aPriori Курс (APR)
Текущая цена aPriori (APR) сегодня составляет ₽ 0,19483 с изменением 1,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APR на RUB составляет ₽ 0,19483 за APR.
На данный момент aPriori занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- APR. В течение последних 24 часов, APR торговался в диапазоне от ₽ 0,19413 (минимум) до ₽ 0,22102 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе APR изменился на -0,43% за последний час и на -7,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 78,23K.
BSC
Текущая рыночная капитализация aPriori составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 78,23K. Циркулируещее обращение APR составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 194,83M.
-0,43%
-1,66%
-7,13%
-7,13%
Отслеживайте изменения цены aPriori за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,2713894
|-1,66%
|30 дней
|₽ -0,01519
|-7,24%
|60 дней
|₽ +0,00498
|+2,62%
|90 дней
|₽ +0,04762
|+32,34%
Сегодня для APR зафиксировано изменение ₽ -0,2713894 (-1,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01519 (-7,24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то APR изменился на ₽ +0,00498 (+2,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,04762 (+32,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен aPriori.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний aPriori, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке APR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
APR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20591. Цена находится ниже ключевого уровня S1 — 0,2064, в нижней части диапазона, образованного центральным уровнем 0,2082 и поддержкой S2 на отметке 0,2041. Группа скользящих средних (MA) демонстрирует расстановку 3–4 бычьих сигналов, тогда как группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) сохраняет состояние 1–2 бычьих сигналов, что указывает на краткосрочную восходящую динамику. Текущая цена близка к нижней границе диапазона; с точки зрения структуры она сталкивается с прямым сопротивлением уровня S1, а нижнее пространство определяется уровнем S2. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии пересеклись вверх. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения индикаторов KDJ и StochRSI свидетельствуют о разрозненной динамике импульса, без явной концентрации силы в одном направлении. Ширина полос BOLL остаётся в пределах нормы, при этом волатильность не демонстрирует заметных расширений или сжатий. Наблюдается некоторое разделение между быстрыми и медленными индикаторами: MACD переходит в положительную фазу, тогда как осцилляторы остаются стабильными, что говорит о том, что текущий рост ещё не получил достаточного подтверждения, а силы быков и медведей временно находятся в равновесии. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на уровне S1 — 0,2064, что составляет менее 0,3% от текущей цены. В случае пробоя необходимо обратить внимание на центральный уровень 0,2082 и сопротивление R1 на отметке 0,2105, которое находится примерно в 2,2% от текущего курса. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,2041, что соответствует примерно 0,9% от текущей цены. Если цена упадёт ниже этого уровня, дальнейшие ориентиры сместятся на более низкие уровни. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за колебаниями цены в узком диапазоне между уровнями S1 и S2, чтобы определить, происходит ли существенная смена динамики вследствие тестирования этих границ.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена aPriori потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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aPriori создает интеллектуальный уровень координации потока ордеров для высокопроизводительных блокчейнов. Его архитектура включает в себя механизм сегментации потока ордеров, который классифицирует сделки в реальном времени, и механизм маршрутизации с учетом потока, который направляет безопасные ордера в эффективные пулы ликвидности, одновременно изолируя более рискованные ордера в отказоустойчивые пути. Система интегрирует захват MEV с механизмом перераспределения, возвращая часть прибыли стейкерам и валидаторам для лучшего выравнивания стимулов.
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