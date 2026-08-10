Сегодняшняя цена Brazil National Fan

Текущая цена Brazil National Fan (BFT) сегодня составляет ₽ 0,0012506 с изменением 1,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BFT на RUB составляет ₽ 0,0012506 за BFT.

На данный момент Brazil National Fan занимает #2620 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,98K, при оборотном предложении 28,77M BFT. В течение последних 24 часов, BFT торговался в диапазоне от ₽ 0,00125 (минимум) до ₽ 0,0012764 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 141,33507126856138725, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,47101284973525530.

В краткосрочной перспективе BFT изменился на -0,73% за последний час и на -10,10% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,99K.

Рыночная информация Brazil National Fan (BFT)

Место No.2620 Рыночная капитализация ₽ 35,98K₽ 35,98K ₽ 35,98K Объем (24Ч) ₽ 56,99K₽ 56,99K ₽ 56,99K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 125,06K₽ 125,06K ₽ 125,06K Оборотное предложение 28,77M 28,77M 28,77M Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 28 772 500 28 772 500 28 772 500 Коэффициент обращения 28,77% Публичный блокчейн BITCI

Текущая рыночная капитализация Brazil National Fan составляет ₽ 35,98K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,99K. Циркулируещее обращение BFT составляет 28,77M, а общее предложение – 28772500. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 125,06K.