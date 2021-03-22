Текущая цена Dora Factory сегодня составляет 0.01297 USD. Следите за обновлениями цены DORAFACTORY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DORAFACTORY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dora Factory сегодня составляет 0.01297 USD. Следите за обновлениями цены DORAFACTORY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DORAFACTORY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DORAFACTORY

Информация о цене DORAFACTORY

Whitepaper DORAFACTORY

Официальный сайт DORAFACTORY

Токеномика DORAFACTORY

Прогноз цен DORAFACTORY

История DORAFACTORY

Руководство по покупке DORAFACTORY

Конвертер валют DORAFACTORY в фиат

DORAFACTORY на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Dora Factory

Dora Factory Курс (DORAFACTORY)

Текущая цена 1 DORAFACTORY в USD:

$0,01306
$0,01306$0,01306
+0,84%1D
USD
График цены Dora Factory (DORAFACTORY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:43:37 (UTC+8)

Информация о ценах Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01288
$ 0,01288$ 0,01288
Мин 24Ч
$ 0,01315
$ 0,01315$ 0,01315
Макс 24Ч

$ 0,01288
$ 0,01288$ 0,01288

$ 0,01315
$ 0,01315$ 0,01315

--
----

--
----

+0,07%

+0,84%

-7,82%

-7,82%

Текущая цена Dora Factory (DORAFACTORY) составляет $ 0,01297. За последние 24 часа DORAFACTORY торговался в диапазоне от $ 0,01288 до $ 0,01315, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DORAFACTORY за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, DORAFACTORY изменился на +0,07% за последний час, на +0,84% за 24 часа и на -7,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 54,20K
$ 54,20K$ 54,20K

$ 12,97M
$ 12,97M$ 12,97M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Текущая рыночная капитализация Dora Factory составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 54,20K. Циркулируещее обращение DORAFACTORY составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,97M.

История цен Dora Factory (DORAFACTORY) в USD

Отслеживайте изменения цены Dora Factory за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001088+0,84%
30 дней$ -0,00516-28,47%
60 дней$ -0,00713-35,48%
90 дней$ -0,00724-35,83%
Изменение цены Dora Factory сегодня

Сегодня для DORAFACTORY зафиксировано изменение $ +0,0001088 (+0,84%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Dora Factory за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,00516 (-28,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Dora Factory за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DORAFACTORY изменился на $ -0,00713 (-35,48%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Dora Factory за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00724 (-35,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Dora Factory (DORAFACTORY)?

Просмотеть страницу истории цен Dora Factory.

Что такое Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Dora Factory. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга DORAFACTORY, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Dora Factory в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Dora Factory простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Dora Factory (USD)

Сколько будет стоить Dora Factory (DORAFACTORY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dora Factory (DORAFACTORY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dora Factory.

Проверьте прогноз цены Dora Factory!

Токеномика Dora Factory (DORAFACTORY)

Понимание токеномики Dora Factory (DORAFACTORY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DORAFACTORY прямо сейчас!

Как купить Dora Factory (DORAFACTORY)

Ищете как купить Dora Factory? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Dora Factory на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

