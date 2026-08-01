The White Whale Курс (WHITEWHALE)
Текущая цена The White Whale (WHITEWHALE) сегодня составляет ₽ 0,001194 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WHITEWHALE на RUB составляет ₽ 0,001194 за WHITEWHALE.
На данный момент The White Whale занимает #1370 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,19M, при оборотном предложении 999,82M WHITEWHALE. В течение последних 24 часов, WHITEWHALE торговался в диапазоне от ₽ 0,001166 (минимум) до ₽ 0,001237 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,47276941016053325, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000268028081320725.
В краткосрочной перспективе WHITEWHALE изменился на 0,00% за последний час и на -4,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 2,46K.
No.1370
100,00%
SOL
Текущая рыночная капитализация The White Whale составляет ₽ 1,19M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 2,46K. Циркулируещее обращение WHITEWHALE составляет 999,82M, а общее предложение – 999822578. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,19M.
0,00%
0,00%
-4,48%
-4,48%
Отслеживайте изменения цены The White Whale за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ -0,001324
|-52,59%
|60 дней
|₽ -0,002655
|-68,98%
|90 дней
|₽ -0,00585
|-83,05%
Сегодня для WHITEWHALE зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001324 (-52,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то WHITEWHALE изменился на ₽ -0,002655 (-68,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00585 (-83,05%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены The White Whale (WHITEWHALE)?
Просмотеть страницу истории цен The White Whale.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний The White Whale, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке WHITEWHALE: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
**Структура рынка** WHITEWHALE_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,001686 USDT, находится ниже центральной зоны на уровне 0,001795 (на 6,07%), что соответствует нижней части хаба. Как группа MA, так и группа EMA показывают по 7 сигналов к покупке; цена торгуется выше системы скользящих средних, однако пока не достигла сопротивления центральной зоны. **Состояние динамики** MACD демонстрирует формирование медвежьего пересечения: быстрая линия опустилась ниже медленной. RSI находится в зоне перепроданности, что свидетельствует о полном высвобождении короткосрочной коррекционной динамики. Многовременные скользящие средние сохраняют бычью конфигурацию, при этом наблюдается разнонаправленное движение медленных и быстрых индикаторов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена The White Whale потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с The White Whale? Покупка WHITEWHALE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить The White Whale. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке The White Whale (WHITEWHALE).
Владение The White Whale позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка The White Whale (WHITEWHALE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
White Whale – это мемкоин на Solana, представленный символом «Белого кита», олицетворяющий кита, который выдержал испытание временем и крещение криптовалютным рынком.
Для более глубокого понимания The White Whale рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по WHITEWHALE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WHITEWHALE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы The White Whale в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.