Сегодняшняя цена D. Energy

Текущая цена D. Energy (WATT) сегодня составляет ₽ 0,04192 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WATT на RUB составляет ₽ 0,04192 за WATT.

На данный момент D. Energy занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- WATT. В течение последних 24 часов, WATT торговался в диапазоне от ₽ 0,04091 (минимум) до ₽ 0,045 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе WATT изменился на 0,00% за последний час и на +4,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 917,25.

Рыночная информация D. Energy (WATT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 917,25₽ 917,25 ₽ 917,25 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 50,30M₽ 50,30M ₽ 50,30M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 Публичный блокчейн WATT

Текущая рыночная капитализация D. Energy составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 917,25. Циркулируещее обращение WATT составляет --, а общее предложение – 1200000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 50,30M.