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Текущая цена Tether Gold сегодня составляет 4 319,43 RUB. Рыночная капитализация GOLD(XAUT) составляет 2 647 048 899,69230676 RUB. Отслеживайте обновления цен GOLD(XAUT) в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Tether Gold сегодня составляет 4 319,43 RUB. Рыночная капитализация GOLD(XAUT) составляет 2 647 048 899,69230676 RUB. Отслеживайте обновления цен GOLD(XAUT) в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Tether Gold Курс (GOLD(XAUT))

Текущая цена 1 GOLD(XAUT) в RUB:

₽357 087,2781
₽357 087,2781₽357 087,2781
-0,48%1D
RUB
График цены Tether Gold (GOLD(XAUT)) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:49:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Tether Gold

Текущая цена Tether Gold (GOLD(XAUT)) сегодня составляет ₽ 4 319,43 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD(XAUT) на RUB составляет ₽ 4 319,43 за GOLD(XAUT).

На данный момент Tether Gold занимает #34 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 2,65B, при оборотном предложении 612,82K GOLD(XAUT). В течение последних 24 часов, GOLD(XAUT) торговался в диапазоне от ₽ 4 296,03 (минимум) до ₽ 4 346,99 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 462 711,92353364526485, тогда как исторический минимум составил ₽ 116 472,3025509533.

В краткосрочной перспективе GOLD(XAUT) изменился на -0,15% за последний час и на +7,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 412,19K.

Рыночная информация Tether Gold (GOLD(XAUT))

No.34

₽ 2,65B
₽ 2,65B₽ 2,65B

₽ 412,19K
₽ 412,19K₽ 412,19K

₽ 3,06B
₽ 3,06B₽ 3,06B

612,82K
612,82K 612,82K

707 747,089
707 747,089 707 747,089

0,11%

ETH

Текущая рыночная капитализация Tether Gold составляет ₽ 2,65B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 412,19K. Циркулируещее обращение GOLD(XAUT) составляет 612,82K, а общее предложение – 707747.089. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3,06B.

История цен Tether Gold в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 4 296,03
₽ 4 296,03₽ 4 296,03
Мин 24Ч
₽ 4 346,99
₽ 4 346,99₽ 4 346,99
Макс 24Ч

₽ 4 296,03
₽ 4 296,03₽ 4 296,03

₽ 4 346,99
₽ 4 346,99₽ 4 346,99

₽ 462 711,92353364526485
₽ 462 711,92353364526485₽ 462 711,92353364526485

₽ 116 472,3025509533
₽ 116 472,3025509533₽ 116 472,3025509533

-0,15%

-0,48%

+7,03%

+7,03%

История цен Tether Gold (GOLD(XAUT)) в RUB

Отслеживайте изменения цены Tether Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -1 722,2859-0,48%
30 дней₽ +207,99+5,05%
60 дней₽ +242,5+5,94%
90 дней₽ -381,08-8,11%
Изменение цены Tether Gold сегодня

Сегодня для GOLD(XAUT) зафиксировано изменение ₽ -1 722,2859 (-0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tether Gold за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +207,99 (+5,05%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tether Gold за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GOLD(XAUT) изменился на ₽ +242,5 (+5,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tether Gold за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -381,08 (-8,11%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tether Gold (GOLD(XAUT))?

Просмотеть страницу истории цен Tether Gold.

