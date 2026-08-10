THENA Курс (THE)
Текущая цена THENA (THE) сегодня составляет ₽ 0.06467 с изменением 0.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации THE на RUB составляет ₽ 0.06467 за THE.
На данный момент THENA занимает #1005 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,60M, при оборотном предложении 132,95M THE. В течение последних 24 часов, THE торговался в диапазоне от ₽ 0.06179 (минимум) до ₽ 0.0778 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 338.8816693761023724, тогда как исторический минимум составил ₽ 5.199271467792506073.
В краткосрочной перспективе THE изменился на -0.51% за последний час и на +26.13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 171,40K.
No.1005
40.76%
BSC
Текущая рыночная капитализация THENA составляет ₽ 8,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 171,40K. Циркулируещее обращение THE составляет 132,95M, а общее предложение – 284166314.96603302. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 21.09M.
-0.51%
+0.76%
+26.13%
+26.13%
Отслеживайте изменения цены THENA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0.0403235
|+0.76%
|30 дней
|₽ +0.00897
|+16.10%
|60 дней
|₽ -0.00369
|-5.40%
|90 дней
|₽ -0.05053
|-43.87%
Сегодня для THE зафиксировано изменение ₽ +0.0403235 (+0.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00897 (+16.10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то THE изменился на ₽ -0.00369 (-5.40%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.05053 (-43.87%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен THENA.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний THENA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке THE: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
THE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,06897, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,06807. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена расположена между уровнями S1 и R1, а общий тренд характеризуется коррекцией вверх от срединной оси. Скользящие средние формируют сигнал к покупке, однако индикаторы пока не демонстрируют однозначного разворота или прорыва. Цена продолжает колебаться вблизи центральной зоны, не выходя за пределы основного диапазона движения. MACD показывает пересечение бычьего креста, что свидетельствует о появлении признаков восходящего коррекционного импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности, а распределение импульсов остаётся достаточно разрозненным. Полосы Боллинджера демонстрируют стабильный уровень раскрытия, без значительных изменений волатильности. Быстрый и медленный индикаторы находятся в состоянии дифференциации, что говорит о недостаточной консолидации трендового импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,07095, что примерно на 2,8% выше текущей цены. Первое поддержка ниже находится на уровне центральной зоны — 0,06807, примерно на 1,3% ниже текущей цены. Дальнейшие ориентиры включают уровень S1 — 0,06295 и уровень R2 — 0,07607. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за поведением цены в диапазоне от 0,06807 до 0,07095.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена THENA потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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