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Текущая цена ARK сегодня составляет 0,09433 RUB. Рыночная капитализация ARK составляет 18 600 911,0041 RUB. Отслеживайте обновления цен ARK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ARK сегодня составляет 0,09433 RUB. Рыночная капитализация ARK составляет 18 600 911,0041 RUB. Отслеживайте обновления цен ARK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ARK Курс (ARK)

Текущая цена 1 ARK в RUB:

₽7,7841116
₽7,7841116₽7,7841116
-1,02%1D
RUB
График цены ARK (ARK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:03:26 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ARK

Текущая цена ARK (ARK) сегодня составляет ₽ 0,09433 с изменением 1,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARK на RUB составляет ₽ 0,09433 за ARK.

На данный момент ARK занимает #664 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,60M, при оборотном предложении 197,19M ARK. В течение последних 24 часов, ARK торговался в диапазоне от ₽ 0,0935 (минимум) до ₽ 0,09649 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 900,70579685211178804, тогда как исторический минимум составил ₽ 2,4874168217927215624.

В краткосрочной перспективе ARK изменился на -0,03% за последний час и на +2,64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,65K.

Рыночная информация ARK (ARK)

No.664

₽ 18,60M
₽ 18,60M₽ 18,60M

₽ 54,65K
₽ 54,65K₽ 54,65K

₽ 18,60M
₽ 18,60M₽ 18,60M

197,19M
197,19M 197,19M

197 189 770
197 189 770 197 189 770

ARK

Текущая рыночная капитализация ARK составляет ₽ 18,60M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,65K. Циркулируещее обращение ARK составляет 197,19M, а общее предложение – 197189770. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,60M.

История цен ARK в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0935
₽ 0,0935₽ 0,0935
Мин 24Ч
₽ 0,09649
₽ 0,09649₽ 0,09649
Макс 24Ч

₽ 0,0935
₽ 0,0935₽ 0,0935

₽ 0,09649
₽ 0,09649₽ 0,09649

₽ 900,70579685211178804
₽ 900,70579685211178804₽ 900,70579685211178804

₽ 2,4874168217927215624
₽ 2,4874168217927215624₽ 2,4874168217927215624

-0,03%

-1,02%

+2,64%

+2,64%

История цен ARK (ARK) в RUB

Отслеживайте изменения цены ARK за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0802161-1,02%
30 дней₽ -0,01457-13,38%
60 дней₽ -0,02807-22,94%
90 дней₽ -0,08887-48,51%
Изменение цены ARK сегодня

Сегодня для ARK зафиксировано изменение ₽ -0,0802161 (-1,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ARK за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01457 (-13,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ARK за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ARK изменился на ₽ -0,02807 (-22,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ARK за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,08887 (-48,51%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ARK (ARK)?

Просмотеть страницу истории цен ARK.

Анализ по ARK

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ARK, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ARK: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ARK: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

ARK_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется в диапазоне от 0,0939 до 0,0949. Текущая цена — 0,09405 — находится ниже уровня Pivot Point. Ценовой уровень расположен между уровнем сопротивления S1 и центральной линией. Ближайшую поддержку обеспечивает группа скользящих средних (MA), расположенная в восходящем порядке. Группа EMA демонстрирует преобладание сигналов «покупать». Рыночная структура характеризуется колебательной консолидацией. Система ключевых уровней указывает на плотное сопротивление сверху, тогда как нижние уровни поддержки четко прослеживаются. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что свидетельствует о возможном снижении. Наблюдается краткосрочное расхождение в направлении импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней. Волатильность сохраняет тенденцию к сужению. Быстрые и медленные индикаторы демонстрируют явную дифференциацию. Покупательский импульс сосредоточен вблизи скользящих средних, тогда как продажи обусловлены необходимостью коррекции по MACD. Силы быков и медведей находятся в равновесии на текущем уровне цен. Распределение импульса довольно разрозненно, отсутствуют факторы, способные спровоцировать односторонний прорыв. Ближайшая поддержка установлена на уровне 0,0939; это значение находится всего в 0,00015 выше текущей цены. Сильная поддержка расположена на отметке 0,0934 — на расстоянии 0,00065 от текущего курса. Ближайшее сопротивление находится на уровне 0,0944 — на расстоянии 0,00035 от текущей цены. Сильное сопротивление закреплено на отметке 0,0949 — на расстоянии 0,00085 от текущего курса. Далёкая ориентировочная точка — 0,0954. Эти ключевые уровни формируют границы текущей торговли.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ARK?

Цена ARK зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Развитие технологий и обновления платформы.
3. Уровень принятия блокчейн-решений для интероперабельности, разработанных ARK.
4. Объём торгов и ликвидность на биржах.
5. Регуляторные новости, влияющие на криптовалюты.
6. Движения цены биткоина (эффект корреляции).
7. Анонсы партнёрств и рост экосистемы.
8. Конкуренция со стороны других блокчейн-платформ.
9. Активность разработчиков и уровень вовлечённости сообщества.
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ARK?

Люди хотят знать текущую цену ARK по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, выбор оптимального времени для инвестирования и анализ рынка. Уникальная блокчейн-технология ARK и основанная на голосовании система консенсуса привлекают инвесторов, которые ищут альтернативные криптовалюты с потенциалом роста.

Прогноз цены ARK

Прогноз цены ARK (ARK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ARK (ARK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ARK потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ARK достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ARK».

Как купить и инвестировать ARK в Россия

Готовы приступить к работе с ARK? Покупка ARK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ARK. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ARK (ARK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ARK будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ARK (ARK)

Что вы можете сделать с ARK

Владение ARK позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ARK (ARK)

ARK – это криптовалюта и блокчейн-платформа для разработки, которая позволяет каждому создавать собственный полностью настраиваемый и совместимый блокчейн. Платформа снижает потребность в смарт-контрактах, используя настраиваемые транзакции, логику и несколько языков программирования.

Источники ARK

Для более глубокого понимания ARK рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ARK
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:03:26 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ARK (ARK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ARK

ARK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ARK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ARK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ARK (ARK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ARK в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ARK/USDT
₽7,7783352
₽7,7783352₽7,7783352
-1,20%
574.98K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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