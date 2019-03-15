Текущее общее настроение на рынке ATOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ATOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 1,3573; текущая цена 1,376 находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R2 — 1,3773. После пробоя уровня R1 цена оказалась в высоком диапазоне колебаний, при этом система ключевых уровней указывает на ограниченность пространства сверху. Краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, что совпадает с позицией ключевого уровня Pivot, что свидетельствует о временном контроле быков над локальной структурой. Снизу зона от уровня S1 до центральной зоны образует плотный пояс обмена позициями; текущая цена значительно отклонилась от среднего значения, что создает техническую необходимость возвращения к центральной области. Индикатор MACD зафиксировал разворот «медвежьего» перекрестия: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что сигнализирует об ослаблении восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Показатели KDJ и StochRSI движутся слоями, что указывает на проявление коррекционного давления в краткосрочной перспективе. Полосы Боллинджера сужаются, уровень волатильности снижается, а после движения цены вдоль верхней границы наблюдаются признаки стагнации роста. Силы быков и медведей на текущем уровне находятся в состоянии временного равновесия, однако отсутствие объемов, подтверждающих односторонний прорыв, делает распределение импульса разрозненным. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 1,3773, что всего на 0,1% выше текущей цены. Для его эффективного преодоления необходимо обратить внимание на динамику объемов торгов. Ниже первым уровнем поддержки выступает зона пересечения R1 и центральной зоны — 1,3573–1,3696, что соответствует примерно 1,3–2,7% от текущей цены. Дальняя поддержка находится на уровне S1 — 1,3496, что составляет около 1,9% от текущей цены. Если цена опустится ниже центральной зоны, следующим тестовым уровнем станет S2 — 1,3373, что будет находиться примерно на расстоянии 2,8% от текущей цены.

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