Сегодняшняя цена WAX

Текущая цена WAX (WAXP) сегодня составляет ₽ 0,003989 с изменением 0,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAXP на RUB составляет ₽ 0,003989 за WAXP.

На данный момент WAX занимает #705 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,38M, при оборотном предложении 4,61B WAXP. В течение последних 24 часов, WAXP торговался в диапазоне от ₽ 0,003897 (минимум) до ₽ 0,004006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 413,5073161125182925, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,35743032415762320.

В краткосрочной перспективе WAXP изменился на -0,28% за последний час и на -5,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,26K.

Рыночная информация WAX (WAXP)

Место No.705 Рыночная капитализация ₽ 18,38M₽ 18,38M ₽ 18,38M Объем (24Ч) ₽ 66,26K₽ 66,26K ₽ 66,26K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 18,38M₽ 18,38M ₽ 18,38M Оборотное предложение 4,61B 4,61B 4,61B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269 Публичный блокчейн WAX

Текущая рыночная капитализация WAX составляет ₽ 18,38M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,26K. Циркулируещее обращение WAXP составляет 4,61B, а общее предложение – 4608433461.25163269. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,38M.