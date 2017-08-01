Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Loopring сегодня составляет 0,00978 RUB. Рыночная капитализация LRC составляет 13 383 020,4453358207626 RUB. Отслеживайте обновления цен LRC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Loopring сегодня составляет 0,00978 RUB. Рыночная капитализация LRC составляет 13 383 020,4453358207626 RUB. Отслеживайте обновления цен LRC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о LRC

Информация о цене LRC

Что такое LRC

Whitepaper LRC

Официальный сайт LRC

Токеномика LRC

Прогноз цен LRC

История LRC

Руководство по покупке LRC

Конвертер валют LRC в фиат

LRC на споте

Фьючерсы LRC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Loopring

Loopring Курс (LRC)

Текущая цена 1 LRC в RUB:

₽0,8079258
₽0,8079258₽0,8079258
-1,31%1D
RUB
График цены Loopring (LRC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:58:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Loopring

Текущая цена Loopring (LRC) сегодня составляет ₽ 0,00978 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LRC на RUB составляет ₽ 0,00978 за LRC.

На данный момент Loopring занимает #751 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 13,38M, при оборотном предложении 1,37B LRC. В течение последних 24 часов, LRC торговался в диапазоне от ₽ 0,00963 (минимум) до ₽ 0,01003 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 316,16127303358729615, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0133512762849130028.

В краткосрочной перспективе LRC изменился на +0,92% за последний час и на -5,33% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,12K.

Рыночная информация Loopring (LRC)

No.751

₽ 13,38M
₽ 13,38M₽ 13,38M

₽ 52,12K
₽ 52,12K₽ 52,12K

₽ 13,44M
₽ 13,44M₽ 13,44M

1,37B
1,37B 1,37B

1 373 873 397,44245744
1 373 873 397,44245744 1 373 873 397,44245744

2017-08-01 00:00:00

₽ 4,37833
₽ 4,37833₽ 4,37833

ETH

Текущая рыночная капитализация Loopring составляет ₽ 13,38M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,12K. Циркулируещее обращение LRC составляет 1,37B, а общее предложение – 1373873397.44245744. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 13,44M.

История цен Loopring в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00963
₽ 0,00963₽ 0,00963
Мин 24Ч
₽ 0,01003
₽ 0,01003₽ 0,01003
Макс 24Ч

₽ 0,00963
₽ 0,00963₽ 0,00963

₽ 0,01003
₽ 0,01003₽ 0,01003

₽ 316,16127303358729615
₽ 316,16127303358729615₽ 316,16127303358729615

₽ 1,0133512762849130028
₽ 1,0133512762849130028₽ 1,0133512762849130028

+0,92%

-1,31%

-5,33%

-5,33%

История цен Loopring (LRC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Loopring за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01072432-1,31%
30 дней₽ -0,00115-10,53%
60 дней₽ -0,00319-24,60%
90 дней₽ -0,00897-47,84%
Изменение цены Loopring сегодня

Сегодня для LRC зафиксировано изменение ₽ -0,01072432 (-1,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Loopring за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00115 (-10,53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Loopring за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LRC изменился на ₽ -0,00319 (-24,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Loopring за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00897 (-47,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Loopring (LRC)?

Просмотеть страницу истории цен Loopring.

Анализ по Loopring

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Loopring, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Loopring: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LRC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

LRC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,00969. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,00972. Центральная точка 0,00984 формирует основной центральный уровень сопротивления. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) индикаторы подают сигналы к покупке. Курс сохраняется выше зоны поддержки, образованной краткосрочными скользящими средними. Рыночная структура указывает на колебания цены в низком диапазоне. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу вблизи ключевых уровней сопротивления и поддержки. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», что свидетельствует о возможном снижении импульса. Наблюдается признаки краткосрочной дивергенции в направлении движения тренда. Показатель RSI остаётся в нейтральной зоне; быстрые и медленные линии не демонстрируют чёткой синхронизации. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Значения KDJ и StochRSI отражают разрозненность краткосрочных движений. Ширина полос Боллинджера стабильна, а цена пока не достигла крайних значений этих каналов. Энергия быков и медведей распределена относительно равномерно, что исключает наличие мощного одностороннего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00977, что составляет примерно 0,8% от текущей цены. Далекий опорный уровень — центральная точка 0,00984 — находится на расстоянии около 1,5% от текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,00972, который практически совпадает с текущей ценой. Уровень R1 — 0,00989 — выступает в роли более высокого сопротивления, тогда как R2 — 0,00995 — задаёт границу дальнейшей волатильности. В настоящее время основная концентрация ценовых значений сосредоточена в диапазоне от 0,00970 до 0,00980.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Loopring?

Цены на LRC (Loopring) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Активность сети Ethereum, поскольку LRC работает на платформе Ethereum.
2. Объём торгов на DEX и уровень внедрения протокола Loopring.
3. Спрос на решения для масштабирования Layer 2 и конкуренция в этой сфере.
4. Общие настроения на криптовалютном рынке и корреляция с биткоином.
5. Обновления протокола и технологические улучшения.
6. Объявления о партнёрствах и рост экосистемы.
7. Регуляторные изменения, влияющие на децентрализованные финансовые протоколы.
8. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
9. Ликвидность рынка и доступность торговых пар.
10. Институциональное принятие децентрализованных бирж.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Loopring?

Люди хотят знать текущую цену LRC по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, анализ инвестиций, а также поддержание актуальности информации о стоимости своих активов. Волатильность цены LRC делает постоянный мониторинг в режиме реального времени крайне важным для активных трейдеров и инвесторов.

Прогноз цены Loopring

Прогноз цены Loopring (LRC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LRC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Loopring (LRC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Loopring потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Loopring достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LRC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Loopring».

Как купить и инвестировать Loopring в Россия

Готовы приступить к работе с Loopring? Покупка LRC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Loopring. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Loopring (LRC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Loopring будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Loopring (LRC)

Что вы можете сделать с Loopring

Владение Loopring позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Loopring (LRC) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Источники Loopring

Для более глубокого понимания Loopring рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Loopring
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Loopring

Страница обновлена: 2026-08-10 19:58:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Loopring (LRC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Loopring

LRC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по LRC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами LRC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Loopring (LRC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Loopring в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LRC/USDT
₽0,8079258
₽0,8079258₽0,8079258
-1,21%
5.30M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽27,6627846
₽27,6627846₽27,6627846

+569,72%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1,1714098
₽1,1714098₽1,1714098

+48,17%

AurumX

AurumX

UMX

₽15,638073
₽15,638073₽15,638073

-19,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽188,408627
₽188,408627₽188,408627

+26,70%

JMDT

JMDT

JMDT

₽97,56241
₽97,56241₽97,56241

+9,47%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5,757917
₽5,757917₽5,757917

+432,06%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,9301886
₽0,9301886₽0,9301886

+87,66%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,3337325
₽2,3337325₽2,3337325

+52,96%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4,2395452
₽4,2395452₽4,2395452

+45,42%

Test

Test

TST

₽1,92663042
₽1,92663042₽1,92663042

+43,85%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор LRC в RUB

Сумма

LRC
LRC
RUB
RUB

1 LRC = 0,8079258 RUB