Текущее общее настроение на рынке JCT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

JCT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00342, при этом цена находится ниже ключевой точки центра — 0,003856. Текущая стоимость ниже уровней S1 и S2, а также ниже зоны центральной структуры, что свидетельствует о сильной медвежьей направленности. Средние скользящие MA и EMA сигнализируют о покупке, формируя дивергенцию с низким уровнем цены. Однако отсутствие согласованности в индикаторах указывает на то, что цена пока не вернулась к основной ценовой структуре. MACD зафиксировал гибельный пересечение, подчеркивая доминирование нисходящего импульса. RSI находится в нейтральном диапазоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают четкой тенденции, а уровень волатильности остается в пределах обычного. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение: краткосрочный импульс направлен вниз, тогда как долгосрочные средние по-прежнему оказывают поддержку. Распределение силы тренда выглядит разрозненным, что свидетельствует об отсутствии мощных односторонних прорывов. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке S2 (0,00375), что соответствует расстоянию примерно 9,6% от текущей цены. Зона центральной структуры на уровне 0,003856 выступает дальним сопротивлением, находясь примерно в 12,7% от текущего уровня. В нижнем направлении нет четко определенного уровня S3; необходимо следить за устойчивостью поддержки, образованной предыдущим минимумом. Уровни R1 (0,003905) и R2 (0,003962) расположены на более высоких уровнях. Ключевые ценовые зоны сосредоточены в диапазоне от 0,00375 до 0,003856.

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