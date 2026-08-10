Сегодняшняя цена PEPPER

Текущая цена PEPPER (PEPPER) сегодня составляет ₽ 0,0000000004628 с изменением 0,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEPPER на RUB составляет ₽ 0,0000000004628 за PEPPER.

На данный момент PEPPER занимает #3975 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PEPPER. В течение последних 24 часов, PEPPER торговался в диапазоне от ₽ 0,0000000003717 (минимум) до ₽ 0,0000000005007 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0000003860293276551, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000000052215838805.

В краткосрочной перспективе PEPPER изменился на +1,07% за последний час и на +2,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,64K.

Рыночная информация PEPPER (PEPPER)

Место No.3975 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 3,64K₽ 3,64K ₽ 3,64K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,11M₽ 4,11M ₽ 4,11M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 8 888 888 888 000 000 8 888 888 888 000 000 8 888 888 888 000 000 Общее предложение 8 888 888 888 000 000 8 888 888 888 000 000 8 888 888 888 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн CHZ

Текущая рыночная капитализация PEPPER составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,64K. Циркулируещее обращение PEPPER составляет 0,00, а общее предложение – 8888888888000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,11M.