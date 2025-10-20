Текущая цена Reddit сегодня составляет 204.35 USD. Следите за обновлениями цены RDDTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RDDTON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Reddit сегодня составляет 204.35 USD. Следите за обновлениями цены RDDTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RDDTON прямо сейчас на MEXC.

Reddit Курс (RDDTON)

Текущая цена 1 RDDTON в USD:

$204,39
+3,42%1D
USD
График цены Reddit (RDDTON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:06:27 (UTC+8)

Информация о ценах Reddit (RDDTON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 191,55
Мин 24Ч
$ 204,88
Макс 24Ч

$ 191,55
$ 204,88
$ 282,4541904298624
$ 187,01273448374423
+2,55%

+3,42%

+1,69%

+1,69%

Текущая цена Reddit (RDDTON) составляет $ 204,35. За последние 24 часа RDDTON торговался в диапазоне от $ 191,55 до $ 204,88, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RDDTON за все время составляет $ 282,4541904298624, а минимальная – $ 187,01273448374423.

Что касается краткосрочной динамики, RDDTON изменился на +2,55% за последний час, на +3,42% за 24 часа и на +1,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Reddit (RDDTON)

No.2496

$ 531,47K
$ 59,08K
$ 531,47K
2,60K
2 600,76988813
ETH

Текущая рыночная капитализация Reddit составляет $ 531,47K, при 24-часовом объеме торгов $ 59,08K. Циркулируещее обращение RDDTON составляет 2,60K, а общее предложение – 2600.76988813. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 531,47K.

История цен Reddit (RDDTON) в USD

Отслеживайте изменения цены Reddit за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +6,759+3,42%
30 дней$ -41,09-16,75%
60 дней$ +4,35+2,17%
90 дней$ +4,35+2,17%
Изменение цены Reddit сегодня

Сегодня для RDDTON зафиксировано изменение $ +6,759 (+3,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Reddit за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -41,09 (-16,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Reddit за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RDDTON изменился на $ +4,35 (+2,17%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Reddit за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +4,35 (+2,17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Reddit (RDDTON)?

Просмотеть страницу истории цен Reddit.

Что такое Reddit (RDDTON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Reddit доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Reddit. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RDDTON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Reddit в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Reddit простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Reddit (USD)

Сколько будет стоить Reddit (RDDTON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Reddit (RDDTON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Reddit.

Проверьте прогноз цены Reddit!

Токеномика Reddit (RDDTON)

Понимание токеномики Reddit (RDDTON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RDDTON прямо сейчас!

Как купить Reddit (RDDTON)

Ищете как купить Reddit? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Reddit на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RDDTON на местную валюту

