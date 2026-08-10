Сегодняшняя цена Infrared

Текущая цена Infrared (IR) сегодня составляет ₽ 0,011483 с изменением 1,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IR на RUB составляет ₽ 0,011483 за IR.

На данный момент Infrared занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- IR. В течение последних 24 часов, IR торговался в диапазоне от ₽ 0,011365 (минимум) до ₽ 0,012038 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IR изменился на +0,07% за последний час и на +27,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,01K.

Рыночная информация Infrared (IR)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 60,01K₽ 60,01K ₽ 60,01K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 11,48M₽ 11,48M ₽ 11,48M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BERACHAIN

Текущая рыночная капитализация Infrared составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,01K. Циркулируещее обращение IR составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,48M.