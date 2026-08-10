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Текущая цена RICE AI сегодня составляет 0,004008 RUB. Рыночная капитализация RICE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RICE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RICE AI сегодня составляет 0,004008 RUB. Рыночная капитализация RICE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен RICE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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RICE AI Курс (RICE)

Текущая цена 1 RICE в RUB:

₽0,33118104
₽0,33118104₽0,33118104
+1,64%1D
RUB
График цены RICE AI (RICE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:00:29 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RICE AI

Текущая цена RICE AI (RICE) сегодня составляет ₽ 0,004008 с изменением 1,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RICE на RUB составляет ₽ 0,004008 за RICE.

На данный момент RICE AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RICE. В течение последних 24 часов, RICE торговался в диапазоне от ₽ 0,003817 (минимум) до ₽ 0,004178 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RICE изменился на -2,94% за последний час и на -2,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,88K.

Рыночная информация RICE AI (RICE)

--
----

₽ 60,88K
₽ 60,88K₽ 60,88K

₽ 4,01M
₽ 4,01M₽ 4,01M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация RICE AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,88K. Циркулируещее обращение RICE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,01M.

История цен RICE AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003817
₽ 0,003817₽ 0,003817
Мин 24Ч
₽ 0,004178
₽ 0,004178₽ 0,004178
Макс 24Ч

₽ 0,003817
₽ 0,003817₽ 0,003817

₽ 0,004178
₽ 0,004178₽ 0,004178

--
----

--
----

-2,94%

+1,64%

-2,27%

-2,27%

История цен RICE AI (RICE) в RUB

Отслеживайте изменения цены RICE AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00534373+1,64%
30 дней₽ -0,002381-37,27%
60 дней₽ -0,004417-52,43%
90 дней₽ -0,003385-45,79%
Изменение цены RICE AI сегодня

Сегодня для RICE зафиксировано изменение ₽ +0,00534373 (+1,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RICE AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,002381 (-37,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RICE AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RICE изменился на ₽ -0,004417 (-52,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RICE AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,003385 (-45,79%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RICE AI (RICE)?

Просмотеть страницу истории цен RICE AI.

Анализ по RICE AI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RICE AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены RICE AI?

Цены токенов RICE AI зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка: Общие тренды на крипторынке и уровень доверия инвесторов оказывают влияние на цены RICE.

Динамика сектора ИИ: Как токен, ориентированный на искусственный интеллект, RICE подвержен воздействию событий в сфере искусственного интеллекта и связанных с ним криптовалют.

Полезность и внедрение: Реальные сценарии использования, партнерские соглашения и степень принятия платформы способствуют росту спроса.

Объем торгов: Более высокая активность на рынке обычно коррелирует с повышенной волатильностью цен.

Технологические обновления: Улучшения платформы, новые функции и достижения по дорожной карте влияют на интерес со стороны инвесторов.

Регуляторные новости: Регулирование криптовалют и развитие нормативно-правовой базы формируют восприятие рынка.

Динамика предложения: Распределение токенов, механизмы стейкинга и текущий объем обращаемых токенов определяют движение цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену RICE AI?

Люди хотят знать текущую цену RICE AI по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, мониторинг рыночных тенденций и оценка оптимального времени для инвестирования. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены RICE AI

Прогноз цены RICE AI (RICE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RICE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RICE AI (RICE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RICE AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RICE AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RICE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RICE AI».

Как купить и инвестировать RICE AI в Россия

Готовы приступить к работе с RICE AI? Покупка RICE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RICE AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RICE AI (RICE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и RICE AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке RICE AI (RICE)

Что вы можете сделать с RICE AI

Владение RICE AI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое RICE AI (RICE)

RICE AI – это краудсорсинговая платформа для сбора данных о роботах. Она позволяет удаленным операторам дистанционно управлять роботами и собирать данные о зрительном восприятии, движении суставов и измерении силы. Удаленные операторы могут использовать веб-камеры с функцией обнаружения скелета, джойстики, VR-контроллеры или устройства дистанционного управления и получать награды в виде токенов в зависимости от уровня ловкости устройства.

Источники RICE AI

Для более глубокого понимания RICE AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт RICE AI
Обозреватель блоков

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AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:00:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RICE AI (RICE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о RICE AI

RICE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RICE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RICE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте RICE AI (RICE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RICE AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RICE/USDT
₽0,33068526
₽0,33068526₽0,33068526
+1,62%
15.32M (USDT)

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₽1,79240996₽1,79240996

+33,80%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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RICE
RICE
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1 RICE = 0,33118104 RUB