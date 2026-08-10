Сегодняшняя цена Tea Protocol

Текущая цена Tea Protocol (TEA) сегодня составляет ₽ 0,00004379 с изменением 0,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TEA на RUB составляет ₽ 0,00004379 за TEA.

На данный момент Tea Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TEA. В течение последних 24 часов, TEA торговался в диапазоне от ₽ 0,00004379 (минимум) до ₽ 0,00004401 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TEA изменился на 0,00% за последний час и на -1,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 444,82.

Рыночная информация Tea Protocol (TEA)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 444,82₽ 444,82 ₽ 444,82 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 4,38M₽ 4,38M ₽ 4,38M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Tea Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 444,82. Циркулируещее обращение TEA составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 4,38M.