Текущая цена Micron Technology сегодня составляет 200.91 USD. Следите за обновлениями цены MUON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Micron Technology сегодня составляет 200.91 USD. Следите за обновлениями цены MUON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MUON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MUON

Информация о цене MUON

Официальный сайт MUON

Токеномика MUON

Прогноз цен MUON

История MUON

Руководство по покупке MUON

Конвертер валют MUON в фиат

MUON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Micron Technology

Micron Technology Курс (MUON)

Текущая цена 1 MUON в USD:

$201,29
$201,29$201,29
+1,97%1D
USD
График цены Micron Technology (MUON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:02 (UTC+8)

Информация о ценах Micron Technology (MUON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 192,34
$ 192,34$ 192,34
Мин 24Ч
$ 205,09
$ 205,09$ 205,09
Макс 24Ч

$ 192,34
$ 192,34$ 192,34

$ 205,09
$ 205,09$ 205,09

$ 211,87814396587888
$ 211,87814396587888$ 211,87814396587888

$ 117,45321659889592
$ 117,45321659889592$ 117,45321659889592

+0,21%

+1,97%

+2,22%

+2,22%

Текущая цена Micron Technology (MUON) составляет $ 200,91. За последние 24 часа MUON торговался в диапазоне от $ 192,34 до $ 205,09, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MUON за все время составляет $ 211,87814396587888, а минимальная – $ 117,45321659889592.

Что касается краткосрочной динамики, MUON изменился на +0,21% за последний час, на +1,97% за 24 часа и на +2,22% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Micron Technology (MUON)

No.1978

$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M

$ 57,38K
$ 57,38K$ 57,38K

$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M

7,26K
7,26K 7,26K

7 262,02285259
7 262,02285259 7 262,02285259

ETH

Текущая рыночная капитализация Micron Technology составляет $ 1,46M, при 24-часовом объеме торгов $ 57,38K. Циркулируещее обращение MUON составляет 7,26K, а общее предложение – 7262.02285259. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,46M.

История цен Micron Technology (MUON) в USD

Отслеживайте изменения цены Micron Technology за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3,8888+1,97%
30 дней$ +34,22+20,52%
60 дней$ +100,91+100,91%
90 дней$ +100,91+100,91%
Изменение цены Micron Technology сегодня

Сегодня для MUON зафиксировано изменение $ +3,8888 (+1,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Micron Technology за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +34,22 (+20,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Micron Technology за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MUON изменился на $ +100,91 (+100,91%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Micron Technology за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +100,91 (+100,91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Micron Technology (MUON)?

Просмотеть страницу истории цен Micron Technology.

Что такое Micron Technology (MUON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Micron Technology доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Micron Technology. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MUON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Micron Technology в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Micron Technology простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Micron Technology (USD)

Сколько будет стоить Micron Technology (MUON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Micron Technology (MUON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Micron Technology.

Проверьте прогноз цены Micron Technology!

Токеномика Micron Technology (MUON)

Понимание токеномики Micron Technology (MUON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MUON прямо сейчас!

Как купить Micron Technology (MUON)

Ищете как купить Micron Technology? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Micron Technology на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MUON на местную валюту

