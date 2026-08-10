Сегодняшняя цена Coinweb

Текущая цена Coinweb (CWEB) сегодня составляет ₽ 0.0007136 с изменением 0.04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CWEB на RUB составляет ₽ 0.0007136 за CWEB.

На данный момент Coinweb занимает #1472 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,75M, при оборотном предложении 2,46B CWEB. В течение последних 24 часов, CWEB торговался в диапазоне от ₽ 0.0007128 (минимум) до ₽ 0.0007175 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18.949244246056799271, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0721905965586451836.

В краткосрочной перспективе CWEB изменился на -0.05% за последний час и на -0.26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,28K.

Рыночная информация Coinweb (CWEB)

Место No.1472 Рыночная капитализация ₽ 1,75M₽ 1,75M ₽ 1,75M Объем (24Ч) ₽ 58,28K₽ 58,28K ₽ 58,28K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5.42M₽ 5.42M ₽ 5.42M Оборотное предложение 2,46B 2,46B 2,46B Общее предложение 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 7,597,398,622.55741 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Coinweb составляет ₽ 1,75M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,28K. Циркулируещее обращение CWEB составляет 2,46B, а общее предложение – 7597398622.55741. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.42M.