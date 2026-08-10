Сегодняшняя цена ARK

Текущая цена ARK (ARK) сегодня составляет ₽ 0,09433 с изменением 1,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARK на RUB составляет ₽ 0,09433 за ARK.

На данный момент ARK занимает #664 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,60M, при оборотном предложении 197,19M ARK. В течение последних 24 часов, ARK торговался в диапазоне от ₽ 0,0935 (минимум) до ₽ 0,09649 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 900,70579685211178804, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,4874168217927215624.

В краткосрочной перспективе ARK изменился на -0,03% за последний час и на +2,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,65K.

Рыночная информация ARK (ARK)

Место No.664 Рыночная капитализация ₽ 18,60M₽ 18,60M ₽ 18,60M Объем (24Ч) ₽ 54,65K₽ 54,65K ₽ 54,65K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,60M₽ 18,60M ₽ 18,60M Оборотное предложение 197,19M 197,19M 197,19M Общее предложение 197 189 770 197 189 770 197 189 770 Публичный блокчейн ARK

Текущая рыночная капитализация ARK составляет ₽ 18,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,65K. Циркулируещее обращение ARK составляет 197,19M, а общее предложение – 197189770. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,60M.