Текущая цена JDcom сегодня составляет 33.06 USD. Следите за обновлениями цены JDON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JDON прямо сейчас на MEXC.

Логотип JDcom

JDcom Курс (JDON)

Текущая цена 1 JDON в USD:

$33,06
$33,06
+1,07%1D
USD
График цены JDcom (JDON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:47:22 (UTC+8)

Информация о ценах JDcom (JDON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 32,18
$ 32,18
Мин 24Ч
$ 33,57
$ 33,57
Макс 24Ч

$ 32,18
$ 32,18

$ 33,57
$ 33,57

$ 36,90868486875765
$ 36,90868486875765

$ 30,590269632126216
$ 30,590269632126216

+0,09%

+1,07%

-0,16%

-0,16%

Текущая цена JDcom (JDON) составляет $ 33,06. За последние 24 часа JDON торговался в диапазоне от $ 32,18 до $ 33,57, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JDON за все время составляет $ 36,90868486875765, а минимальная – $ 30,590269632126216.

Что касается краткосрочной динамики, JDON изменился на +0,09% за последний час, на +1,07% за 24 часа и на -0,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация JDcom (JDON)

No.2193

$ 986,19K
$ 986,19K

$ 58,82K
$ 58,82K

$ 986,19K
$ 986,19K

29,83K
29,83K

29 830,29713759
29 830,29713759

ETH

Текущая рыночная капитализация JDcom составляет $ 986,19K, при 24-часовом объеме торгов $ 58,82K. Циркулируещее обращение JDON составляет 29,83K, а общее предложение – 29830.29713759. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 986,19K.

История цен JDcom (JDON) в USD

Отслеживайте изменения цены JDcom за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,35+1,07%
30 дней$ -0,21-0,64%
60 дней$ +13,06+65,30%
90 дней$ +13,06+65,30%
Изменение цены JDcom сегодня

Сегодня для JDON зафиксировано изменение $ +0,35 (+1,07%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены JDcom за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,21 (-0,64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены JDcom за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JDON изменился на $ +13,06 (+65,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены JDcom за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +13,06 (+65,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены JDcom (JDON)?

Просмотеть страницу истории цен JDcom.

Что такое JDcom (JDON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

JDcom доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в JDcom. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга JDON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о JDcom в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки JDcom простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены JDcom (USD)

Сколько будет стоить JDcom (JDON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов JDcom (JDON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для JDcom.

Проверьте прогноз цены JDcom!

Токеномика JDcom (JDON)

Понимание токеномики JDcom (JDON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JDON прямо сейчас!

Как купить JDcom (JDON)

Ищете как купить JDcom? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести JDcom на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

