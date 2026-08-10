Сегодняшняя цена RICE AI

Текущая цена RICE AI (RICE) сегодня составляет ₽ 0,004008 с изменением 1,64% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RICE на RUB составляет ₽ 0,004008 за RICE.

На данный момент RICE AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- RICE. В течение последних 24 часов, RICE торговался в диапазоне от ₽ 0,003817 (минимум) до ₽ 0,004178 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе RICE изменился на -2,94% за последний час и на -2,27% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,88K.

Рыночная информация RICE AI (RICE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 60,88K₽ 60,88K ₽ 60,88K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,01M₽ 4,01M ₽ 4,01M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация RICE AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,88K. Циркулируещее обращение RICE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,01M.