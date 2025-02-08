TUT

10 месяцев назад разработчик записал первое обучение для BNB Chain о том, как запустить токен. Этот OG токен был на тестовой сети, а теперь он в основной сети.

Название криптовалютыTUT

МестоNo.825

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)4.63%

Оборотное предложение839,010,042.6467478

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение839,010,042.6467478

Коэффициент обращения0.839%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.06042588916392525,2025-03-20

Наименьшая цена0.00025507551097587,2025-02-08

Публичный блокчейнBSC

Введение10 месяцев назад разработчик записал первое обучение для BNB Chain о том, как запустить токен. Этот OG токен был на тестовой сети, а теперь он в основной сети.

Сектор

Соцсети

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