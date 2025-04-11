APTM

APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

Название криптовалютыAPTM

МестоNo.1432

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)145.41%

Оборотное предложение3,899,287

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение6,948,952.0707756

Коэффициент обращения0.0018%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.972488445629584,2025-04-11

Наименьшая цена0.7208375990263015,2025-04-24

Публичный блокчейнAPERTUM

ВведениеAPTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
APTM/USDT
Apertum
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (APTM)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
APTM/USDT
Apertum
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (APTM)
--
Сумма 24ч (USDT)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...