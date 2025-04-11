Что такое Particle Network (PARTI)

Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

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Particle Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Particle Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PARTI в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Particle Network.

История цен Particle Network

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PARTI на местную валюту

1 PARTI к VND ₫ 4,697.4312 1 PARTI к AUD A$ 0.291288 1 PARTI к GBP ￡ 0.139232 1 PARTI к EUR € 0.161216 1 PARTI к USD $ 0.1832 1 PARTI к MYR RM 0.809744 1 PARTI к TRY ₺ 6.972592 1 PARTI к JPY ¥ 26.294696 1 PARTI к RUB ₽ 15.245904 1 PARTI к INR ₹ 15.769856 1 PARTI к IDR Rp 3,053.332112 1 PARTI к KRW ₩ 260.22644 1 PARTI к PHP ₱ 10.475376 1 PARTI к EGP ￡E. 9.39816 1 PARTI к BRL R$ 1.073552 1 PARTI к CAD C$ 0.252816 1 PARTI к BDT ৳ 22.264296 1 PARTI к NGN ₦ 292.651008 1 PARTI к UAH ₴ 7.58448 1 PARTI к VES Bs 13.0072 1 PARTI к PKR Rs 51.372944 1 PARTI к KZT ₸ 94.675928 1 PARTI к THB ฿ 6.131704 1 PARTI к TWD NT$ 5.930184 1 PARTI к AED د.إ 0.672344 1 PARTI к CHF Fr 0.148392 1 PARTI к HKD HK$ 1.4198 1 PARTI к MAD .د.م 1.70376 1 PARTI к MXN $ 3.724456

Источники Particle Network

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