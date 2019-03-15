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Текущая цена COSMOS сегодня составляет 1,381 RUB. Рыночная капитализация ATOM составляет 709 475 947,086918271 RUB. Отслеживайте обновления цен ATOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена COSMOS сегодня составляет 1,381 RUB. Рыночная капитализация ATOM составляет 709 475 947,086918271 RUB. Отслеживайте обновления цен ATOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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COSMOS Курс (ATOM)

Текущая цена 1 ATOM в RUB:

₽113,90444
₽113,90444₽113,90444
-0,28%1D
RUB
График цены COSMOS (ATOM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:14:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена COSMOS

Текущая цена COSMOS (ATOM) сегодня составляет ₽ 1,381 с изменением 0,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ATOM на RUB составляет ₽ 1,381 за ATOM.

На данный момент COSMOS занимает #55 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 709,48M, при оборотном предложении 513,74M ATOM. В течение последних 24 часов, ATOM торговался в диапазоне от ₽ 1,369 (минимум) до ₽ 1,397 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 683,80523520748869, тогда как исторический минимум составил ₽ 93,2139313294566.

В краткосрочной перспективе ATOM изменился на +0,07% за последний час и на +8,48% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 212,18K.

Рыночная информация COSMOS (ATOM)

No.55

₽ 709,48M
₽ 709,48M₽ 709,48M

₽ 212,18K
₽ 212,18K₽ 212,18K

₽ 709,48M
₽ 709,48M₽ 709,48M

513,74M
513,74M 513,74M

--
----

513 740 729,244691
513 740 729,244691 513 740 729,244691

0,04%

2019-03-15 00:00:00

₽ 8,242
₽ 8,242₽ 8,242

ATOM

Текущая рыночная капитализация COSMOS составляет ₽ 709,48M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 212,18K. Циркулируещее обращение ATOM составляет 513,74M, а общее предложение – 513740729.244691. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 709,48M.

История цен COSMOS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1,369
₽ 1,369₽ 1,369
Мин 24Ч
₽ 1,397
₽ 1,397₽ 1,397
Макс 24Ч

₽ 1,369
₽ 1,369₽ 1,369

₽ 1,397
₽ 1,397₽ 1,397

₽ 3 683,80523520748869
₽ 3 683,80523520748869₽ 3 683,80523520748869

₽ 93,2139313294566
₽ 93,2139313294566₽ 93,2139313294566

+0,07%

-0,27%

+8,48%

+8,48%

История цен COSMOS (ATOM) в RUB

Отслеживайте изменения цены COSMOS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,31983-0,27%
30 дней₽ -0,211-13,26%
60 дней₽ -0,552-28,56%
90 дней₽ -0,657-32,24%
Изменение цены COSMOS сегодня

Сегодня для ATOM зафиксировано изменение ₽ -0,31983 (-0,27%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены COSMOS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,211 (-13,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены COSMOS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ATOM изменился на ₽ -0,552 (-28,56%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены COSMOS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,657 (-32,24%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены COSMOS (ATOM)?

Просмотеть страницу истории цен COSMOS.

Анализ по COSMOS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний COSMOS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке COSMOS: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ATOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ATOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 1,3573; текущая цена 1,376 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 1,3773. После пробоя уровня R1 цена оказалась в высоком диапазоне колебаний, при этом система ключевых уровней указывает на ограниченность пространства сверху. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, что совпадает с позицией ключевого уровня Pivot, что свидетельствует о временном контроле быков над локальной структурой. Снизу зона от уровня S1 до центральной зоны образует плотный пояс обмена позициями; текущая цена значительно отклонилась от среднего значения, что создает техническую необходимость возвращения к центральной области. Индикатор MACD зафиксировал разворот «медвежьего» перекрестия: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что сигнализирует об ослаблении восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Показатели KDJ и StochRSI движутся слоями, что указывает на проявление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, уровень волатильности снижается, а после движения цены вдоль верхней границы наблюдаются признаки стагнации роста. Силы быков и медведей на текущем уровне находятся в состоянии временного равновесия, однако отсутствие объемов, подтверждающих односторонний прорыв, делает распределение импульса разрозненным. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 1,3773, что всего на 0,1% выше текущей цены. Для его эффективного преодоления необходимо обратить внимание на динамику объемов торгов. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона пересечения R1 и центральной зоны — 1,3573–1,3696, что соответствует примерно 1,3–2,7% от текущей цены. Дальняя поддержка находится на уровне S1 — 1,3496, что составляет около 1,9% от текущей цены. Если цена опустится ниже центральной зоны, следующим тестовым уровнем станет S2 — 1,3373, что будет находиться примерно на расстоянии 2,8% от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены COSMOS?

Цены на COSMOS (ATOM) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие сети и рост экосистемы — чем больше проектов развивается на базе Cosmos, тем выше спрос.
2. Вознаграждения за стейкинг и токеномика — инфляционная модель ATOM влияет на соотношение между спросом и предложением.
3. Использование протокола межблокчейн-коммуникации (IBC) — распространение основной технологии способствует повышению стоимости.
4. Настроения на рынке и корреляция с биткоином — общие тренды криптовалютного рынка оказывают влияние на ATOM.
5. Работа валидаторов и безопасность сети — эти факторы влияют на доверие инвесторов.
6. Конкуренция со сторонними решениями для взаимодействия между блокчейнами.
7. Регуляторные изменения, затрагивающие DeFi и блокчейн-проекты.
8. Объявления о партнёрствах и интеграциях с крупными платформами.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену COSMOS?

Люди хотят знать текущую цену COSMOS (ATOM) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, планирование инвестиций и отслеживание стоимости своих активов. Поскольку ATOM является одним из ведущих токенов для обеспечения межсетевой взаимодействия блокчейнов, колебания его цены влияют на стратегии DeFi и размеры вознаграждений за стейкинг.

Прогноз цены COSMOS

Прогноз цены COSMOS (ATOM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ATOM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены COSMOS (ATOM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена COSMOS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену COSMOS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ATOM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены COSMOS».

Как купить и инвестировать COSMOS в Россия

Готовы приступить к работе с COSMOS? Покупка ATOM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить COSMOS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке COSMOS (ATOM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и COSMOS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке COSMOS (ATOM)

Что вы можете сделать с COSMOS

Владение COSMOS позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое COSMOS (ATOM)

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

Источники COSMOS

Для более глубокого понимания COSMOS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт COSMOS
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:14:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии COSMOS (ATOM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о COSMOS

ATOM USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ATOM с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ATOM USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте COSMOS (ATOM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы COSMOS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ATOM/USDT
₽113,98686
₽113,98686₽113,98686
-0,27%
153.64K (USDT)
ATOM/USDC
₽113,82202
₽113,82202₽113,82202
-0,36%
18.72K (USDT)
ATOM/BTC
₽0,0017456556
₽0,0017456556₽0,0017456556
-0,32%
6.34K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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