Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена THENA сегодня составляет 0.06467 RUB. Рыночная капитализация THE составляет 8,597,846.7527227257874 RUB. Отслеживайте обновления цен THE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена THENA сегодня составляет 0.06467 RUB. Рыночная капитализация THE составляет 8,597,846.7527227257874 RUB. Отслеживайте обновления цен THE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о THE

Информация о цене THE

Что такое THE

Whitepaper THE

Официальный сайт THE

Токеномика THE

Прогноз цен THE

История THE

Руководство по покупке THE

Конвертер валют THE в фиат

THE на споте

Фьючерсы THE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип THENA

THENA Курс (THE)

Текущая цена 1 THE в RUB:

₽5.3460507
₽5.3460507₽5.3460507
+0,76%1D
RUB
График цены THENA (THE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:11:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена THENA

Текущая цена THENA (THE) сегодня составляет ₽ 0.06467 с изменением 0.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THE на RUB составляет ₽ 0.06467 за THE.

На данный момент THENA занимает #1005 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,60M, при оборотном предложении 132,95M THE. В течение последних 24 часов, THE торговался в диапазоне от ₽ 0.06179 (минимум) до ₽ 0.0778 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 338.8816693761023724, тогда как исторический минимум составил ₽ 5.199271467792506073.

В краткосрочной перспективе THE изменился на -0.51% за последний час и на +26.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 171,40K.

Рыночная информация THENA (THE)

No.1005

₽ 8,60M
₽ 8,60M₽ 8,60M

₽ 171,40K
₽ 171,40K₽ 171,40K

₽ 21.09M
₽ 21.09M₽ 21.09M

132,95M
132,95M 132,95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

Текущая рыночная капитализация THENA составляет ₽ 8,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 171,40K. Циркулируещее обращение THE составляет 132,95M, а общее предложение – 284166314.96603302. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21.09M.

История цен THENA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.06179
₽ 0.06179₽ 0.06179
Мин 24Ч
₽ 0.0778
₽ 0.0778₽ 0.0778
Макс 24Ч

₽ 0.06179
₽ 0.06179₽ 0.06179

₽ 0.0778
₽ 0.0778₽ 0.0778

₽ 338.8816693761023724
₽ 338.8816693761023724₽ 338.8816693761023724

₽ 5.199271467792506073
₽ 5.199271467792506073₽ 5.199271467792506073

-0.51%

+0.76%

+26.13%

+26.13%

История цен THENA (THE) в RUB

Отслеживайте изменения цены THENA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.0403235+0.76%
30 дней₽ +0.00897+16.10%
60 дней₽ -0.00369-5.40%
90 дней₽ -0.05053-43.87%
Изменение цены THENA сегодня

Сегодня для THE зафиксировано изменение ₽ +0.0403235 (+0.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены THENA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00897 (+16.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены THENA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то THE изменился на ₽ -0.00369 (-5.40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены THENA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.05053 (-43.87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены THENA (THE)?

Просмотеть страницу истории цен THENA.

Анализ по THENA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний THENA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке THENA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке THE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

THE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06897, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,06807. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями S1 и R1, а общий тренд характеризуется коррекцией вверх от срединной оси. Скользящие средние формируют сигнал к покупке, однако индикаторы пока не демонстрируют однозначного разворота или прорыва. Цена продолжает колебаться вблизи центральной зоны, не выходя за пределы основного диапазона движения. MACD показывает пересечение бычьего креста, что свидетельствует о появлении признаков восходящего коррекционного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности, а распределение импульсов остаётся достаточно разрозненным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный уровень раскрытия, без значительных изменений волатильности. Быстрый и медленный индикаторы находятся в состоянии дифференциации, что говорит о недостаточной консолидации трендового импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,07095, что примерно на 2,8% выше текущей цены. Первое поддержка ниже находится на уровне центральной зоны — 0,06807, примерно на 1,3% ниже текущей цены. Дальнейшие ориентиры включают уровень S1 — 0,06295 и уровень R2 — 0,07607. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены в диапазоне от 0,06807 до 0,07095.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены THENA?

Цена THENA (THE) зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Объем торгов и ликвидность на децентрализованных биржах
2. Общая замороженная стоимость (TVL) в протоколе THENA
3. Вознаграждения за фермую доходности и стейкинг-инцентивы
4. Анонсы партнерств и рост экосистемы
5. Общий настрой рынка DeFi
6. Активность и уровень принятия сети BNB Chain
7. Механика эмиссии токенов и график их выпуска
8. Конкуренция со сторонними DEX-платформами
9. Регуляторные новости, касающиеся протоколов DeFi
10. Деятельность маркет-мейкеров и движения крупных инвесторов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену THENA?

Люди хотят знать текущую цену THENA (THE) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного времени, расчет прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам исполнять заявки на покупку/продажу, оценивать волатильность рынка и принимать обоснованные решения.

Прогноз цены THENA

Прогноз цены THENA (THE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена THE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены THENA (THE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена THENA потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену THENA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены THE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены THENA».

Как купить и инвестировать THENA в Россия

Готовы приступить к работе с THENA? Покупка THE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить THENA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке THENA (THE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и THENA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке THENA (THE)

Что вы можете сделать с THENA

Владение THENA позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка THENA (THE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое THENA (THE)

Видение THENA заключается в том, чтобы стать платформой «SuperApp», предназначенной для привлечения масс, ончейн, с опытом работы на CEX. THENA использует универсальный подход, поскольку мы планируем стать самым модульным уровнем ликвидности из когда-либо созданных, чтобы удовлетворить любые потребности наших партнеров в ликвидности: стейблкоины, LST, токенизированные RWA, мемкоины, ИИ токены и т.д..

Источники THENA

Для более глубокого понимания THENA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт THENA
Обозреватель блоков

Категория :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о THENA

Страница обновлена: 2026-08-10 23:11:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии THENA (THE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о THENA

THE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по THE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами THE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте THENA (THE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы THENA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
THE/USDT
₽5.3460507
₽5.3460507₽5.3460507
+1.21%
2.50M (USDT)
THE/USDC
₽5.3468766
₽5.3468766₽5.3468766
+1.23%
843.79K (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31.6394031
₽31.6394031₽31.6394031

+666.18%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1.1446974
₽1.1446974₽1.1446974

+44.82%

AurumX

AurumX

UMX

₽14.9950404
₽14.9950404₽14.9950404

-22.67%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽178.534803
₽178.534803₽178.534803

+20.09%

JMDT

JMDT

JMDT

₽86.546061
₽86.546061₽86.546061

-2.86%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽31.6394031
₽31.6394031₽31.6394031

+666.18%

Myros

Myros

MY

₽3.320118
₽3.320118₽3.320118

+206.87%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽5.2832823
₽5.2832823₽5.2832823

+81.26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.8159892
₽0.8159892₽0.8159892

+64.66%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.35736637
₽2.35736637₽2.35736637

+54.55%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор THE в RUB

Сумма

THE
THE
RUB
RUB

1 THE = 5.3410953 RUB