Что такое Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them. Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Dora Factory. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга DORAFACTORY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Dora Factory в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Dora Factory простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Dora Factory (USD)

Сколько будет стоить Dora Factory (DORAFACTORY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dora Factory (DORAFACTORY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dora Factory.

Проверьте прогноз цены Dora Factory!

Токеномика Dora Factory (DORAFACTORY)

Понимание токеномики Dora Factory (DORAFACTORY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DORAFACTORY прямо сейчас!

Как купить Dora Factory (DORAFACTORY)

Ищете как купить Dora Factory? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Dora Factory на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

DORAFACTORY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники Dora Factory

Для более глубокого понимания Dora Factory рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dora Factory Сколько стоит Dora Factory (DORAFACTORY) на сегодня? Актуальная цена DORAFACTORY в USD – 0,01297 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DORAFACTORY в USD? $ 0,01297 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DORAFACTORY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dora Factory? Рыночная капитализация DORAFACTORY составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DORAFACTORY? Циркулирующее предложение DORAFACTORY составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) DORAFACTORY? DORAFACTORY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена DORAFACTORY за все время (ATL)? DORAFACTORY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов DORAFACTORY? Объем торгов за последние 24 часа для DORAFACTORY составляет $ 54,20K USD . Вырастет ли DORAFACTORY в цене в этом году? DORAFACTORY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DORAFACTORY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Dora Factory (DORAFACTORY)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000