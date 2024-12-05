KDX

Kodexa (KDX) – это официальный утилити-токен Mosaic Alpha, инновационной децентрализованной платформы управления криптоактивами. Токен создан в сети Binance Smart Chain. Пользователи могут стейкать Kodexa (KDX) на платформе Mosaic Alpha, чтобы снижать комиссии, максимизировать доход от инвестиционных корзин, продвигаться в партнёрской системе и получать эксклюзивные бонусы в программе Affiliate Booster. В дальнейшем предусмотрено расширение функционала токена по мере роста экосистемы. Токен Kodexa также поддерживает создание и управление корзинами токенов на платформе Mosaic Alpha.

Название криптовалютыKDX

МестоNo.5561

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение699,950,000

Общее предложение699,950,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.03729922025269791,2024-12-05

Наименьшая цена0.01823766220164422,2025-06-05

Публичный блокчейнBSC

ВведениеKodexa (KDX) – это официальный утилити-токен Mosaic Alpha, инновационной децентрализованной платформы управления криптоактивами. Токен создан в сети Binance Smart Chain. Пользователи могут стейкать Kodexa (KDX) на платформе Mosaic Alpha, чтобы снижать комиссии, максимизировать доход от инвестиционных корзин, продвигаться в партнёрской системе и получать эксклюзивные бонусы в программе Affiliate Booster. В дальнейшем предусмотрено расширение функционала токена по мере роста экосистемы. Токен Kodexa также поддерживает создание и управление корзинами токенов на платформе Mosaic Alpha.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
KDX/USDT
Kodexa
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (KDX)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
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