JDON на местную валюту

1 JDcom (JDON) в VND
869 973,9
1 JDcom (JDON) в AUD
A$50,5818
1 JDcom (JDON) в GBP
24,4644
1 JDcom (JDON) в EUR
28,4316
1 JDcom (JDON) в USD
$33,06
1 JDcom (JDON) в MYR
RM139,5132
1 JDcom (JDON) в TRY
1 387,8588
1 JDcom (JDON) в JPY
¥5 025,12
1 JDcom (JDON) в ARS
ARS$48 192,2232
1 JDcom (JDON) в RUB
2 684,472
1 JDcom (JDON) в INR
2 905,3128
1 JDcom (JDON) в IDR
Rp550 999,7796
1 JDcom (JDON) в PHP
1 937,316
1 JDcom (JDON) в EGP
￡E.1 571,6724
1 JDcom (JDON) в BRL
R$178,524
1 JDcom (JDON) в CAD
C$45,9534
1 JDcom (JDON) в BDT
4 035,9648
1 JDcom (JDON) в NGN
48 333,0588
1 JDcom (JDON) в COP
$128 638,113
1 JDcom (JDON) в ZAR
R.574,2522
1 JDcom (JDON) в UAH
1 378,602
1 JDcom (JDON) в TZS
T.Sh.82 034,4228
1 JDcom (JDON) в VES
Bs6 942,6
1 JDcom (JDON) в CLP
$31 407
1 JDcom (JDON) в PKR
Rs9 349,368
1 JDcom (JDON) в KZT
17 783,6352
1 JDcom (JDON) в THB
฿1 082,715
1 JDcom (JDON) в TWD
NT$1 017,9174
1 JDcom (JDON) в AED
د.إ121,3302
1 JDcom (JDON) в CHF
Fr26,1174
1 JDcom (JDON) в HKD
HK$256,8762
1 JDcom (JDON) в AMD
֏12 622,9692
1 JDcom (JDON) в MAD
.د.م305,1438
1 JDcom (JDON) в MXN
$608,6346
1 JDcom (JDON) в SAR
ريال123,975
1 JDcom (JDON) в ETB
Br4 957,0164
1 JDcom (JDON) в KES
KSh4 271,0214
1 JDcom (JDON) в JOD
د.أ23,43954
1 JDcom (JDON) в PLN
120,3384
1 JDcom (JDON) в RON
лв144,8028
1 JDcom (JDON) в SEK
kr310,764
1 JDcom (JDON) в BGN
лв55,5408
1 JDcom (JDON) в HUF
Ft11 108,8212
1 JDcom (JDON) в CZK
692,9376
1 JDcom (JDON) в KWD
د.ك10,11636
1 JDcom (JDON) в ILS
109,098
1 JDcom (JDON) в BOB
Bs227,7834
1 JDcom (JDON) в AZN
56,202
1 JDcom (JDON) в TJS
SM304,152
1 JDcom (JDON) в GEL
89,262
1 JDcom (JDON) в AOA
Kz30 136,5042
1 JDcom (JDON) в BHD
.د.ب12,46362
1 JDcom (JDON) в BMD
$33,06
1 JDcom (JDON) в DKK
kr212,5758
1 JDcom (JDON) в HNL
L867,1638
1 JDcom (JDON) в MUR
1 505,2218
1 JDcom (JDON) в NAD
$576,897
1 JDcom (JDON) в NOK
kr329,9388
1 JDcom (JDON) в NZD
$57,1938
1 JDcom (JDON) в PAB
B/.33,06
1 JDcom (JDON) в PGK
K138,852
1 JDcom (JDON) в QAR
ر.ق120,0078
1 JDcom (JDON) в RSD
дин.3 338,0682
1 JDcom (JDON) в UZS
soʻm398 313,1614
1 JDcom (JDON) в ALL
L2 750,2614
1 JDcom (JDON) в ANG
ƒ59,1774
1 JDcom (JDON) в AWG
ƒ59,508
1 JDcom (JDON) в BBD
$66,12
1 JDcom (JDON) в BAM
KM55,5408
1 JDcom (JDON) в BIF
Fr97 229,46
1 JDcom (JDON) в BND
$42,6474
1 JDcom (JDON) в BSD
$33,06
1 JDcom (JDON) в JMD
$5 307,1218
1 JDcom (JDON) в KHR
133 306,185
1 JDcom (JDON) в KMF
Fr14 017,44
1 JDcom (JDON) в LAK
718 695,6378
1 JDcom (JDON) в LKR
රු10 011,8904
1 JDcom (JDON) в MDL
L562,6812
1 JDcom (JDON) в MGA
Ar147 589,0968
1 JDcom (JDON) в MOP
P264,1494
1 JDcom (JDON) в MVR
505,818
1 JDcom (JDON) в MWK
MK57 197,106
1 JDcom (JDON) в MZN
MT2 112,534
1 JDcom (JDON) в NPR
रु4 634,6814
1 JDcom (JDON) в PYG
234 461,52
1 JDcom (JDON) в RWF
Fr47 903,94
1 JDcom (JDON) в SBD
$272,0838
1 JDcom (JDON) в SCR
451,9302
1 JDcom (JDON) в SRD
$1 310,4984
1 JDcom (JDON) в SVC
$288,6138
1 JDcom (JDON) в SZL
L576,897
1 JDcom (JDON) в TMT
m116,0406
1 JDcom (JDON) в TND
د.ت97,06416
1 JDcom (JDON) в TTD
$223,8162
1 JDcom (JDON) в UGX
Sh115 181,04
1 JDcom (JDON) в XAF
Fr18 678,9
1 JDcom (JDON) в XCD
$89,262
1 JDcom (JDON) в XOF
Fr18 678,9
1 JDcom (JDON) в XPF
Fr3 372,12
1 JDcom (JDON) в BWP
P474,0804
1 JDcom (JDON) в BZD
$66,12
1 JDcom (JDON) в CVE
$3 141,0306
1 JDcom (JDON) в DJF
Fr5 851,62
1 JDcom (JDON) в DOP
$2 097,657
1 JDcom (JDON) в DZD
د.ج4 313,6688
1 JDcom (JDON) в FJD
$76,038
1 JDcom (JDON) в GNF
Fr287 456,7
1 JDcom (JDON) в GTQ
Q252,5784
1 JDcom (JDON) в GYD
$6 904,581
1 JDcom (JDON) в ISK
kr4 033,32

Источники JDcom

Для более глубокого понимания JDcom рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт JDcom
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о JDcom

Сколько стоит JDcom (JDON) на сегодня?
Актуальная цена JDON в USD – 33,06 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JDON в USD?
Текущая цена JDON в USD составляет $ 33,06. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация JDcom?
Рыночная капитализация JDON составляет $ 986,19K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JDON?
Циркулирующее предложение JDON составляет 29,83K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JDON?
JDON достиг максимальной цены (ATH) в 36,90868486875765 USD.
Какова была минимальная цена JDON за все время (ATL)?
JDON достиг минимальной цены (ATL) в 30,590269632126216 USD.
Каков объем торгов JDON?
Объем торгов за последние 24 часа для JDON составляет $ 58,82K USD.
Вырастет ли JDON в цене в этом году?
JDON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JDON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:47:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии JDcom (JDON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор JDON в USD

Сумма

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33,06 USD

Торговля JDON

JDON/USDT
$33,06
$33,06
+1,22%

