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Particle Network Курс (PARTI)

USD

График цены Particle Network (PARTI) в реальном времени

$0.1831
$0.1831$0.1831
-2.13%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о PARTI

Текущая цена Particle Network (PARTI) сегодня составляет 0.1832 USD с текущей рыночной капитализацией $ 42.69M USD. Курс PARTI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Particle Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.60M USD
- Изменение цены Particle Network в течение дня составляет -2.13%
- Оборотное предложение составляет 233.00M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене PARTI к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах PARTI.

Ценовые показатели PARTI - USD

Отслеживайте изменения цены Particle Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.003985-2.13%
30 дней$ +0.1332+266.40%
60 дней$ +0.1332+266.40%
90 дней$ +0.1332+266.40%
Изменение цены Particle Network сегодня

Сегодня для PARTI зафиксировано изменение $ -0.003985 (-2.13%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Particle Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0.1332 (+266.40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Particle Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то PARTI изменился на $ +0.1332 (+266.40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Particle Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0.1332 (+266.40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене PARTI

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Particle Network: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.1673
$ 0.1673$ 0.1673

$ 0.1919
$ 0.1919$ 0.1919

$ 0.433
$ 0.433$ 0.433

-1.08%

-2.13%

-2.35%

Рыночная информация PARTI

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

$ 42.69M
$ 42.69M$ 42.69M

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

233.00M
233.00M 233.00M

Что такое Particle Network (PARTI)

Particle Network – это 1 уровень, который обеспечивает абстракцию сетей, беспрепятственно объединяя пользователей и ликвидность во всей Web3. В ее основе лежат универсальные аккаунты, которые предоставляют пользователям единый аккаунт и единый баланс во всех сетях. Эти аккаунты координируются и защищаются Particle Chain, блокчейном L1 Particle Network, обеспечивая бесперебойную работу всей экосистемы Web3. Как L1, объединяющий все сети, Particle позволяет миллиардам пользователей беспрепятственно подключаться и взаимодействовать с dApps в каждой сети, служа основой для массового принятия и играя незаменимую роль в унификации открытого веб-сайта. Универсальные аккаунты Particle Network, являясь крупнейшей в Web3 инфраструктурой абстрагирования сетей, решают проблему фрагментации пользователей, данных и ликвидности, создавая по-настоящему бесшовный кроссчейн опыт.

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Particle Network Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Particle Network, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена PARTI в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Particle Network.

История цен Particle Network

Отслеживание траектории движения цены PARTI дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории PARTI в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Particle Network.

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PARTI на местную валюту

1 PARTI к VND
4,697.4312
1 PARTI к AUD
A$0.291288
1 PARTI к GBP
0.139232
1 PARTI к EUR
0.161216
1 PARTI к USD
$0.1832
1 PARTI к MYR
RM0.809744
1 PARTI к TRY
6.972592
1 PARTI к JPY
¥26.294696
1 PARTI к RUB
15.245904
1 PARTI к INR
15.769856
1 PARTI к IDR
Rp3,053.332112
1 PARTI к KRW
260.22644
1 PARTI к PHP
10.475376
1 PARTI к EGP
￡E.9.39816
1 PARTI к BRL
R$1.073552
1 PARTI к CAD
C$0.252816
1 PARTI к BDT
22.264296
1 PARTI к NGN
292.651008
1 PARTI к UAH
7.58448
1 PARTI к VES
Bs13.0072
1 PARTI к PKR
Rs51.372944
1 PARTI к KZT
94.675928
1 PARTI к THB
฿6.131704
1 PARTI к TWD
NT$5.930184
1 PARTI к AED
د.إ0.672344
1 PARTI к CHF
Fr0.148392
1 PARTI к HKD
HK$1.4198
1 PARTI к MAD
.د.م1.70376
1 PARTI к MXN
$3.724456

Источники Particle Network

Для более глубокого понимания Particle Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Particle Network
Обозреватель блоков

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1 PARTI = 0.1832 USD

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