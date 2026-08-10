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Текущая цена Biometric Financial сегодня составляет 0,0000776 RUB. Рыночная капитализация BIOFI составляет 303 751,4755864 RUB. Отслеживайте обновления цен BIOFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Biometric Financial сегодня составляет 0,0000776 RUB. Рыночная капитализация BIOFI составляет 303 751,4755864 RUB. Отслеживайте обновления цен BIOFI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Biometric Financial Курс (BIOFI)

Текущая цена 1 BIOFI в RUB:

₽0,00639375
₽0,00639375₽0,00639375
-1,89%1D
RUB
График цены Biometric Financial (BIOFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:38:33 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Biometric Financial

Текущая цена Biometric Financial (BIOFI) сегодня составляет ₽ 0,0000776 с изменением 1,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BIOFI на RUB составляет ₽ 0,0000776 за BIOFI.

На данный момент Biometric Financial занимает #2362 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 303,75K, при оборотном предложении 3,91B BIOFI. В течение последних 24 часов, BIOFI торговался в диапазоне от ₽ 0,0000773 (минимум) до ₽ 0,0000794 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,50287220449416205, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,00562541157195765.

В краткосрочной перспективе BIOFI изменился на +0,25% за последний час и на -0,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,93K.

Рыночная информация Biometric Financial (BIOFI)

No.2362

₽ 303,75K
₽ 303,75K₽ 303,75K

₽ 51,93K
₽ 51,93K₽ 51,93K

₽ 776,00K
₽ 776,00K₽ 776,00K

3,91B
3,91B 3,91B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

39,14%

BSC

Текущая рыночная капитализация Biometric Financial составляет ₽ 303,75K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,93K. Циркулируещее обращение BIOFI составляет 3,91B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 776,00K.

История цен Biometric Financial в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0000773
₽ 0,0000773₽ 0,0000773
Мин 24Ч
₽ 0,0000794
₽ 0,0000794₽ 0,0000794
Макс 24Ч

₽ 0,0000773
₽ 0,0000773₽ 0,0000773

₽ 0,0000794
₽ 0,0000794₽ 0,0000794

₽ 2,50287220449416205
₽ 2,50287220449416205₽ 2,50287220449416205

₽ 0,00562541157195765
₽ 0,00562541157195765₽ 0,00562541157195765

+0,25%

-1,89%

-0,77%

-0,77%

История цен Biometric Financial (BIOFI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Biometric Financial за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0001231698-1,89%
30 дней₽ -0,0000047-5,72%
60 дней₽ -0,0000049-5,94%
90 дней₽ -0,0000047-5,72%
Изменение цены Biometric Financial сегодня

Сегодня для BIOFI зафиксировано изменение ₽ -0,0001231698 (-1,89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Biometric Financial за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000047 (-5,72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Biometric Financial за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BIOFI изменился на ₽ -0,0000049 (-5,94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Biometric Financial за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0000047 (-5,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Biometric Financial (BIOFI)?

Просмотеть страницу истории цен Biometric Financial.

Анализ по Biometric Financial

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Biometric Financial, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Biometric Financial?

Цены на BIOFI зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов к внедрению биометрических технологий.
2. Регуляторные изменения, касающиеся использования биометрических данных и законов о защите личной информации.
3. Объявления о партнерствах с финансовыми учреждениями или технологическими компаниями.
4. Объемы торгов и уровни ликвидности.
5. Общие тенденции на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.
6. Обновления технологий и развитие платформ.
7. Конкуренция со стороны других финтех-проектов и проектов по верификации личности.
8. Уровень внедрения биометрической аутентификации в финансовых услугах.
9. Инциденты, связанные с безопасностью, или утечки данных в данной отрасли.
10. Макроэкономические факторы, влияющие на склонность к риску при инвестировании в альткоины.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Biometric Financial?

Люди хотят знать текущую цену BIOFI по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, анализ инвестиций, а также поддержание актуальности информации о стоимости своих активов. Реальное время предоставления цен помогает инвесторам принимать обоснованные решения относительно точек входа и выхода.

Прогноз цены Biometric Financial

Прогноз цены Biometric Financial (BIOFI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BIOFI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Biometric Financial (BIOFI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Biometric Financial потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Biometric Financial достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BIOFI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Biometric Financial».

Как купить и инвестировать Biometric Financial в Россия

Готовы приступить к работе с Biometric Financial? Покупка BIOFI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Biometric Financial. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Biometric Financial (BIOFI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Biometric Financial будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Biometric Financial (BIOFI)

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Что такое Biometric Financial (BIOFI)

Экосистема BioFi использует биометрическую безопасность для предоставления децентрализованных финансовых продуктов и услуг, основанных на блокчейне. BioFi устраняет опасения многих людей по поводу защиты их личных данных и защиты от использования мошенниками.

Источники Biometric Financial

Для более глубокого понимания Biometric Financial рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Biometric Financial
Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemCybersecurityMade in USA

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:38:33 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Biometric Financial (BIOFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Biometric Financial

BIOFI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BIOFI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BIOFI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Biometric Financial (BIOFI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Biometric Financial в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BIOFI/USDT
₽0,006402
₽0,006402₽0,006402
-1,52%
657.61M (USDT)

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