1 Micron Technology (MUON) в VND
5 286 946,65
1 Micron Technology (MUON) в AUD
A$307,3923
1 Micron Technology (MUON) в GBP
148,6734
1 Micron Technology (MUON) в EUR
172,7826
1 Micron Technology (MUON) в USD
$200,91
1 Micron Technology (MUON) в MYR
RM847,8402
1 Micron Technology (MUON) в TRY
8 434,2018
1 Micron Technology (MUON) в JPY
¥30 538,32
1 Micron Technology (MUON) в ARS
ARS$292 870,5252
1 Micron Technology (MUON) в RUB
16 297,8192
1 Micron Technology (MUON) в INR
17 651,9526
1 Micron Technology (MUON) в IDR
Rp3 348 498,6606
1 Micron Technology (MUON) в PHP
11 773,326
1 Micron Technology (MUON) в EGP
￡E.9 559,2978
1 Micron Technology (MUON) в BRL
R$1 082,9049
1 Micron Technology (MUON) в CAD
C$279,2649
1 Micron Technology (MUON) в BDT
24 527,0928
1 Micron Technology (MUON) в NGN
293 726,4018
1 Micron Technology (MUON) в COP
$781 750,8555
1 Micron Technology (MUON) в ZAR
R.3 489,8067
1 Micron Technology (MUON) в UAH
8 377,947
1 Micron Technology (MUON) в TZS
T.Sh.498 534,0558
1 Micron Technology (MUON) в VES
Bs42 191,1
1 Micron Technology (MUON) в CLP
$190 864,5
1 Micron Technology (MUON) в PKR
Rs56 817,348
1 Micron Technology (MUON) в KZT
108 073,5072
1 Micron Technology (MUON) в THB
฿6 585,8298
1 Micron Technology (MUON) в TWD
NT$6 188,028
1 Micron Technology (MUON) в AED
د.إ737,3397
1 Micron Technology (MUON) в CHF
Fr158,7189
1 Micron Technology (MUON) в HKD
HK$1 561,0707
1 Micron Technology (MUON) в AMD
֏76 711,4562
1 Micron Technology (MUON) в MAD
.د.م1 854,3993
1 Micron Technology (MUON) в MXN
$3 698,7531
1 Micron Technology (MUON) в SAR
ريال753,4125
1 Micron Technology (MUON) в ETB
Br30 124,4454
1 Micron Technology (MUON) в KES
KSh25 955,5629
1 Micron Technology (MUON) в JOD
د.أ142,44519
1 Micron Technology (MUON) в PLN
731,3124
1 Micron Technology (MUON) в RON
лв879,9858
1 Micron Technology (MUON) в SEK
kr1 888,554
1 Micron Technology (MUON) в BGN
лв337,5288
1 Micron Technology (MUON) в HUF
Ft67 509,7782
1 Micron Technology (MUON) в CZK
4 211,0736
1 Micron Technology (MUON) в KWD
د.ك61,47846
1 Micron Technology (MUON) в ILS
663,003
1 Micron Technology (MUON) в BOB
Bs1 384,2699
1 Micron Technology (MUON) в AZN
341,547
1 Micron Technology (MUON) в TJS
SM1 848,372
1 Micron Technology (MUON) в GEL
542,457
1 Micron Technology (MUON) в AOA
Kz183 143,5287
1 Micron Technology (MUON) в BHD
.د.ب75,74307
1 Micron Technology (MUON) в BMD
$200,91
1 Micron Technology (MUON) в DKK
kr1 291,8513
1 Micron Technology (MUON) в HNL
L5 269,8693
1 Micron Technology (MUON) в MUR
9 147,4323
1 Micron Technology (MUON) в NAD
$3 505,8795
1 Micron Technology (MUON) в NOK
kr2 005,0818
1 Micron Technology (MUON) в NZD
$347,5743
1 Micron Technology (MUON) в PAB
B/.200,91
1 Micron Technology (MUON) в PGK
K843,822
1 Micron Technology (MUON) в QAR
ر.ق729,3033
1 Micron Technology (MUON) в RSD
дин.20 285,8827
1 Micron Technology (MUON) в UZS
soʻm2 420 601,8529
1 Micron Technology (MUON) в ALL
L16 713,7029
1 Micron Technology (MUON) в ANG
ƒ359,6289
1 Micron Technology (MUON) в AWG
ƒ361,638
1 Micron Technology (MUON) в BBD
$401,82
1 Micron Technology (MUON) в BAM
KM337,5288
1 Micron Technology (MUON) в BIF
Fr590 876,31
1 Micron Technology (MUON) в BND
$259,1739
1 Micron Technology (MUON) в BSD
$200,91
1 Micron Technology (MUON) в JMD
$32 252,0823
1 Micron Technology (MUON) в KHR
810 119,3475
1 Micron Technology (MUON) в KMF
Fr85 185,84
1 Micron Technology (MUON) в LAK
4 367 608,6083
1 Micron Technology (MUON) в LKR
රු60 843,5844
1 Micron Technology (MUON) в MDL
L3 419,4882
1 Micron Technology (MUON) в MGA
Ar896 918,4948
1 Micron Technology (MUON) в MOP
P1 605,2709
1 Micron Technology (MUON) в MVR
3 073,923
1 Micron Technology (MUON) в MWK
MK347 594,391
1 Micron Technology (MUON) в MZN
MT12 838,149
1 Micron Technology (MUON) в NPR
रु28 165,5729
1 Micron Technology (MUON) в PYG
1 424 853,72
1 Micron Technology (MUON) в RWF
Fr291 118,59
1 Micron Technology (MUON) в SBD
$1 653,4893
1 Micron Technology (MUON) в SCR
2 746,4397
1 Micron Technology (MUON) в SRD
$7 964,0724
1 Micron Technology (MUON) в SVC
$1 753,9443
1 Micron Technology (MUON) в SZL
L3 505,8795
1 Micron Technology (MUON) в TMT
m705,1941
1 Micron Technology (MUON) в TND
د.ت589,87176
1 Micron Technology (MUON) в TTD
$1 360,1607
1 Micron Technology (MUON) в UGX
Sh699 970,44
1 Micron Technology (MUON) в XAF
Fr113 514,15
1 Micron Technology (MUON) в XCD
$542,457
1 Micron Technology (MUON) в XOF
Fr113 514,15
1 Micron Technology (MUON) в XPF
Fr20 492,82
1 Micron Technology (MUON) в BWP
P2 881,0494
1 Micron Technology (MUON) в BZD
$401,82
1 Micron Technology (MUON) в CVE
$19 088,4591
1 Micron Technology (MUON) в DJF
Fr35 561,07
1 Micron Technology (MUON) в DOP
$12 747,7395
1 Micron Technology (MUON) в DZD
د.ج26 214,7368
1 Micron Technology (MUON) в FJD
$462,093
1 Micron Technology (MUON) в GNF
Fr1 746 912,45
1 Micron Technology (MUON) в GTQ
Q1 534,9524
1 Micron Technology (MUON) в GYD
$41 960,0535
1 Micron Technology (MUON) в ISK
kr24 511,02

Источники Micron Technology

Для более глубокого понимания Micron Technology рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Micron Technology
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Micron Technology

Сколько стоит Micron Technology (MUON) на сегодня?
Актуальная цена MUON в USD – 200,91 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MUON в USD?
Текущая цена MUON в USD составляет $ 200,91. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Micron Technology?
Рыночная капитализация MUON составляет $ 1,46M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MUON?
Циркулирующее предложение MUON составляет 7,26K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MUON?
MUON достиг максимальной цены (ATH) в 211,87814396587888 USD.
Какова была минимальная цена MUON за все время (ATL)?
MUON достиг минимальной цены (ATL) в 117,45321659889592 USD.
Каков объем торгов MUON?
Объем торгов за последние 24 часа для MUON составляет $ 57,38K USD.
Вырастет ли MUON в цене в этом году?
MUON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MUON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:50:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Micron Technology (MUON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MUON в USD

Сумма

MUON
MUON
USD
USD

1 MUON = 200,91 USD

Торговля MUON

MUON/USDT
$201,29
$201,29$201,29
+1,97%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах