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Текущая цена Janction сегодня составляет 0,003621 RUB. Рыночная капитализация JCT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен JCT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Janction сегодня составляет 0,003621 RUB. Рыночная капитализация JCT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен JCT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Janction Курс (JCT)

Текущая цена 1 JCT в RUB:

₽0,29916702
₽0,29916702₽0,29916702
-0,54%1D
RUB
График цены Janction (JCT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:27:41 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Janction

Текущая цена Janction (JCT) сегодня составляет ₽ 0,003621 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JCT на RUB составляет ₽ 0,003621 за JCT.

На данный момент Janction занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JCT. В течение последних 24 часов, JCT торговался в диапазоне от ₽ 0,003448 (минимум) до ₽ 0,003751 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JCT изменился на -1,50% за последний час и на -2,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 17,06K.

Рыночная информация Janction (JCT)

--
----

₽ 17,06K
₽ 17,06K₽ 17,06K

₽ 181,05M
₽ 181,05M₽ 181,05M

--
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50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Janction составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 17,06K. Циркулируещее обращение JCT составляет --, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 181,05M.

История цен Janction в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003448
₽ 0,003448₽ 0,003448
Мин 24Ч
₽ 0,003751
₽ 0,003751₽ 0,003751
Макс 24Ч

₽ 0,003448
₽ 0,003448₽ 0,003448

₽ 0,003751
₽ 0,003751₽ 0,003751

--
----

--
----

-1,50%

-0,54%

-2,17%

-2,17%

История цен Janction (JCT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Janction за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00162427-0,54%
30 дней₽ +0,000206+6,03%
60 дней₽ -0,002761-43,27%
90 дней₽ +0,00051+16,39%
Изменение цены Janction сегодня

Сегодня для JCT зафиксировано изменение ₽ -0,00162427 (-0,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Janction за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000206 (+6,03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Janction за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JCT изменился на ₽ -0,002761 (-43,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Janction за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00051 (+16,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Janction (JCT)?

Просмотеть страницу истории цен Janction.

Анализ по Janction

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Janction, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Janction: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке JCT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

JCT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00342, при этом цена находится ниже ключевой точки центра — 0,003856. Текущая стоимость ниже уровней S1 и S2, а также ниже зоны центральной структуры, что свидетельствует о сильной медвежьей направленности. Средние скользящие MA и EMA сигнализируют о покупке, формируя дивергенцию с низким уровнем цены. Однако отсутствие согласованности в индикаторах указывает на то, что цена пока не вернулась к основной ценовой структуре. MACD зафиксировал гибельный пересечение, подчеркивая доминирование нисходящего импульса. RSI находится в нейтральном диапазоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают четкой тенденции, а уровень волатильности остается в пределах обычного. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение: краткосрочный импульс направлен вниз, тогда как долгосрочные средние по-прежнему оказывают поддержку. Распределение силы тренда выглядит разрозненным, что свидетельствует об отсутствии мощных односторонних прорывов. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке S2 (0,00375), что соответствует расстоянию примерно 9,6% от текущей цены. Зона центральной структуры на уровне 0,003856 выступает дальним сопротивлением, находясь примерно в 12,7% от текущего уровня. В нижнем направлении нет четко определенного уровня S3; необходимо следить за устойчивостью поддержки, образованной предыдущим минимумом. Уровни R1 (0,003905) и R2 (0,003962) расположены на более высоких уровнях. Ключевые ценовые зоны сосредоточены в диапазоне от 0,00375 до 0,003856.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Janction?

Факторы, влияющие на цену JCT, включают: динамику спроса и предложения на рынке, объем торгов, настроения инвесторов, общие тенденции криптовалютного рынка, корреляцию с биткоином, регуляторные новости, обновления в развитии проектов, объявления о партнерствах, изменения в токеномике, листинги на биржах, активность крупных инвесторов («китов») и макроэкономические условия, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Janction?

Люди хотят знать текущую цену на Junction (JCT) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки или продажи, отслеживание эффективности инвестиций и оценка рыночных тенденций. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены Janction

Прогноз цены Janction (JCT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена JCT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Janction (JCT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Janction потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Janction достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены JCT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Janction».

Как купить и инвестировать Janction в Россия

Готовы приступить к работе с Janction? Покупка JCT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Janction. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Janction (JCT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Janction будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Janction (JCT)

Что вы можете сделать с Janction

Владение Janction позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Janction (JCT)

Janction is a decentralized AI-compute pool and Layer-2 network that connects global GPU suppliers and AI teams with verifiable contribution-based incentives and transparent pricing. By combining Proof of Contribution with PVCG pricing, Janction aligns suppliers and demanders in a fair and efficient way.

Источники Janction

Для более глубокого понимания Janction рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Janction
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:27:41 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Janction (JCT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Janction

JCT USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
JCT/USDT
₽0,29916702
₽0,29916702₽0,29916702
-0,54%
4.72M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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