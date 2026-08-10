Сегодняшняя цена STAT

Текущая цена STAT (STAT) сегодня составляет ₽ 0.02225 с изменением 0.99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STAT на RUB составляет ₽ 0.02225 за STAT.

На данный момент STAT занимает #1427 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98M, при оборотном предложении 88,92M STAT. В течение последних 24 часов, STAT торговался в диапазоне от ₽ 0.02148 (минимум) до ₽ 0.02231 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 230.48646778274534778, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.0052698053526223624.

В краткосрочной перспективе STAT изменился на -0.05% за последний час и на -0.85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 85,99K.

Рыночная информация STAT (STAT)

Место No.1427 Рыночная капитализация ₽ 1,98M₽ 1,98M ₽ 1,98M Объем (24Ч) ₽ 85,99K₽ 85,99K ₽ 85,99K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2.16M₽ 2.16M ₽ 2.16M Оборотное предложение 88,92M 88,92M 88,92M Общее предложение 96,918,327.764706 96,918,327.764706 96,918,327.764706 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация STAT составляет ₽ 1,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 85,99K. Циркулируещее обращение STAT составляет 88,92M, а общее предложение – 96918327.764706. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2.16M.