Анализ по Tether Gold

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Tether Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Tether Gold: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GOLD(XAUT): Медвежье, бычье 25% | медвежье 75%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 XAUT_USDT на 4-часовом таймфрейме демонстрирует высокую степень согласованности технических индикаторов, формируя сигнал к покупке. Текущая цена 4649,29 находится на 54 пункта ниже ключевого уровня центральной зоны 4703,4333 и входит в буферный диапазон выше поддержки S1 — 4629,9666. Группа скользящих средних (MA) и экспоненциальных скользящих средних (EMA) показывает полное совпадение: 7 сигналов «покупка», 0 — «нейтрально», 0 — «продажа». 【Состояние динамики】 Индикатор MACD находится в состоянии пересечения «медвежьего» сигнала, что создает разнонаправленную дивергенцию с сигналами покупки, исходящими из системы скользящих средних. Индекс относительной силы (RSI) сохраняет нейтральный диапазон, при этом наблюдается дифференциация между быстрыми и медленными индикаторами, отражающая неоднородность динамики. Краткосрочные показатели динамики пока не находятся в резонансе с долгосрочными трендовыми индикаторами. 【Ключевые уровни цен】 Ближайшее сопротивление расположено на уровне центральной зоны 4703,4333 (+54 пункта), дальнее сопротивление R1 — 4834,7666 (+185 пунктов). Ниже текущей цены находится поддержка S1 — 4629,9666 (-19 пунктов), а уровень S2 — 4498,6333 — расположен на 150 пунктов ниже.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Tether Gold?

Цены на Tether Gold (XAUT) в основном зависят от:

1. Спотовых цен на золото — XAUT отслеживает стоимость физического золота.
2. Рыночного спроса на криптовалюты, обеспеченные золотом.
3. Общего настроения и волатильности на рынке криптовалют.
4. Фундаментальных факторов рынка золота (инфляция, экономическая неопределенность).
5. Репутации Tether и факторов доверия.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Tether Gold?

Люди хотят знать текущую цену Tether Gold (XAUT) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты.
2. Отслеживание портфеля — инвесторы следят за текущей стоимостью своих активов в режиме реального времени.
3. Анализ рынка — движения цен помогают предсказывать будущие тенденции.
4. Экспозиция к золоту — XAUT предоставляет цифровой доступ к физическому золоту без необходимости беспокоиться о хранении.
5. Возможности арбитража — разница в ценах на разных биржах создаёт потенциал для получения прибыли.

Прогноз цены Tether Gold

Прогноз цены Tether Gold (GOLD(XAUT)) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOLD(XAUT) в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Tether Gold (GOLD(XAUT)) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Tether Gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Tether Gold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GOLD(XAUT), чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Tether Gold».

Как купить и инвестировать Tether Gold в Россия

Готовы приступить к работе с Tether Gold? Покупка GOLD(XAUT) на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Tether Gold. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Tether Gold (GOLD(XAUT)).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Tether Gold будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Tether Gold (GOLD(XAUT))

Что вы можете сделать с Tether Gold

Владение Tether Gold позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Tether Gold (GOLD(XAUT))

XAU₮ - это цифровой актив, предлагаемый компанией TG Commodities Limited. Один токен XAU₮ представляет собой одну тройскую унцию золота в золотом слитке London Good Delivery. Владельцы XAU₮ получают комбинированные преимущества как физических, так и цифровых активов. Владельцы токенов XAU₮ смогут наслаждаться владением золотом, избегая при этом недостатков, связанных с физическим золотом, таких как высокая стоимость хранения и ограниченная доступность.

Источники Tether Gold

Для более глубокого понимания Tether Gold рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Tether Gold
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:49:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tether Gold (GOLD(XAUT))

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Tether Gold

GOLD(XAUT) USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Tether Gold (GOLD(XAUT)) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GOLD(XAUT)/USDT
₽357 074,8776
₽357 074,8776₽357 074,8776
-0,51%
95.18 (USDT)
GOLD(XAUT)/EUR
₽308 822,052
₽308 822,052₽308 822,052
-0,53%
21.98 (USDT)
GOLD(XAUT)/USD1
₽356 902,924
₽356 902,924₽356 902,924
-0,13%
12.16 (USDT)
GOLD(XAUT)/USDC
₽356 845,055
₽356 845,055₽356 845,055
-0,49%
22.31 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GOLD(XAUT) = 357 087,2781 RUB