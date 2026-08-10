Janction Курс (JCT)
Текущая цена Janction (JCT) сегодня составляет ₽ 0,003621 с изменением 0,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JCT на RUB составляет ₽ 0,003621 за JCT.
На данный момент Janction занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JCT. В течение последних 24 часов, JCT торговался в диапазоне от ₽ 0,003448 (минимум) до ₽ 0,003751 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе JCT изменился на -1,50% за последний час и на -2,17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 17,06K.
BSC
Текущая рыночная капитализация Janction составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 17,06K. Циркулируещее обращение JCT составляет --, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 181,05M.
-1,50%
-0,54%
-2,17%
-2,17%
Отслеживайте изменения цены Janction за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00162427
|-0,54%
|30 дней
|₽ +0,000206
|+6,03%
|60 дней
|₽ -0,002761
|-43,27%
|90 дней
|₽ +0,00051
|+16,39%
Сегодня для JCT зафиксировано изменение ₽ -0,00162427 (-0,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000206 (+6,03%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то JCT изменился на ₽ -0,002761 (-43,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00051 (+16,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Janction.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Janction, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке JCT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
JCT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00342, при этом цена находится ниже ключевой точки центра — 0,003856. Текущая стоимость ниже уровней S1 и S2, а также ниже зоны центральной структуры, что свидетельствует о сильной медвежьей направленности. Средние скользящие MA и EMA сигнализируют о покупке, формируя дивергенцию с низким уровнем цены. Однако отсутствие согласованности в индикаторах указывает на то, что цена пока не вернулась к основной ценовой структуре. MACD зафиксировал гибельный пересечение, подчеркивая доминирование нисходящего импульса. RSI находится в нейтральном диапазоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI не дают четкой тенденции, а уровень волатильности остается в пределах обычного. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют разнонаправленное движение: краткосрочный импульс направлен вниз, тогда как долгосрочные средние по-прежнему оказывают поддержку. Распределение силы тренда выглядит разрозненным, что свидетельствует об отсутствии мощных односторонних прорывов. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке S2 (0,00375), что соответствует расстоянию примерно 9,6% от текущей цены. Зона центральной структуры на уровне 0,003856 выступает дальним сопротивлением, находясь примерно в 12,7% от текущего уровня. В нижнем направлении нет четко определенного уровня S3; необходимо следить за устойчивостью поддержки, образованной предыдущим минимумом. Уровни R1 (0,003905) и R2 (0,003962) расположены на более высоких уровнях. Ключевые ценовые зоны сосредоточены в диапазоне от 0,00375 до 0,003856.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Janction потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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