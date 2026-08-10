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Текущая цена PEPPER сегодня составляет 0,0000000004628 RUB. Рыночная капитализация PEPPER составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен PEPPER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PEPPER сегодня составляет 0,0000000004628 RUB. Рыночная капитализация PEPPER составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен PEPPER в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PEPPER Курс (PEPPER)

Текущая цена 1 PEPPER в RUB:

₽0,000000038241164
₽0,000000038241164₽0,000000038241164
-0,15%1D
RUB
График цены PEPPER (PEPPER) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 21:16:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PEPPER

Текущая цена PEPPER (PEPPER) сегодня составляет ₽ 0,0000000004628 с изменением 0,15% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PEPPER на RUB составляет ₽ 0,0000000004628 за PEPPER.

На данный момент PEPPER занимает #3975 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PEPPER. В течение последних 24 часов, PEPPER торговался в диапазоне от ₽ 0,0000000003717 (минимум) до ₽ 0,0000000005007 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0000003860293276551, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000000052215838805.

В краткосрочной перспективе PEPPER изменился на +1,07% за последний час и на +2,11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 3,64K.

Рыночная информация PEPPER (PEPPER)

No.3975

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 3,64K
₽ 3,64K₽ 3,64K

₽ 4,11M
₽ 4,11M₽ 4,11M

0,00
0,00 0,00

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0,00%

CHZ

Текущая рыночная капитализация PEPPER составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 3,64K. Циркулируещее обращение PEPPER составляет 0,00, а общее предложение – 8888888888000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,11M.

История цен PEPPER в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0000000003717
₽ 0,0000000003717₽ 0,0000000003717
Мин 24Ч
₽ 0,0000000005007
₽ 0,0000000005007₽ 0,0000000005007
Макс 24Ч

₽ 0,0000000003717
₽ 0,0000000003717₽ 0,0000000003717

₽ 0,0000000005007
₽ 0,0000000005007₽ 0,0000000005007

₽ 0,0000003860293276551
₽ 0,0000003860293276551₽ 0,0000003860293276551

₽ 0,000000052215838805
₽ 0,000000052215838805₽ 0,000000052215838805

+1,07%

-0,15%

+2,11%

+2,11%

История цен PEPPER (PEPPER) в RUB

Отслеживайте изменения цены PEPPER за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000000000057448-0,15%
30 дней₽ -0,0000000001167-20,14%
60 дней₽ -0,0000000002516-35,22%
90 дней₽ -0,0000000005752-55,42%
Изменение цены PEPPER сегодня

Сегодня для PEPPER зафиксировано изменение ₽ -0,000000000057448 (-0,15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PEPPER за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000000001167 (-20,14%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PEPPER за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PEPPER изменился на ₽ -0,0000000002516 (-35,22%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PEPPER за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0000000005752 (-55,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PEPPER (PEPPER)?

Просмотеть страницу истории цен PEPPER.

Анализ по PEPPER

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PEPPER, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены PEPPER?

Цены на токен PEPPER зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Полезность токена и степень его внедрения в экосистему
4. Анонсы партнёрств и обновления в процессе разработки
5. Механика предложения, включая вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов
6. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях
7. Регуляторные новости, влияющие на мем-токены и токены с утилитарной функцией
8. Движения цен биткоина и крупных альткоинов
9. Листинги и делистинги на биржах

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PEPPER?

Люди хотят знать текущую цену токена PEPPER по нескольким причинам: принятие активных торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального времени для инвестирования, анализ рыночных трендов, расчет прибыли и убытков, а также получение актуальной информации о текущей стоимости своих активов в целях выявления потенциальных возможностей для покупки или продажи.

Прогноз цены PEPPER

Прогноз цены PEPPER (PEPPER) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PEPPER в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены PEPPER (PEPPER) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PEPPER потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PEPPER достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PEPPER, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PEPPER».

Как купить и инвестировать PEPPER в Россия

Готовы приступить к работе с PEPPER? Покупка PEPPER на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PEPPER. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PEPPER (PEPPER).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PEPPER будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PEPPER (PEPPER)

Что вы можете сделать с PEPPER

Владение PEPPER позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PEPPER (PEPPER)

Токен PEPPER – это проект, управляемый сообществом в сети Chiliz, специально созданный для поклонников спорта и развлечений. Благодаря своей яркой энергетике, устойчивой токеномике и активному DAO-управлению, PEPPER быстро завоевал признание сообщества Chiliz.

Источники PEPPER

Для более глубокого понимания PEPPER рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PEPPER
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemChiliz EcosystemEntertainment

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Страница обновлена: 2026-08-10 21:16:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PEPPER (PEPPER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PEPPER

PEPPER USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по PEPPER с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами PEPPER USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте PEPPER (PEPPER) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PEPPER в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
PEPPER/USDT
₽0,000000038241164
₽0,000000038241164₽0,000000038241164
-0,15%
7860.80B (USDT)

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