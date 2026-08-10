PancakeSwap Курс (CAKE)
Текущая цена PancakeSwap (CAKE) сегодня составляет ₽ 1.451 с изменением 0.27% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CAKE на RUB составляет ₽ 1.451 за CAKE.
На данный момент PancakeSwap занимает #82 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 510,55M, при оборотном предложении 351,86M CAKE. В течение последних 24 часов, CAKE торговался в диапазоне от ₽ 1.437 (минимум) до ₽ 1.462 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,645.04385190, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.019121025.
В краткосрочной перспективе CAKE изменился на +0.27% за последний час и на +1.39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 291,41K.
No.82
87.96%
0.02%
BSC
Текущая рыночная капитализация PancakeSwap составляет ₽ 510,55M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 291,41K. Циркулируещее обращение CAKE составляет 351,86M, а общее предложение – 364241883.4500047. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 580.40M.
+0.27%
-0.27%
+1.39%
+1.39%
Отслеживайте изменения цены PancakeSwap за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.32409
|-0.27%
|30 дней
|₽ +0.028
|+1.96%
|60 дней
|₽ +0.14
|+10.67%
|90 дней
|₽ -0.099
|-6.39%
Сегодня для CAKE зафиксировано изменение ₽ -0.32409 (-0.27%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.028 (+1.96%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CAKE изменился на ₽ +0.14 (+10.67%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.099 (-6.39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен PancakeSwap.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PancakeSwap, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CAKE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
CAKE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1,428. Цена находится выше центральной зоны — 1,4092. Согласно системе ключевых уровней, сопротивление R1 расположено на отметке 1,4139. Текущая цена пробила как уровень R1, так и более высокий уровень R2 — 1,4164. Рынок демонстрирует структуру бокового движения в верхней части диапазона. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу выше уровня 1,4164. Цены отклонились от центральной зоны, открыв пространство для дальнейшего роста к более высоким уровням сопротивления, тогда как поддержка вновь укрепилась в плотной зоне ключевых уровней. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: линии быстрого и медленного осцилляторов начали расходиться вверх. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии экстремальных перекупленных или перепроданных условий. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют дополнительной проверки на основе текущих колебаний рынка. Расширение полос Боллинджера указывает на изменение волатильности. В отношении скользящих средних MA и EMA пока не наблюдается чёткого сигнала для входа в позицию. Динамика импульса характеризуется дифференциацией: краткосрочный восходящий тренд сохраняется, тогда как среднесрочные и долгосрочные тенденции остаются в состоянии колебаний. Значительного увеличения волатильности пока не отмечено. Ближайший ключевой уровень расположен на отметке 1,4164; расстояние до текущей цены составляет 0,0116. Далёкий ориентир — уровень S1 на отметке 1,4067, который находится на расстоянии 0,0213 от текущей цены. Крепкая поддержка ниже располагается на уровне S2 — 1,402, что соответствует расстоянию 0,026 от текущей цены. Непосредственно сверху отсутствуют значимые уровни сопротивления, однако следует обратить внимание на потенциальное давление, формируемое предыдущими максимумами. Если цена вернётся к уровню 1,4164, это подтвердит эффективность прорыва. При падении ниже центральной зоны 1,4092 структура рынка может измениться.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена PancakeSwap потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.
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