отражающая неоднородность динамики. Краткосрочные показатели динамики пока не находятся в резонансе с долгосрочными трендовыми индикаторами. 【Ключевые уровни цен】 Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны 4703,4333 (+54 пункта), дальнее сопротивление R1 — 4834,7666 (+185 пунктов). Ниже текущей цены находится поддержка S1 — 4629,9666 (-19 пунктов), а уровень S2 — 4498,6333 — расположен на 150 пунктов ниже.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Tether Gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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