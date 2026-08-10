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Текущая цена aPriori сегодня составляет 0,19483 RUB. Рыночная капитализация APR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен APR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена aPriori сегодня составляет 0,19483 RUB. Рыночная капитализация APR составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен APR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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aPriori Курс (APR)

Текущая цена 1 APR в RUB:

₽16,0773716
₽16,0773716₽16,0773716
-1,66%1D
RUB
График цены aPriori (APR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:58:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена aPriori

Текущая цена aPriori (APR) сегодня составляет ₽ 0,19483 с изменением 1,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APR на RUB составляет ₽ 0,19483 за APR.

На данный момент aPriori занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- APR. В течение последних 24 часов, APR торговался в диапазоне от ₽ 0,19413 (минимум) до ₽ 0,22102 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе APR изменился на -0,43% за последний час и на -7,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 78,23K.

Рыночная информация aPriori (APR)

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₽ 78,23K
₽ 78,23K₽ 78,23K

₽ 194,83M
₽ 194,83M₽ 194,83M

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BSC

Текущая рыночная капитализация aPriori составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 78,23K. Циркулируещее обращение APR составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 194,83M.

История цен aPriori в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,19413
₽ 0,19413₽ 0,19413
Мин 24Ч
₽ 0,22102
₽ 0,22102₽ 0,22102
Макс 24Ч

₽ 0,19413
₽ 0,19413₽ 0,19413

₽ 0,22102
₽ 0,22102₽ 0,22102

--
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--
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-0,43%

-1,66%

-7,13%

-7,13%

История цен aPriori (APR) в RUB

Отслеживайте изменения цены aPriori за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,2713894-1,66%
30 дней₽ -0,01519-7,24%
60 дней₽ +0,00498+2,62%
90 дней₽ +0,04762+32,34%
Изменение цены aPriori сегодня

Сегодня для APR зафиксировано изменение ₽ -0,2713894 (-1,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены aPriori за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01519 (-7,24%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены aPriori за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то APR изменился на ₽ +0,00498 (+2,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены aPriori за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,04762 (+32,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены aPriori (APR)?

Просмотеть страницу истории цен aPriori.

Анализ по aPriori

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний aPriori, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке aPriori: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке APR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

APR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,20591. Цена находится ниже ключевого уровня S1 — 0,2064, в нижней части диапазона, образованного центральным уровнем 0,2082 и поддержкой S2 на отметке 0,2041. Группа скользящих средних (MA) демонстрирует расстановку 3–4 бычьих сигналов, тогда как группа экспоненциальных скользящих средних (EMA) сохраняет состояние 1–2 бычьих сигналов, что указывает на краткосрочную восходящую динамику. Текущая цена близка к нижней границе диапазона; с точки зрения структуры она сталкивается с прямым сопротивлением уровня S1, а нижнее пространство определяется уровнем S2. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: быстрая и медленная линии пересеклись вверх. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. Значения индикаторов KDJ и StochRSI свидетельствуют о разрозненной динамике импульса, без явной концентрации силы в одном направлении. Ширина полос BOLL остаётся в пределах нормы, при этом волатильность не демонстрирует заметных расширений или сжатий. Наблюдается некоторое разделение между быстрыми и медленными индикаторами: MACD переходит в положительную фазу, тогда как осцилляторы остаются стабильными, что говорит о том, что текущий рост ещё не получил достаточного подтверждения, а силы быков и медведей временно находятся в равновесии. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на уровне S1 — 0,2064, что составляет менее 0,3% от текущей цены. В случае пробоя необходимо обратить внимание на центральный уровень 0,2082 и сопротивление R1 на отметке 0,2105, которое находится примерно в 2,2% от текущего курса. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне S2 — 0,2041, что соответствует примерно 0,9% от текущей цены. Если цена упадёт ниже этого уровня, дальнейшие ориентиры сместятся на более низкие уровни. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за колебаниями цены в узком диапазоне между уровнями S1 и S2, чтобы определить, происходит ли существенная смена динамики вследствие тестирования этих границ.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены aPriori?

Цены токенов aPriori (APR) зависят от нескольких ключевых факторов:

Спрос и предложение на рынке: Объем торгов, циркуляция токенов и настроения держателей напрямую влияют на движение цен.

Принятие платформы: Использование услуг предиктивного рынка aPriori и рост пользовательской базы способствуют повышению спроса на полезность токена.

Техническое развитие: Обновления протокола, внедрение новых функций и прогресс в реализации дорожной карты оказывают влияние на доверие инвесторов.

Рыночные условия: Общие тренды криптовалютного рынка, корреляция с биткоином и специфические движения в отдельных секторах влияют на APR.

Партнерства: Стратегические альянсы и интеграции могут повысить видимость и уровень принятия токена.

Токеномика: Вознаграждения за стейкинг, механизмы сжигания токенов и графики эмиссии влияют на динамику предложения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену aPriori?

Люди хотят знать текущую цену годовой процентной ставки по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимальных моментов входа и выхода с рынка, оценка эффективности инвестиций, а также поддержание актуальности информации о рыночных тенденциях. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности и новых возможностей.

Прогноз цены aPriori

Прогноз цены aPriori (APR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена APR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены aPriori (APR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена aPriori потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену aPriori достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены APR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены aPriori».

Как купить и инвестировать aPriori в Россия

Готовы приступить к работе с aPriori? Покупка APR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить aPriori. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке aPriori (APR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и aPriori будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке aPriori (APR)

Что вы можете сделать с aPriori

Владение aPriori позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое aPriori (APR)

aPriori создает интеллектуальный уровень координации потока ордеров для высокопроизводительных блокчейнов. Его архитектура включает в себя механизм сегментации потока ордеров, который классифицирует сделки в реальном времени, и механизм маршрутизации с учетом потока, который направляет безопасные ордера в эффективные пулы ликвидности, одновременно изолируя более рискованные ордера в отказоустойчивые пути. Система интегрирует захват MEV с механизмом перераспределения, возвращая часть прибыли стейкерам и валидаторам для лучшего выравнивания стимулов.

Источники aPriori

Для более глубокого понимания aPriori рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт aPriori
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:58:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии aPriori (APR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о aPriori

APR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по APR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами APR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
APR/USDT
₽16,0889244
₽16,0889244₽16,0889244
-1,53%
394.36K (USDT)

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