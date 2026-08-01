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Текущая цена The White Whale сегодня составляет 0,001194 RUB. Рыночная капитализация WHITEWHALE составляет 1 193 788,158132 RUB. Отслеживайте обновления цен WHITEWHALE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена The White Whale сегодня составляет 0,001194 RUB. Рыночная капитализация WHITEWHALE составляет 1 193 788,158132 RUB. Отслеживайте обновления цен WHITEWHALE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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The White Whale Курс (WHITEWHALE)

Текущая цена 1 WHITEWHALE в RUB:

₽0,098505
₽0,098505₽0,098505
0,00%1D
RUB
График цены The White Whale (WHITEWHALE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:07:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена The White Whale

Текущая цена The White Whale (WHITEWHALE) сегодня составляет ₽ 0,001194 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WHITEWHALE на RUB составляет ₽ 0,001194 за WHITEWHALE.

На данный момент The White Whale занимает #1370 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,19M, при оборотном предложении 999,82M WHITEWHALE. В течение последних 24 часов, WHITEWHALE торговался в диапазоне от ₽ 0,001166 (минимум) до ₽ 0,001237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,47276941016053325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000268028081320725.

В краткосрочной перспективе WHITEWHALE изменился на 0,00% за последний час и на -4,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,46K.

Рыночная информация The White Whale (WHITEWHALE)

No.1370

₽ 1,19M
₽ 1,19M₽ 1,19M

₽ 2,46K
₽ 2,46K₽ 2,46K

₽ 1,19M
₽ 1,19M₽ 1,19M

999,82M
999,82M 999,82M

999 822 578
999 822 578 999 822 578

999 822 578
999 822 578 999 822 578

100,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация The White Whale составляет ₽ 1,19M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,46K. Циркулируещее обращение WHITEWHALE составляет 999,82M, а общее предложение – 999822578. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,19M.

История цен The White Whale в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001166
₽ 0,001166₽ 0,001166
Мин 24Ч
₽ 0,001237
₽ 0,001237₽ 0,001237
Макс 24Ч

₽ 0,001166
₽ 0,001166₽ 0,001166

₽ 0,001237
₽ 0,001237₽ 0,001237

₽ 16,47276941016053325
₽ 16,47276941016053325₽ 16,47276941016053325

₽ 0,000268028081320725
₽ 0,000268028081320725₽ 0,000268028081320725

0,00%

0,00%

-4,48%

-4,48%

История цен The White Whale (WHITEWHALE) в RUB

Отслеживайте изменения цены The White Whale за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,001324-52,59%
60 дней₽ -0,002655-68,98%
90 дней₽ -0,00585-83,05%
Изменение цены The White Whale сегодня

Сегодня для WHITEWHALE зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены The White Whale за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001324 (-52,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены The White Whale за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WHITEWHALE изменился на ₽ -0,002655 (-68,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены The White Whale за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00585 (-83,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The White Whale (WHITEWHALE)?

Просмотеть страницу истории цен The White Whale.

Анализ по The White Whale

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The White Whale, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке The White Whale: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WHITEWHALE: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Структура рынка** WHITEWHALE_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,001686 USDT, находится ниже центральной зоны на уровне 0,001795 (на 6,07%), что соответствует нижней части хаба. Как группа MA, так и группа EMA показывают по 7 сигналов к покупке; цена торгуется выше системы скользящих средних, однако пока не достигла сопротивления центральной зоны. **Состояние динамики** MACD демонстрирует формирование медвежьего пересечения: быстрая линия опустилась ниже медленной. RSI находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о полном высвобождении короткосрочной коррекционной динамики. Многовременные скользящие средние сохраняют бычью конфигурацию, при этом наблюдается разнонаправленное движение медленных и быстрых индикаторов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены The White Whale?

Цены токенов WHITEWHALE зависят от следующих факторов: рыночный настрой и общие тренды в сфере криптовалют, объем торгов и уровень ликвидности, токеномика и механизмы управления предложением, обновления в развитии проекта, вовлеченность сообщества, листинги на биржах, движения крупных инвесторов («китов»), регуляторные новости, корреляция с биткоином/эфириумом, показатели сектора DeFi, объявления о партнерствах, а также более широкие экономические факторы, влияющие на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену The White Whale?

Люди хотят знать текущую цену WHITEWHALE по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций и получение актуальной информации о рыночных тенденциях. Реальное время предоставляет возможность оценить волатильность рынка, а также потенциальную прибыль или убыток.

Прогноз цены The White Whale

Прогноз цены The White Whale (WHITEWHALE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WHITEWHALE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены The White Whale (WHITEWHALE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена The White Whale потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену The White Whale достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WHITEWHALE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены The White Whale».

Как купить и инвестировать The White Whale в Россия

Готовы приступить к работе с The White Whale? Покупка WHITEWHALE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The White Whale. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The White Whale (WHITEWHALE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и The White Whale будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке The White Whale (WHITEWHALE)

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Владение The White Whale позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое The White Whale (WHITEWHALE)

White Whale – это мемкоин на Solana, представленный символом «Белого кита», олицетворяющий кита, который выдержал испытание временем и крещение криптовалютным рынком.

Источники The White Whale

Для более глубокого понимания The White Whale рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт The White Whale
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:07:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии The White Whale (WHITEWHALE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о The White Whale

WHITEWHALE USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте The White Whale (WHITEWHALE) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WHITEWHALE/USDT
₽0,098505
₽0,098505₽0,098505
0,00%
2.06M (USDT)

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1 WHITEWHALE = 0,098505 RUB