Что такое SCARCITY (SCARCITY)

Scarcity – это DESOC, децентрализованная социальная медиа-платформа. Она была разработана с целью решения проблем, присущих существующим централизованным социальным приложениям и медиа, создавая социальную сеть без централизованной сущности.

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SCARCITY Прогноз Цены

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