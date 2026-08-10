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Текущая цена Fuse Network сегодня составляет 0,002817 RUB. Рыночная капитализация FUSE составляет 619 408,0657230832512 RUB. Отслеживайте обновления цен FUSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Fuse Network сегодня составляет 0,002817 RUB. Рыночная капитализация FUSE составляет 619 408,0657230832512 RUB. Отслеживайте обновления цен FUSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Fuse Network Курс (FUSE)

Текущая цена 1 FUSE в RUB:

₽0,23271605
₽0,23271605₽0,23271605
-0,03%1D
RUB
График цены Fuse Network (FUSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:34:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Fuse Network

Текущая цена Fuse Network (FUSE) сегодня составляет ₽ 0,002817 с изменением 0,03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FUSE на RUB составляет ₽ 0,002817 за FUSE.

На данный момент Fuse Network занимает #2074 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 619,41K, при оборотном предложении 219,88M FUSE. В течение последних 24 часов, FUSE торговался в диапазоне от ₽ 0,002799 (минимум) до ₽ 0,002822 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 176,69675399086570013, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,2396850307210552172.

В краткосрочной перспективе FUSE изменился на -0,18% за последний час и на -1,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,58K.

Рыночная информация Fuse Network (FUSE)

No.2074

₽ 619,41K
₽ 619,41K₽ 619,41K

₽ 59,58K
₽ 59,58K₽ 59,58K

₽ 1,10M
₽ 1,10M₽ 1,10M

219,88M
219,88M 219,88M

391 488 845,48103
391 488 845,48103 391 488 845,48103

ETH

Текущая рыночная капитализация Fuse Network составляет ₽ 619,41K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,58K. Циркулируещее обращение FUSE составляет 219,88M, а общее предложение – 391488845.48103. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,10M.

История цен Fuse Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002799
₽ 0,002799₽ 0,002799
Мин 24Ч
₽ 0,002822
₽ 0,002822₽ 0,002822
Макс 24Ч

₽ 0,002799
₽ 0,002799₽ 0,002799

₽ 0,002822
₽ 0,002822₽ 0,002822

₽ 176,69675399086570013
₽ 176,69675399086570013₽ 176,69675399086570013

₽ 0,2396850307210552172
₽ 0,2396850307210552172₽ 0,2396850307210552172

-0,18%

-0,03%

-1,54%

-1,54%

История цен Fuse Network (FUSE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Fuse Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00006984-0,03%
30 дней₽ -0,000402-12,49%
60 дней₽ -0,00026-8,46%
90 дней₽ -0,000257-8,37%
Изменение цены Fuse Network сегодня

Сегодня для FUSE зафиксировано изменение ₽ -0,00006984 (-0,03%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fuse Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000402 (-12,49%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fuse Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FUSE изменился на ₽ -0,00026 (-8,46%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fuse Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000257 (-8,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fuse Network (FUSE)?

Просмотеть страницу истории цен Fuse Network.

Анализ по Fuse Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Fuse Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Fuse Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов FUSE:

1. Принятие и использование: Объем транзакций в сети и активность DeFi в экосистеме Fuse.
2. **Партнерства: Стратегические альянсы с бизнесами и поставщиками платежных услуг.
3. Рыночные настроения: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов.
4. **Техническое развитие: Обновления платформы, внедрение новых функций и прогресс реализации дорожной карты.
5. **Утилитарность токена: Вознаграждения за стейкинг, участие в управлении и экосистемные стимулы.
6. **Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейнами, ориентированными на платежи.
7. **Регуляторная среда: Развитие нормативно-правового регулирования, влияющего на платежные токены.
8. **Объем торгов: Ликвидность на биржах и активность маркетмейкеров.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Fuse Network?

Люди хотят знать текущую цену Fuse Network (FUSE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального момента входа на рынок. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы совершать покупки и продажи в наиболее выгодные моменты. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику цен, чтобы оценить стоимость своих активов и принимать стратегические решения. Волатильность криптовалютных рынков приводит к быстрым изменениям цен, поэтому оперативные данные играют решающую роль в максимизации прибыли или минимизации убытков.

Прогноз цены Fuse Network

Прогноз цены Fuse Network (FUSE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FUSE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Fuse Network (FUSE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Fuse Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Fuse Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FUSE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Fuse Network».

Как купить и инвестировать Fuse Network в Россия

Готовы приступить к работе с Fuse Network? Покупка FUSE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Fuse Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Fuse Network (FUSE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Fuse Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Fuse Network (FUSE)

Что вы можете сделать с Fuse Network

Владение Fuse Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Fuse Network (FUSE)

Сеть Fuse - это публичная книга без разрешений и без границ, предназначенная для легкой интеграции повседневных платежей. Он привязан к Ethereum с помощью моста, который позволяет любому токену свободно перемещаться между Ethereum и Fuse-цепочкой. Токен чеканится на Ethereum, а затем перемещается в цепочку Fuse, где он получает доступ к широкому спектру функций и бизнес-плагинов, которые воплощают его в жизнь.

Источники Fuse Network

Для более глубокого понимания Fuse Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fuse Network
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:34:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fuse Network (FUSE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Fuse Network

FUSE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FUSE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FUSE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Fuse Network (FUSE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Fuse Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FUSE/USDT
₽0,23263338
₽0,23263338₽0,23263338
-0,10%
21.18M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 FUSE = 0,23288139 RUB