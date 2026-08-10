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Текущая цена PancakeSwap сегодня составляет 1.451 RUB. Рыночная капитализация CAKE составляет 510,553,553.1243178752 RUB. Отслеживайте обновления цен CAKE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PancakeSwap сегодня составляет 1.451 RUB. Рыночная капитализация CAKE составляет 510,553,553.1243178752 RUB. Отслеживайте обновления цен CAKE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PancakeSwap Курс (CAKE)

Текущая цена 1 CAKE в RUB:

₽119.7075
₽119.7075₽119.7075
-0,27%1D
RUB
График цены PancakeSwap (CAKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:00:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PancakeSwap

Текущая цена PancakeSwap (CAKE) сегодня составляет ₽ 1.451 с изменением 0.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CAKE на RUB составляет ₽ 1.451 за CAKE.

На данный момент PancakeSwap занимает #82 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 510,55M, при оборотном предложении 351,86M CAKE. В течение последних 24 часов, CAKE торговался в диапазоне от ₽ 1.437 (минимум) до ₽ 1.462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,645.04385190, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.019121025.

В краткосрочной перспективе CAKE изменился на +0.27% за последний час и на +1.39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 291,41K.

Рыночная информация PancakeSwap (CAKE)

No.82

₽ 510,55M
₽ 510,55M₽ 510,55M

₽ 291,41K
₽ 291,41K₽ 291,41K

₽ 580.40M
₽ 580.40M₽ 580.40M

351,86M
351,86M 351,86M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

364,241,883.4500047
364,241,883.4500047 364,241,883.4500047

87.96%

0.02%

BSC

Текущая рыночная капитализация PancakeSwap составляет ₽ 510,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 291,41K. Циркулируещее обращение CAKE составляет 351,86M, а общее предложение – 364241883.4500047. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 580.40M.

История цен PancakeSwap в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1.437
₽ 1.437₽ 1.437
Мин 24Ч
₽ 1.462
₽ 1.462₽ 1.462
Макс 24Ч

₽ 1.437
₽ 1.437₽ 1.437

₽ 1.462
₽ 1.462₽ 1.462

₽ 3,645.04385190
₽ 3,645.04385190₽ 3,645.04385190

₽ 0.019121025
₽ 0.019121025₽ 0.019121025

+0.27%

-0.27%

+1.39%

+1.39%

История цен PancakeSwap (CAKE) в RUB

Отслеживайте изменения цены PancakeSwap за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.32409-0.27%
30 дней₽ +0.028+1.96%
60 дней₽ +0.14+10.67%
90 дней₽ -0.099-6.39%
Изменение цены PancakeSwap сегодня

Сегодня для CAKE зафиксировано изменение ₽ -0.32409 (-0.27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PancakeSwap за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.028 (+1.96%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PancakeSwap за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CAKE изменился на ₽ +0.14 (+10.67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PancakeSwap за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.099 (-6.39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PancakeSwap (CAKE)?

Просмотеть страницу истории цен PancakeSwap.

Анализ по PancakeSwap

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PancakeSwap, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке PancakeSwap: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CAKE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

CAKE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,428. Цена находится выше центральной зоны — 1,4092. Согласно системе ключевых уровней, сопротивление R1 расположено на отметке 1,4139. Текущая цена пробила как уровень R1, так и более высокий уровень R2 — 1,4164. Рынок демонстрирует структуру бокового движения в верхней части диапазона. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу выше уровня 1,4164. Цены отклонились от центральной зоны, открыв пространство для дальнейшего роста к более высоким уровням сопротивления, тогда как поддержка вновь укрепилась в плотной зоне ключевых уровней. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: линии быстрого и медленного осцилляторов начали расходиться вверх. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют дополнительной проверки на основе текущих колебаний рынка. Расширение полос Боллинджера указывает на изменение волатильности. В отношении скользящих средних MA и EMA пока не наблюдается чёткого сигнала для входа в позицию. Динамика импульса характеризуется дифференциацией: краткосрочный восходящий тренд сохраняется, тогда как среднесрочные и долгосрочные тенденции остаются в состоянии колебаний. Значительного увеличения волатильности пока не отмечено. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 1,4164; расстояние до текущей цены составляет 0,0116. Далёкий ориентир — уровень S1 на отметке 1,4067, который находится на расстоянии 0,0213 от текущей цены. Крепкая поддержка ниже располагается на уровне S2 — 1,402, что соответствует расстоянию 0,026 от текущей цены. Непосредственно сверху отсутствуют значимые уровни сопротивления, однако следует обратить внимание на потенциальное давление, формируемое предыдущими максимумами. Если цена вернётся к уровню 1,4164, это подтвердит эффективность прорыва. При падении ниже центральной зоны 1,4092 структура рынка может измениться.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены PancakeSwap?

Цены на CAKE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов на DEX — более высокий уровень использования PancakeSwap повышает спрос на CAKE.
2. Рост экосистемы BSC — расширение внедрения Binance Smart Chain положительно сказывается на CAKE.
3. Вознаграждения за стейкинг и APY в рамках yield farming — привлекательные доходы стимулируют спрос.
4. Сжигание токенов и механизмы управления предложением — дефляционные меры поддерживают цену.
5. Настроения на рынке DeFi — общие тенденции в сфере децентрализованных финансов влияют на CAKE.
6. Конкуренция со стороны других DEX — альтернативные платформы оказывают влияние на долю рынка.
7. Динамика Binance Coin (BNB) — между ними наблюдается тесная корреляция из-за связи с BSC.
8. Запуск новых функций и партнёрские соглашения — развитие платформы влияет на её стоимость.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PancakeSwap?

Люди хотят знать текущую цену токена PancakeSwap (CAKE) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. CAKE — это популярный DeFi-токен на Binance Smart Chain, используемый для фарминга доходности и предоставления ликвидности. Реальное время цен помогает трейдерам совершать прибыльные сделки.

Прогноз цены PancakeSwap

Прогноз цены PancakeSwap (CAKE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CAKE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены PancakeSwap (CAKE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PancakeSwap потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PancakeSwap достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CAKE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PancakeSwap».

Как купить и инвестировать PancakeSwap в Россия

Готовы приступить к работе с PancakeSwap? Покупка CAKE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PancakeSwap. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PancakeSwap (CAKE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PancakeSwap будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PancakeSwap (CAKE)

Что вы можете сделать с PancakeSwap

Владение PancakeSwap позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Whitepaper

Источники PancakeSwap

Для более глубокого понимания PancakeSwap рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PancakeSwap
Обозреватель блоков

Категория :

Aptos EcosystemArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:00:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PancakeSwap (CAKE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PancakeSwap

CAKE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CAKE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CAKE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте PancakeSwap (CAKE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PancakeSwap в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CAKE/USDT
₽119.79
₽119.79₽119.79
-0.13%
200.68K (USDT)
CAKE/USDC
₽119.625
₽119.625₽119.625
-0.20%
38.64K (USDT)

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