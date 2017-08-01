Loopring Курс (LRC)
Текущая цена Loopring (LRC) сегодня составляет ₽ 0,00978 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LRC на RUB составляет ₽ 0,00978 за LRC.
На данный момент Loopring занимает #751 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 13,38M, при оборотном предложении 1,37B LRC. В течение последних 24 часов, LRC торговался в диапазоне от ₽ 0,00963 (минимум) до ₽ 0,01003 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 316,16127303358729615, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0133512762849130028.
В краткосрочной перспективе LRC изменился на +0,92% за последний час и на -5,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,12K.
No.751
2017-08-01 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Loopring составляет ₽ 13,38M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,12K. Циркулируещее обращение LRC составляет 1,37B, а общее предложение – 1373873397.44245744. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,44M.
+0,92%
-1,31%
-5,33%
-5,33%
Отслеживайте изменения цены Loopring за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,01072432
|-1,31%
|30 дней
|₽ -0,00115
|-10,53%
|60 дней
|₽ -0,00319
|-24,60%
|90 дней
|₽ -0,00897
|-47,84%
Сегодня для LRC зафиксировано изменение ₽ -0,01072432 (-1,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00115 (-10,53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то LRC изменился на ₽ -0,00319 (-24,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00897 (-47,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Loopring.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Loopring, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке LRC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
LRC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,00969. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,00972. Центральная точка 0,00984 формирует основной центральный уровень сопротивления. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) индикаторы подают сигналы к покупке. Курс сохраняется выше зоны поддержки, образованной краткосрочными скользящими средними. Рыночная структура указывает на колебания цены в низком диапазоне. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу вблизи ключевых уровней сопротивления и поддержки. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», что свидетельствует о возможном снижении импульса. Наблюдается признаки краткосрочной дивергенции в направлении движения тренда. Показатель RSI остаётся в нейтральной зоне; быстрые и медленные линии не демонстрируют чёткой синхронизации. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Значения KDJ и StochRSI отражают разрозненность краткосрочных движений. Ширина полос Боллинджера стабильна, а цена пока не достигла крайних значений этих каналов. Энергия быков и медведей распределена относительно равномерно, что исключает наличие мощного одностороннего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00977, что составляет примерно 0,8% от текущей цены. Далекий опорный уровень — центральная точка 0,00984 — находится на расстоянии около 1,5% от текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,00972, который практически совпадает с текущей ценой. Уровень R1 — 0,00989 — выступает в роли более высокого сопротивления, тогда как R2 — 0,00995 — задаёт границу дальнейшей волатильности. В настоящее время основная концентрация ценовых значений сосредоточена в диапазоне от 0,00970 до 0,00980.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Loopring потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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