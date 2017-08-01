Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Loopring, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке LRC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Цена < Нижняя полоса Касание или прорыв нижней полосы Входит в «дешевую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

LRC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,00969. Цена находится ниже ключевой точки S2 — 0,00972. Центральная точка 0,00984 формирует основной центральный уровень сопротивления. Система скользящих средних демонстрирует восходящую динамику: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) индикаторы подают сигналы к покупке. Курс сохраняется выше зоны поддержки, образованной краткосрочными скользящими средними. Рыночная структура указывает на колебания цены в низком диапазоне. Стороны — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу вблизи ключевых уровней сопротивления и поддержки. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», что свидетельствует о возможном снижении импульса. Наблюдается признаки краткосрочной дивергенции в направлении движения тренда. Показатель RSI остаётся в нейтральной зоне; быстрые и медленные линии не демонстрируют чёткой синхронизации. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Значения KDJ и StochRSI отражают разрозненность краткосрочных движений. Ширина полос Боллинджера стабильна, а цена пока не достигла крайних значений этих каналов. Энергия быков и медведей распределена относительно равномерно, что исключает наличие мощного одностороннего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,00977, что составляет примерно 0,8% от текущей цены. Далекий опорный уровень — центральная точка 0,00984 — находится на расстоянии около 1,5% от текущего курса. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,00972, который практически совпадает с текущей ценой. Уровень R1 — 0,00989 — выступает в роли более высокого сопротивления, тогда как R2 — 0,00995 — задаёт границу дальнейшей волатильности. В настоящее время основная концентрация ценовых значений сосредоточена в диапазоне от 0,00970 до 0,00980.

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