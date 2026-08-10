Сегодняшняя цена Biometric Financial

Текущая цена Biometric Financial (BIOFI) сегодня составляет ₽ 0,0000776 с изменением 1,89% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BIOFI на RUB составляет ₽ 0,0000776 за BIOFI.

На данный момент Biometric Financial занимает #2362 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 303,75K, при оборотном предложении 3,91B BIOFI. В течение последних 24 часов, BIOFI торговался в диапазоне от ₽ 0,0000773 (минимум) до ₽ 0,0000794 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2,50287220449416205, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,00562541157195765.

В краткосрочной перспективе BIOFI изменился на +0,25% за последний час и на -0,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,93K.

Рыночная информация Biometric Financial (BIOFI)

Место No.2362 Рыночная капитализация ₽ 303,75K₽ 303,75K ₽ 303,75K Объем (24Ч) ₽ 51,93K₽ 51,93K ₽ 51,93K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 776,00K₽ 776,00K ₽ 776,00K Оборотное предложение 3,91B 3,91B 3,91B Макс. предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Общее предложение 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коэффициент обращения 39,14% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Biometric Financial составляет ₽ 303,75K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,93K. Циркулируещее обращение BIOFI составляет 3,91B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 776,00K.