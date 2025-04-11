APTM

APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

Название криптовалютыAPTM

МестоNo.1432

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)145.41%

Оборотное предложение3,899,287

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение6,948,952.0707756

Коэффициент обращения0.0018%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.972488445629584,2025-04-11

Наименьшая цена0.7208375990263015,2025-04-24

Публичный блокчейнAPERTUM

ВведениеAPTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

Сектор

Соцсети

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