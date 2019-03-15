COSMOS Курс (ATOM)
Текущая цена COSMOS (ATOM) сегодня составляет ₽ 1,381 с изменением 0,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ATOM на RUB составляет ₽ 1,381 за ATOM.
На данный момент COSMOS занимает #55 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 709,48M, при оборотном предложении 513,74M ATOM. В течение последних 24 часов, ATOM торговался в диапазоне от ₽ 1,369 (минимум) до ₽ 1,397 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 683,80523520748869, тогда как исторический минимум составил ₽ 93,2139313294566.
В краткосрочной перспективе ATOM изменился на +0,07% за последний час и на +8,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 212,18K.
No.55
0,04%
2019-03-15 00:00:00
ATOM
Текущая рыночная капитализация COSMOS составляет ₽ 709,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 212,18K. Циркулируещее обращение ATOM составляет 513,74M, а общее предложение – 513740729.244691. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 709,48M.
+0,07%
-0,27%
+8,48%
+8,48%
Отслеживайте изменения цены COSMOS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,31983
|-0,27%
|30 дней
|₽ -0,211
|-13,26%
|60 дней
|₽ -0,552
|-28,56%
|90 дней
|₽ -0,657
|-32,24%
Сегодня для ATOM зафиксировано изменение ₽ -0,31983 (-0,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,211 (-13,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ATOM изменился на ₽ -0,552 (-28,56%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,657 (-32,24%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен COSMOS.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний COSMOS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ATOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ATOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 1,3573; текущая цена 1,376 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 1,3773. После пробоя уровня R1 цена оказалась в высоком диапазоне колебаний, при этом система ключевых уровней указывает на ограниченность пространства сверху. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, что совпадает с позицией ключевого уровня Pivot, что свидетельствует о временном контроле быков над локальной структурой. Снизу зона от уровня S1 до центральной зоны образует плотный пояс обмена позициями; текущая цена значительно отклонилась от среднего значения, что создает техническую необходимость возвращения к центральной области. Индикатор MACD зафиксировал разворот «медвежьего» перекрестия: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что сигнализирует об ослаблении восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Показатели KDJ и StochRSI движутся слоями, что указывает на проявление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, уровень волатильности снижается, а после движения цены вдоль верхней границы наблюдаются признаки стагнации роста. Силы быков и медведей на текущем уровне находятся в состоянии временного равновесия, однако отсутствие объемов, подтверждающих односторонний прорыв, делает распределение импульса разрозненным. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 1,3773, что всего на 0,1% выше текущей цены. Для его эффективного преодоления необходимо обратить внимание на динамику объемов торгов. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона пересечения R1 и центральной зоны — 1,3573–1,3696, что соответствует примерно 1,3–2,7% от текущей цены. Дальняя поддержка находится на уровне S1 — 1,3496, что составляет около 1,9% от текущей цены. Если цена опустится ниже центральной зоны, следующим тестовым уровнем станет S2 — 1,3373, что будет находиться примерно на расстоянии 2,8% от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена COSMOS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.
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