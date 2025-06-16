Что такое Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL – это токен ликвидного стейкинга (LST) для Solana, поддерживаемый биржей MEXC. При стейкинге SOL на MEXC вы получаете токены MXSOL, которые представляют вашу долю застейканных SOL в пуле стейкинга MEXC. Эти токены служат своего рода квитанцией и могут быть впоследствии обменены обратно на SOL и накопленные награды.

Mexc Staked SOL доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Mexc Staked SOL. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Mexc Staked SOL Прогноз Цены

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Токеномика Mexc Staked SOL (MXSOL)

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Как купить Mexc Staked SOL (MXSOL)

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MXSOL на местную валюту

1 MXSOL к VND ₫ 4 016 195,3 1 MXSOL к AUD A$ 231,9824 1 MXSOL к GBP ￡ 111,4126 1 MXSOL к EUR € 131,2532 1 MXSOL к USD $ 152,62 1 MXSOL к MYR RM 647,1088 1 MXSOL к TRY ₺ 6 007,1232 1 MXSOL к JPY ¥ 21 929,9678 1 MXSOL к RUB ₽ 11 998,9844 1 MXSOL к INR ₹ 13 093,2698 1 MXSOL к IDR Rp 2 501 966,8128 1 MXSOL к KRW ₩ 206 801,6262 1 MXSOL к PHP ₱ 8 577,244 1 MXSOL к EGP ￡E. 7 670,6812 1 MXSOL к BRL R$ 839,41 1 MXSOL к CAD C$ 206,037 1 MXSOL к BDT ৳ 18 656,2688 1 MXSOL к NGN ₦ 235 887,9458 1 MXSOL к UAH ₴ 6 341,361 1 MXSOL к VES Bs 15 262 1 MXSOL к PKR Rs 43 185,3552 1 MXSOL к KZT ₸ 78 225,381 1 MXSOL к THB ฿ 4 949,4666 1 MXSOL к TWD NT$ 4 488,5542 1 MXSOL к AED د.إ 560,1154 1 MXSOL к CHF Fr 122,096 1 MXSOL к HKD HK$ 1 196,5408 1 MXSOL к MAD .د.م 1 388,842 1 MXSOL к MXN $ 2 873,8346

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