Текущее общее настроение на рынке CAKE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CAKE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,428. Цена находится выше центральной зоны — 1,4092. Согласно системе ключевых уровней, сопротивление R1 расположено на отметке 1,4139. Текущая цена пробила как уровень R1, так и более высокий уровень R2 — 1,4164. Рынок демонстрирует структуру бокового движения в верхней части диапазона. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу выше уровня 1,4164. Цены отклонились от центральной зоны, открыв пространство для дальнейшего роста к более высоким уровням сопротивления, тогда как поддержка вновь укрепилась в плотной зоне ключевых уровней. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: линии быстрого и медленного осцилляторов начали расходиться вверх. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют дополнительной проверки на основе текущих колебаний рынка. Расширение полос Боллинджера указывает на изменение волатильности. В отношении скользящих средних MA и EMA пока не наблюдается чёткого сигнала для входа в позицию. Динамика импульса характеризуется дифференциацией: краткосрочный восходящий тренд сохраняется, тогда как среднесрочные и долгосрочные тенденции остаются в состоянии колебаний. Значительного увеличения волатильности пока не отмечено. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 1,4164; расстояние до текущей цены составляет 0,0116. Далёкий ориентир — уровень S1 на отметке 1,4067, который находится на расстоянии 0,0213 от текущей цены. Крепкая поддержка ниже располагается на уровне S2 — 1,402, что соответствует расстоянию 0,026 от текущей цены. Непосредственно сверху отсутствуют значимые уровни сопротивления, однако следует обратить внимание на потенциальное давление, формируемое предыдущими максимумами. Если цена вернётся к уровню 1,4164, это подтвердит эффективность прорыва. При падении ниже центральной зоны 1,4092 структура рынка может измениться.

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