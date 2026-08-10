Текущее общее настроение на рынке APR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

APR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20591. Цена находится ниже ключевого уровня S1 — 0,2064, в нижней части диапазона, образованного центральным уровнем 0,2082 и поддержкой S2 на отметке 0,2041. Группа скользящих средних (MA) демонстрирует расстановку 3–4 бычьих сигналов, тогда как группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) сохраняет состояние 1–2 бычьих сигналов, что указывает на краткосрочную восходящую динамику. Текущая цена близка к нижней границе диапазона; с точки зрения структуры она сталкивается с прямым сопротивлением уровня S1, а нижнее пространство определяется уровнем S2. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии пересеклись вверх. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения индикаторов KDJ и StochRSI свидетельствуют о разрозненной динамике импульса, без явной концентрации силы в одном направлении. Ширина полос BOLL остаётся в пределах нормы, при этом волатильность не демонстрирует заметных расширений или сжатий. Наблюдается некоторое разделение между быстрыми и медленными индикаторами: MACD переходит в положительную фазу, тогда как осцилляторы остаются стабильными, что говорит о том, что текущий рост ещё не получил достаточного подтверждения, а силы быков и медведей временно находятся в равновесии. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на уровне S1 — 0,2064, что составляет менее 0,3% от текущей цены. В случае пробоя необходимо обратить внимание на центральный уровень 0,2082 и сопротивление R1 на отметке 0,2105, которое находится примерно в 2,2% от текущего курса. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,2041, что соответствует примерно 0,9% от текущей цены. Если цена упадёт ниже этого уровня, дальнейшие ориентиры сместятся на более низкие уровни. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за колебаниями цены в узком диапазоне между уровнями S1 и S2, чтобы определить, происходит ли существенная смена динамики вследствие тестирования этих границ.

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