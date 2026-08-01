Сегодняшняя цена The White Whale

Текущая цена The White Whale (WHITEWHALE) сегодня составляет ₽ 0,001194 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WHITEWHALE на RUB составляет ₽ 0,001194 за WHITEWHALE.

На данный момент The White Whale занимает #1370 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,19M, при оборотном предложении 999,82M WHITEWHALE. В течение последних 24 часов, WHITEWHALE торговался в диапазоне от ₽ 0,001166 (минимум) до ₽ 0,001237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,47276941016053325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000268028081320725.

В краткосрочной перспективе WHITEWHALE изменился на 0,00% за последний час и на -4,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,46K.

Рыночная информация The White Whale (WHITEWHALE)

Место No.1370 Рыночная капитализация ₽ 1,19M₽ 1,19M ₽ 1,19M Объем (24Ч) ₽ 2,46K₽ 2,46K ₽ 2,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,19M₽ 1,19M ₽ 1,19M Оборотное предложение 999,82M 999,82M 999,82M Макс. предложение 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Общее предложение 999 822 578 999 822 578 999 822 578 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация The White Whale составляет ₽ 1,19M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,46K. Циркулируещее обращение WHITEWHALE составляет 999,82M, а общее предложение – 999822578. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,19M.