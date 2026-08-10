Сегодняшняя цена Fuse Network

Текущая цена Fuse Network (FUSE) сегодня составляет ₽ 0,002817 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FUSE на RUB составляет ₽ 0,002817 за FUSE.

На данный момент Fuse Network занимает #2074 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 619,41K, при оборотном предложении 219,88M FUSE. В течение последних 24 часов, FUSE торговался в диапазоне от ₽ 0,002799 (минимум) до ₽ 0,002822 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 176,69675399086570013, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2396850307210552172.

В краткосрочной перспективе FUSE изменился на -0,18% за последний час и на -1,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,58K.

Рыночная информация Fuse Network (FUSE)

Место No.2074 Рыночная капитализация ₽ 619,41K₽ 619,41K ₽ 619,41K Объем (24Ч) ₽ 59,58K₽ 59,58K ₽ 59,58K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,10M₽ 1,10M ₽ 1,10M Оборотное предложение 219,88M 219,88M 219,88M Общее предложение 391 488 845,48103 391 488 845,48103 391 488 845,48103 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Fuse Network составляет ₽ 619,41K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,58K. Циркулируещее обращение FUSE составляет 219,88M, а общее предложение – 391488845.48103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,10M.