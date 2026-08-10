Сегодняшняя цена Manadia

Текущая цена Manadia (UMXM) сегодня составляет ₽ 0,2048 с изменением 3,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UMXM на RUB составляет ₽ 0,2048 за UMXM.

На данный момент Manadia занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- UMXM. В течение последних 24 часов, UMXM торговался в диапазоне от ₽ 0,2034 (минимум) до ₽ 0,2139 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе UMXM изменился на +0,24% за последний час и на -19,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 97,94K.

Рыночная информация Manadia (UMXM)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 97,94K₽ 97,94K ₽ 97,94K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 61,44M₽ 61,44M ₽ 61,44M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 300 000 000 300 000 000 300 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Manadia составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 97,94K. Циркулируещее обращение UMXM составляет --, а общее предложение – 300000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 61,44M.