Xeleb Protocol Курс (XCX)

Текущая цена 1 XCX в USD:

$0,03532
-6,43%1D
USD
График цены Xeleb Protocol (XCX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:08:42 (UTC+8)

Информация о ценах Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03537
Мин 24Ч
$ 0,03864
Макс 24Ч

$ 0,03537
$ 0,03864
$ 0,09145411179261065
$ 0,029927374357583258
-2,90%

-6,43%

-11,18%

-11,18%

Текущая цена Xeleb Protocol (XCX) составляет $ 0,03553. За последние 24 часа XCX торговался в диапазоне от $ 0,03537 до $ 0,03864, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XCX за все время составляет $ 0,09145411179261065, а минимальная – $ 0,029927374357583258.

Что касается краткосрочной динамики, XCX изменился на -2,90% за последний час, на -6,43% за 24 часа и на -11,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Xeleb Protocol (XCX)

No.1514

$ 3,85M
$ 124,42K
$ 35,53M
108,30M
1 000 000 000
999 941 530,0998269
10,83%

BSC

Текущая рыночная капитализация Xeleb Protocol составляет $ 3,85M, при 24-часовом объеме торгов $ 124,42K. Циркулируещее обращение XCX составляет 108,30M, а общее предложение – 999941530.0998269. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,53M.

История цен Xeleb Protocol (XCX) в USD

Отслеживайте изменения цены Xeleb Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0024271-6,43%
30 дней$ -0,01545-30,31%
60 дней$ -0,01919-35,07%
90 дней$ +0,01553+77,65%
Изменение цены Xeleb Protocol сегодня

Сегодня для XCX зафиксировано изменение $ -0,0024271 (-6,43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Xeleb Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01545 (-30,31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Xeleb Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XCX изменился на $ -0,01919 (-35,07%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Xeleb Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01553 (+77,65%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Xeleb Protocol (XCX)?

Просмотеть страницу истории цен Xeleb Protocol.

Что такое Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – хаб ИИ-агентов и инфлюенсеров, где ИИ приносит реальную пользу. Xeleb – это платформа нового поколения, которая предоставляет людям и бизнесу возможность создавать, владеть и монетизировать ИИ-агентов с реальными прикладными функциями. Объединяя технологии ИИ и Web3, Xeleb предлагает токенизированное владение агентами, взаимодействия с реальной полезностью и рост, управляемый сообществом. Наша миссия – преодолеть разрыв между инновациями в сфере ИИ и экономикой создателей, превращая обычных пользователей в строителей и выгодоприобретателей AI-ценности.

Xeleb Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Xeleb Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга XCX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Xeleb Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Xeleb Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Xeleb Protocol (USD)

Сколько будет стоить Xeleb Protocol (XCX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xeleb Protocol (XCX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xeleb Protocol.

Проверьте прогноз цены Xeleb Protocol!

Токеномика Xeleb Protocol (XCX)

Понимание токеномики Xeleb Protocol (XCX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XCX прямо сейчас!

Как купить Xeleb Protocol (XCX)

Ищете как купить Xeleb Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Xeleb Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

XCX на местную валюту

Источники Xeleb Protocol

Для более глубокого понимания Xeleb Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Xeleb Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xeleb Protocol

Сколько стоит Xeleb Protocol (XCX) на сегодня?
Актуальная цена XCX в USD – 0,03553 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XCX в USD?
Текущая цена XCX в USD составляет $ 0,03553. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Xeleb Protocol?
Рыночная капитализация XCX составляет $ 3,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XCX?
Циркулирующее предложение XCX составляет 108,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XCX?
XCX достиг максимальной цены (ATH) в 0,09145411179261065 USD.
Какова была минимальная цена XCX за все время (ATL)?
XCX достиг минимальной цены (ATL) в 0,029927374357583258 USD.
Каков объем торгов XCX?
Объем торгов за последние 24 часа для XCX составляет $ 124,42K USD.
Вырастет ли XCX в цене в этом году?
XCX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XCX для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Xeleb Protocol (XCX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