DORAFACTORY на местную валюту

1 Dora Factory (DORAFACTORY) в VND
341,30555
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AUD
A$0,0198441
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в GBP
0,0095978
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в EUR
0,0111542
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в USD
$0,01297
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MYR
RM0,0547334
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TRY
0,5444806
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в JPY
¥1,97144
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ARS
ARS$18,9066284
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в RUB
1,053164
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в INR
1,1398036
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в IDR
Rp216,1665802
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PHP
0,760042
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в EGP
￡E.0,6165938
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BRL
R$0,070038
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в CAD
C$0,0180283
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BDT
1,5833776
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в NGN
18,9618806
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в COP
$50,4669185
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ZAR
R.0,2252889
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в UAH
0,540849
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TZS
T.Sh.32,1834986
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в VES
Bs2,7237
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в CLP
$12,3215
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PKR
Rs3,667916
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в KZT
6,9768224
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в THB
฿0,4247675
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TWD
NT$0,3993463
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AED
د.إ0,0475999
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в CHF
Fr0,0102463
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в HKD
HK$0,1007769
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AMD
֏4,9522054
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MAD
.د.م0,1197131
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MXN
$0,2387777
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SAR
ريال0,0486375
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ETB
Br1,9447218
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в KES
KSh1,6755943
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в JOD
د.أ0,00919573
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PLN
0,0472108
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в RON
лв0,0568086
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SEK
kr0,121918
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BGN
лв0,0217896
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в HUF
Ft4,3581794
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в CZK
0,2718512
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в KWD
د.ك0,00396882
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ILS
0,042801
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BOB
Bs0,0893633
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AZN
0,022049
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TJS
SM0,119324
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в GEL
0,035019
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AOA
Kz11,8230629
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BHD
.د.ب0,00488969
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BMD
$0,01297
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в DKK
kr0,0833971
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в HNL
L0,3402031
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MUR
0,5905241
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в NAD
$0,2263265
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в NOK
kr0,1294406
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в NZD
$0,0224381
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PAB
B/.0,01297
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PGK
K0,054474
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в QAR
ر.ق0,0470811
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в RSD
дин.1,3095809
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в UZS
soʻm156,2650243
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ALL
L1,0789743
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ANG
ƒ0,0232163
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в AWG
ƒ0,023346
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BBD
$0,02594
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BAM
KM0,0217896
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BIF
Fr38,14477
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BND
$0,0167313
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BSD
$0,01297
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в JMD
$2,0820741
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в KHR
52,2982825
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в KMF
Fr5,49928
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в LAK
281,9565161
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в LKR
රු3,9278348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MDL
L0,2207494
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MGA
Ar57,9017116
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MOP
P0,1036303
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MVR
0,198441
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MWK
MK22,439397
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в MZN
MT0,828783
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в NPR
रु1,8182643
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в PYG
91,98324
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в RWF
Fr18,79353
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SBD
$0,1067431
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SCR
0,1772999
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SRD
$0,5141308
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SVC
$0,1132281
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в SZL
L0,2263265
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TMT
m0,0455247
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TND
د.ت0,03807992
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в TTD
$0,0878069
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в UGX
Sh45,18748
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в XAF
Fr7,32805
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в XCD
$0,035019
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в XOF
Fr7,32805
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в XPF
Fr1,32294
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BWP
P0,1859898
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в BZD
$0,02594
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в CVE
$1,2322797
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в DJF
Fr2,29569
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в DOP
$0,8229465
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в DZD
د.ج1,6923256
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в FJD
$0,029831
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в GNF
Fr112,77415
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в GTQ
Q0,0990908
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в GYD
$2,7087845
1 Dora Factory (DORAFACTORY) в ISK
kr1,58234

Источники Dora Factory

Для более глубокого понимания Dora Factory рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Dora Factory
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dora Factory

Сколько стоит Dora Factory (DORAFACTORY) на сегодня?
Актуальная цена DORAFACTORY в USD – 0,01297 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DORAFACTORY в USD?
Текущая цена DORAFACTORY в USD составляет $ 0,01297. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dora Factory?
Рыночная капитализация DORAFACTORY составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DORAFACTORY?
Циркулирующее предложение DORAFACTORY составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DORAFACTORY?
DORAFACTORY достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена DORAFACTORY за все время (ATL)?
DORAFACTORY достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов DORAFACTORY?
Объем торгов за последние 24 часа для DORAFACTORY составляет $ 54,20K USD.
Вырастет ли DORAFACTORY в цене в этом году?
DORAFACTORY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DORAFACTORY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:43:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dora Factory (DORAFACTORY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор DORAFACTORY в USD

Сумма

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0,01297 USD

Торговля DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0,01306
$0,01306$0,01306
+1,16%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах