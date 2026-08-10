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Текущая цена Infrared сегодня составляет 0,011483 RUB. Рыночная капитализация IR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен IR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Infrared сегодня составляет 0,011483 RUB. Рыночная капитализация IR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен IR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Infrared Курс (IR)

Текущая цена 1 IR в RUB:

₽0,94929961
₽0,94929961₽0,94929961
-1,48%1D
RUB
График цены Infrared (IR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:20:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Infrared

Текущая цена Infrared (IR) сегодня составляет ₽ 0,011483 с изменением 1,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IR на RUB составляет ₽ 0,011483 за IR.

На данный момент Infrared занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- IR. В течение последних 24 часов, IR торговался в диапазоне от ₽ 0,011365 (минимум) до ₽ 0,012038 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе IR изменился на +0,07% за последний час и на +27,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,01K.

Рыночная информация Infrared (IR)

--
----

₽ 60,01K
₽ 60,01K₽ 60,01K

₽ 11,48M
₽ 11,48M₽ 11,48M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BERACHAIN

Текущая рыночная капитализация Infrared составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,01K. Циркулируещее обращение IR составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 11,48M.

История цен Infrared в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,011365
₽ 0,011365₽ 0,011365
Мин 24Ч
₽ 0,012038
₽ 0,012038₽ 0,012038
Макс 24Ч

₽ 0,011365
₽ 0,011365₽ 0,011365

₽ 0,012038
₽ 0,012038₽ 0,012038

--
----

--
----

+0,07%

-1,48%

+27,40%

+27,40%

История цен Infrared (IR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Infrared за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01426069-1,48%
30 дней₽ -0,002557-18,22%
60 дней₽ -0,006407-35,82%
90 дней₽ -0,009187-44,45%
Изменение цены Infrared сегодня

Сегодня для IR зафиксировано изменение ₽ -0,01426069 (-1,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Infrared за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,002557 (-18,22%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Infrared за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IR изменился на ₽ -0,006407 (-35,82%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Infrared за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,009187 (-44,45%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Infrared (IR)?

Просмотеть страницу истории цен Infrared.

Анализ по Infrared

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Infrared, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Infrared: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IR: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Структура рынка** На 4-часовом таймфрейме IR_USDT текущая цена составляет 0,0307, что находится на уровне выше центральной зоны — 0,02921 — на 5,1%. Цена расположена между уровнями R1 (0,02967) и R2 (0,03016). Обе системы скользящих средних — MA и EMA — показывают преобладание покупок на 5–6 уровнях, при этом цена движется в верхней части центральной зоны. **Состояние динамики** MACD демонстрирует сигнал пересечения быстрой и медленной линий в сторону повышения, а индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Быстрая и медленная линии MACD находятся в разном положении, что свидетельствует о концентрации силы в пользу быков, однако резонанс пока не сформирован. **Ключевые уровни цен** Выше: уровень R2 — 0,03016 (отставание от текущей цены — 1,8%), уровень R1 — 0,02967 (отставание — 3,4%). Ниже: центральная зона — 0,02921 (поддержка ближнего уровня; отставание от текущей цены — 4,9%), уровень S1 — 0,02872 (отставание — 6,4%).

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Infrared?

Несколько ключевых факторов влияют на цены криптовалют, работающих в инфракрасном диапазоне (IR):

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Объём торгов и уровень ликвидности
3. Общие тенденции крипторынка и корреляция с биткоином
4. Обновления в развитии проектов и прогресс по дорожной карте
5. Анонсы партнёрств и внедрение в экосистему
6. Регуляторные новости, затрагивающие широкий крипто-сектор
7. Динамика спроса и предложения
8. Листинги на биржах и доступность для пользователей
9. Уровень вовлечённости сообщества и активность в социальных сетях
10. Макроэкономические факторы, такие как инфляция и процентные ставки

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Infrared?

Люди хотят знать текущую цену IR по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Реальное время предоставляет трейдерам возможность определять точки входа/выхода, отслеживать прибыль/убытки и принимать обоснованные решения о покупке/продаже.

Прогноз цены Infrared

Прогноз цены Infrared (IR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Infrared (IR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Infrared потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Infrared достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Infrared».

Как купить и инвестировать Infrared в Россия

Готовы приступить к работе с Infrared? Покупка IR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Infrared. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Infrared (IR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Infrared будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Infrared (IR)

Что вы можете сделать с Infrared

Владение Infrared позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Infrared (IR)

Infrared – это полнофункциональная инфраструктура ликвидности и стейкинга, которая обеспечивает работу экосистемы доказательства ликвидности (Proof-of-Liquidity) Berachain, предлагая ликвидный стейкинг, оптимизацию валидаторов и автоматизированные хранилища PoL, которые в один клик открывают доступ к ликвидности, доходности и управлению.

Источники Infrared

Для более глубокого понимания Infrared рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Infrared
Обозреватель блоков

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Berachain EcosystemBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:20:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Infrared (IR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Infrared

IR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по IR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами IR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Infrared (IR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Infrared в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IR/USDT
₽0,94929961
₽0,94929961₽0,94929961
-1,46%
5.18M (USDT)

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Лидеры роста

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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