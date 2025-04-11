APTM
APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.
Название криптовалютыAPTM
МестоNo.1432
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)145.41%
Оборотное предложение3,899,287
Макс. предложение2,100,000,000
Общее предложение6,948,952.0707756
Коэффициент обращения0.0018%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум1.972488445629584,2025-04-11
Наименьшая цена0.7208375990263015,2025-04-24
Публичный блокчейнAPERTUM
ВведениеAPTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.
Сектор
Соцсети
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