1 Reddit (RDDTON) в VND
5 377 470,25
1 Reddit (RDDTON) в AUD
A$312,6555
1 Reddit (RDDTON) в GBP
153,2625
1 Reddit (RDDTON) в EUR
175,741
1 Reddit (RDDTON) в USD
$204,35
1 Reddit (RDDTON) в MYR
RM862,357
1 Reddit (RDDTON) в TRY
8 578,613
1 Reddit (RDDTON) в JPY
¥31 061,2
1 Reddit (RDDTON) в ARS
ARS$275 774,412
1 Reddit (RDDTON) в RUB
16 597,307
1 Reddit (RDDTON) в INR
17 948,0605
1 Reddit (RDDTON) в IDR
Rp3 405 831,971
1 Reddit (RDDTON) в PHP
11 976,9535
1 Reddit (RDDTON) в EGP
￡E.9 722,973
1 Reddit (RDDTON) в BRL
R$1 099,403
1 Reddit (RDDTON) в CAD
C$284,0465
1 Reddit (RDDTON) в BDT
24 947,048
1 Reddit (RDDTON) в NGN
298 755,613
1 Reddit (RDDTON) в COP
$798 242,1875
1 Reddit (RDDTON) в ZAR
R.3 539,342
1 Reddit (RDDTON) в UAH
8 562,265
1 Reddit (RDDTON) в TZS
T.Sh.507 070,003
1 Reddit (RDDTON) в VES
Bs42 913,5
1 Reddit (RDDTON) в CLP
$193 519,45
1 Reddit (RDDTON) в PKR
Rs57 839,224
1 Reddit (RDDTON) в KZT
109 983,2135
1 Reddit (RDDTON) в THB
฿6 690,419
1 Reddit (RDDTON) в TWD
NT$6 298,067
1 Reddit (RDDTON) в AED
د.إ749,9645
1 Reddit (RDDTON) в CHF
Fr161,4365
1 Reddit (RDDTON) в HKD
HK$1 587,7995
1 Reddit (RDDTON) в AMD
֏78 174,0925
1 Reddit (RDDTON) в MAD
.د.م1 892,281
1 Reddit (RDDTON) в MXN
$3 760,04
1 Reddit (RDDTON) в SAR
ريال766,3125
1 Reddit (RDDTON) в ETB
Br30 942,677
1 Reddit (RDDTON) в KES
KSh26 389,759
1 Reddit (RDDTON) в JOD
د.أ144,88415
1 Reddit (RDDTON) в PLN
743,834
1 Reddit (RDDTON) в RON
лв893,0095
1 Reddit (RDDTON) в SEK
kr1 916,803
1 Reddit (RDDTON) в BGN
лв343,308
1 Reddit (RDDTON) в HUF
Ft68 641,165
1 Reddit (RDDTON) в CZK
4 283,176
1 Reddit (RDDTON) в KWD
د.ك62,5311
1 Reddit (RDDTON) в ILS
672,3115
1 Reddit (RDDTON) в BOB
Bs1 412,0585
1 Reddit (RDDTON) в AZN
347,395
1 Reddit (RDDTON) в TJS
SM1 892,281
1 Reddit (RDDTON) в GEL
551,745
1 Reddit (RDDTON) в AOA
Kz186 279,3295
1 Reddit (RDDTON) в BHD
.د.ب76,8356
1 Reddit (RDDTON) в BMD
$204,35
1 Reddit (RDDTON) в DKK
kr1 313,9705
1 Reddit (RDDTON) в HNL
L5 366,231
1 Reddit (RDDTON) в MUR
9 302,012
1 Reddit (RDDTON) в NAD
$3 547,516
1 Reddit (RDDTON) в NOK
kr2 039,413
1 Reddit (RDDTON) в NZD
$355,569
1 Reddit (RDDTON) в PAB
B/.204,35
1 Reddit (RDDTON) в PGK
K858,27
1 Reddit (RDDTON) в QAR
ر.ق743,834
1 Reddit (RDDTON) в RSD
дин.20 637,3065
1 Reddit (RDDTON) в UZS
soʻm2 462 047,6265
1 Reddit (RDDTON) в ALL
L17 040,7465
1 Reddit (RDDTON) в ANG
ƒ365,7865
1 Reddit (RDDTON) в AWG
ƒ367,83
1 Reddit (RDDTON) в BBD
$408,7
1 Reddit (RDDTON) в BAM
KM343,308
1 Reddit (RDDTON) в BIF
Fr602 628,15
1 Reddit (RDDTON) в BND
$265,655
1 Reddit (RDDTON) в BSD
$204,35
1 Reddit (RDDTON) в JMD
$32 794,088
1 Reddit (RDDTON) в KHR
823 990,2875
1 Reddit (RDDTON) в KMF
Fr86 644,4
1 Reddit (RDDTON) в LAK
4 442 391,2155
1 Reddit (RDDTON) в LKR
රු62 018,1815
1 Reddit (RDDTON) в MDL
L3 467,8195
1 Reddit (RDDTON) в MGA
Ar916 366,705
1 Reddit (RDDTON) в MOP
P1 634,8
1 Reddit (RDDTON) в MVR
3 126,555
1 Reddit (RDDTON) в MWK
MK354 158,985
1 Reddit (RDDTON) в MZN
MT13 057,965
1 Reddit (RDDTON) в NPR
रु28 719,349
1 Reddit (RDDTON) в PYG
1 449 250,2
1 Reddit (RDDTON) в RWF
Fr296 511,85
1 Reddit (RDDTON) в SBD
$1 681,8005
1 Reddit (RDDTON) в SCR
2 793,4645
1 Reddit (RDDTON) в SRD
$8 100,434
1 Reddit (RDDTON) в SVC
$1 788,0625
1 Reddit (RDDTON) в SZL
L3 547,516
1 Reddit (RDDTON) в TMT
m717,2685
1 Reddit (RDDTON) в TND
د.ت600,3803
1 Reddit (RDDTON) в TTD
$1 385,493
1 Reddit (RDDTON) в UGX
Sh711 955,4
1 Reddit (RDDTON) в XAF
Fr115 253,4
1 Reddit (RDDTON) в XCD
$551,745
1 Reddit (RDDTON) в XOF
Fr115 253,4
1 Reddit (RDDTON) в XPF
Fr20 843,7
1 Reddit (RDDTON) в BWP
P2 738,29
1 Reddit (RDDTON) в BZD
$410,7435
1 Reddit (RDDTON) в CVE
$19 445,946
1 Reddit (RDDTON) в DJF
Fr36 374,3
1 Reddit (RDDTON) в DOP
$12 966,0075
1 Reddit (RDDTON) в DZD
د.ج26 651,327
1 Reddit (RDDTON) в FJD
$470,005
1 Reddit (RDDTON) в GNF
Fr1 776 823,25
1 Reddit (RDDTON) в GTQ
Q1 565,321
1 Reddit (RDDTON) в GYD
$42 750,02
1 Reddit (RDDTON) в ISK
kr24 930,7

Источники Reddit

Для более глубокого понимания Reddit рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Reddit
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Reddit

Сколько стоит Reddit (RDDTON) на сегодня?
Актуальная цена RDDTON в USD – 204,35 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RDDTON в USD?
Текущая цена RDDTON в USD составляет $ 204,35. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Reddit?
Рыночная капитализация RDDTON составляет $ 531,47K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RDDTON?
Циркулирующее предложение RDDTON составляет 2,60K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RDDTON?
RDDTON достиг максимальной цены (ATH) в 282,4541904298624 USD.
Какова была минимальная цена RDDTON за все время (ATL)?
RDDTON достиг минимальной цены (ATL) в 187,01273448374423 USD.
Каков объем торгов RDDTON?
Объем торгов за последние 24 часа для RDDTON составляет $ 59,08K USD.
Вырастет ли RDDTON в цене в этом году?
RDDTON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RDDTON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Reddit (RDDTON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RDDTON в USD

1 RDDTON = 204,35 USD

RDDTON/USDT
$204,39
+3,37%

