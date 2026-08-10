Текущее общее настроение на рынке THE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

THE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06897, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,06807. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями S1 и R1, а общий тренд характеризуется коррекцией вверх от срединной оси. Скользящие средние формируют сигнал к покупке, однако индикаторы пока не демонстрируют однозначного разворота или прорыва. Цена продолжает колебаться вблизи центральной зоны, не выходя за пределы основного диапазона движения. MACD показывает пересечение бычьего креста, что свидетельствует о появлении признаков восходящего коррекционного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности, а распределение импульсов остаётся достаточно разрозненным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный уровень раскрытия, без значительных изменений волатильности. Быстрый и медленный индикаторы находятся в состоянии дифференциации, что говорит о недостаточной консолидации трендового импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,07095, что примерно на 2,8% выше текущей цены. Первое поддержка ниже находится на уровне центральной зоны — 0,06807, примерно на 1,3% ниже текущей цены. Дальнейшие ориентиры включают уровень S1 — 0,06295 и уровень R2 — 0,07607. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены в диапазоне от 0,06807 до 0,07095.

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