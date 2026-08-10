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Текущая цена Brazil National Fan сегодня составляет 0,0012506 RUB. Рыночная капитализация BFT составляет 35 982,8885 RUB. Отслеживайте обновления цен BFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Brazil National Fan сегодня составляет 0,0012506 RUB. Рыночная капитализация BFT составляет 35 982,8885 RUB. Отслеживайте обновления цен BFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Brazil National Fan Курс (BFT)

Текущая цена 1 BFT в RUB:

₽0,1031415
₽0,1031415₽0,1031415
-1,08%1D
RUB
График цены Brazil National Fan (BFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:36:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Brazil National Fan

Текущая цена Brazil National Fan (BFT) сегодня составляет ₽ 0,0012506 с изменением 1,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BFT на RUB составляет ₽ 0,0012506 за BFT.

На данный момент Brazil National Fan занимает #2620 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,98K, при оборотном предложении 28,77M BFT. В течение последних 24 часов, BFT торговался в диапазоне от ₽ 0,00125 (минимум) до ₽ 0,0012764 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 141,33507126856138725, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,47101284973525530.

В краткосрочной перспективе BFT изменился на -0,73% за последний час и на -10,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,99K.

Рыночная информация Brazil National Fan (BFT)

No.2620

₽ 35,98K
₽ 35,98K₽ 35,98K

₽ 56,99K
₽ 56,99K₽ 56,99K

₽ 125,06K
₽ 125,06K₽ 125,06K

28,77M
28,77M 28,77M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

28 772 500
28 772 500 28 772 500

28,77%

BITCI

Текущая рыночная капитализация Brazil National Fan составляет ₽ 35,98K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,99K. Циркулируещее обращение BFT составляет 28,77M, а общее предложение – 28772500. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 125,06K.

История цен Brazil National Fan в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00125
₽ 0,00125₽ 0,00125
Мин 24Ч
₽ 0,0012764
₽ 0,0012764₽ 0,0012764
Макс 24Ч

₽ 0,00125
₽ 0,00125₽ 0,00125

₽ 0,0012764
₽ 0,0012764₽ 0,0012764

₽ 141,33507126856138725
₽ 141,33507126856138725₽ 141,33507126856138725

₽ 0,47101284973525530
₽ 0,47101284973525530₽ 0,47101284973525530

-0,73%

-1,08%

-10,10%

-10,10%

История цен Brazil National Fan (BFT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Brazil National Fan за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00112609-1,08%
30 дней₽ +0,0004303+52,45%
60 дней₽ -0,0128234-91,12%
90 дней₽ -0,0217424-94,57%
Изменение цены Brazil National Fan сегодня

Сегодня для BFT зафиксировано изменение ₽ -0,00112609 (-1,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Brazil National Fan за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0004303 (+52,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Brazil National Fan за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BFT изменился на ₽ -0,0128234 (-91,12%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Brazil National Fan за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0217424 (-94,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Brazil National Fan (BFT)?

Просмотеть страницу истории цен Brazil National Fan.

Анализ по Brazil National Fan

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Brazil National Fan, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Brazil National Fan?

Цены токенов BFT зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка: Общие тренды на крипторынке и уровень доверия инвесторов влияют на спрос на BFT.

Полезность и внедрение: Реальные сценарии использования для взаимодействия с фанатами, предоставления прав голосования и доступа к эксклюзивному контенту способствуют росту ценности токена.

Результаты команды: Успех ассоциированных бразильских спортивных команд напрямую влияет на интерес фанатов и спрос на токены.

Механика предложения: Сжигание токенов, вознаграждения за стейкинг и изменения в объеме обращаемого предложения влияют на степень дефицита.

Листинг на биржах: Новые партнерства с биржами повышают ликвидность и доступность токенов.

Регуляторная среда: Бразильские нормативные акты в сфере криптовалют и политика в отношении спортивных токенов могут как создавать неопределенность, так и придавать уверенность.

Развитие сообщества: Расширение активной базы фанатов и повышение уровня вовлеченности в социальных сетях способствуют увеличению принятия токена.

Объявления о партнерствах: Сотрудничество со спортивными клубами, спонсорами или платформами оказывает значительное влияние на движение цен.

Технический анализ: Тренды торговли, уровни поддержки и сопротивления определяют краткосрочные колебания цен.

Сезонные факторы: Спортивные сезоны, крупные турниры и мероприятия формируют циклические паттерны спроса.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Brazil National Fan?

Люди хотят знать текущую цену BFT для принятия торговых решений, отслеживания портфелей, анализа рынка и определения оптимального времени для инвестирования. Реальное время ценообразования помогает трейдерам выявлять возможности для покупки/продажи, отслеживать прибыль/убытки, оценивать рыночные тенденции и принимать обоснованные финансовые решения в условиях волатильного крипторынка.

Прогноз цены Brazil National Fan

Прогноз цены Brazil National Fan (BFT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BFT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Brazil National Fan (BFT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Brazil National Fan потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Brazil National Fan достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BFT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Brazil National Fan».

Как купить и инвестировать Brazil National Fan в Россия

Готовы приступить к работе с Brazil National Fan? Покупка BFT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Brazil National Fan. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Brazil National Fan (BFT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Brazil National Fan будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Brazil National Fan (BFT)

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Что такое Brazil National Fan (BFT)

Brazil National Фан Токен призван революционизировать опыт болельщиков. С помощью Brazil National Фан Токен предлагает болельщикам возможность участвовать в эксклюзивных опросах и мероприятиях, создавать цифровую коллекцию, приобретать NFT, получать награды болельщиков, а также участвовать в играх и выполнять задания, связанные с ролями и большим опытом.

Источники Brazil National Fan

Для более глубокого понимания Brazil National Fan рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Brazil National Fan
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemBitcichain EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:36:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Brazil National Fan (BFT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Brazil National Fan

BFT USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Brazil National Fan (BFT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Brazil National Fan в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BFT/USDT
₽0,103323
₽0,103323₽0,103323
-0,83%
45.23M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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