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Текущая цена WAX сегодня составляет 0,003989 RUB. Рыночная капитализация WAXP составляет 18 375 315,4057560978208 RUB. Отслеживайте обновления цен WAXP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена WAX сегодня составляет 0,003989 RUB. Рыночная капитализация WAXP составляет 18 375 315,4057560978208 RUB. Отслеживайте обновления цен WAXP в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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WAX Курс (WAXP)

Текущая цена 1 WAXP в RUB:

₽0,3295875
₽0,3295875₽0,3295875
+0,10%1D
RUB
График цены WAX (WAXP) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:03:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена WAX

Текущая цена WAX (WAXP) сегодня составляет ₽ 0,003989 с изменением 0,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAXP на RUB составляет ₽ 0,003989 за WAXP.

На данный момент WAX занимает #705 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,38M, при оборотном предложении 4,61B WAXP. В течение последних 24 часов, WAXP торговался в диапазоне от ₽ 0,003897 (минимум) до ₽ 0,004006 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 413,5073161125182925, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,35743032415762320.

В краткосрочной перспективе WAXP изменился на -0,28% за последний час и на -5,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 66,26K.

Рыночная информация WAX (WAXP)

No.705

₽ 18,38M
₽ 18,38M₽ 18,38M

₽ 66,26K
₽ 66,26K₽ 66,26K

₽ 18,38M
₽ 18,38M₽ 18,38M

4,61B
4,61B 4,61B

--
----

4 608 433 461,25163269
4 608 433 461,25163269 4 608 433 461,25163269

WAX

Текущая рыночная капитализация WAX составляет ₽ 18,38M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 66,26K. Циркулируещее обращение WAXP составляет 4,61B, а общее предложение – 4608433461.25163269. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18,38M.

История цен WAX в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003897
₽ 0,003897₽ 0,003897
Мин 24Ч
₽ 0,004006
₽ 0,004006₽ 0,004006
Макс 24Ч

₽ 0,003897
₽ 0,003897₽ 0,003897

₽ 0,004006
₽ 0,004006₽ 0,004006

₽ 413,5073161125182925
₽ 413,5073161125182925₽ 413,5073161125182925

₽ 0,35743032415762320
₽ 0,35743032415762320₽ 0,35743032415762320

-0,28%

+0,10%

-5,57%

-5,57%

История цен WAX (WAXP) в RUB

Отслеживайте изменения цены WAX за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00032926+0,10%
30 дней₽ -0,000161-3,88%
60 дней₽ -0,000642-13,87%
90 дней₽ -0,002988-42,83%
Изменение цены WAX сегодня

Сегодня для WAXP зафиксировано изменение ₽ +0,00032926 (+0,10%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WAX за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000161 (-3,88%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WAX за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WAXP изменился на ₽ -0,000642 (-13,87%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WAX за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002988 (-42,83%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WAX (WAXP)?

Просмотеть страницу истории цен WAX.

Анализ по WAX

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний WAX, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке WAX: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WAXP: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

WAXP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003933, при этом цена находится выше центральной зоны — 0,003871. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена пробила сопротивление R2 на отметке 0,003915 и в настоящее время находится в зоне краткосрочного расширения. Средние скользящие линии и EMA-группа не демонстрируют чёткой направленности; основные длинные и короткие позиции сосредоточены вблизи уровня 0,003871, образуя плотную зону обмена. Центр тяжести структуры остаётся выше срединной зоны, что указывает на способность недавних покупателей удерживать цену на ключевом уровне. MACD формирует сигнал «золотого пересечения», разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а краткосрочный импульс направлен вверх. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и пока не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, хотя наблюдается небольшое расхождение между индикаторами. KDJ и StochRSI показывают характер колебательной консолидации, а волатильность сужается благодаря сжатию полос Боллинджера. Быстрый уровень сопротивления расположен на отметке R2 — 0,003915, что примерно соответствует 0,5% от текущей цены. Первый поддерживаемый уровень находится в центральной зоне — 0,003871, примерно в 1,6% от текущего курса. Дальний защитный уровень установлен на отметке S1 — 0,003852, что составляет около 2,1% от текущей цены. В случае прорыва верхнего максимума необходимо обратить внимание на распределение ликвидности вблизи уровня 0,003933.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены WAX?

Цены на WAX (WAXP) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие в игровой индустрии — поскольку WAX специализируется на игровых NFT и dApp, рост использования игровых платформ способствует повышению спроса.
2. Тренды на рынке NFT — как блокчейн, ориентированный на игры, популярность NFT напрямую влияет на стоимость WAXP.
3. Объявления о партнерствах — сотрудничество с разработчиками игр и крупными брендами укрепляет доверие инвесторов.
4. Утилитарность токена — WAXP используется для стейкинга, управления и оплаты транзакций на блокчейне WAX.
5. Настроения на рынке — общая конъюнктура криптовалютного рынка влияет на WAXP наряду с другими альткоинами.
6. Конкуренция — относительная эффективность по сравнению с другими игровыми блокчейнами, такими как Enjin или Immutable X.
7. Технические достижения — обновления платформы и внедрение новых функций оказывают влияние на долгосрочную стоимость.
8. Объем торгов и ликвидность — более высокая активность, как правило, коррелирует с ценовой волатильностью.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену WAX?

Люди хотят знать текущую цену WAX (WAXP) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Поскольку WAX обеспечивает работу NFT-маркетплейсов и игровых платформ, колебания цены напрямую влияют на стоимость их цифровых активов и прибыль от торговли.

Прогноз цены WAX

Прогноз цены WAX (WAXP) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WAXP в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены WAX (WAXP) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена WAX потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену WAX достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WAXP, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены WAX».

Как купить и инвестировать WAX в Россия

Готовы приступить к работе с WAX? Покупка WAXP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить WAX. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке WAX (WAXP).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и WAX будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке WAX (WAXP)

Что вы можете сделать с WAX

Владение WAX позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое WAX (WAXP)

WAX (WAXP) — это специально созданный блокчейн, выпущенный в 2017 году и предназначенный для ускорения, упрощения и безопасности транзакций E-COMMERCE для каждой вовлеченной стороны. Блокчейн WAX использует делегированный POS, (DPoS) в качестве механизма консенсуса. Он полностью совместим с EOS.

Источники WAX

Для более глубокого понимания WAX рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт WAX
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemGaming (GameFi)Gaming Blockchains

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:03:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WAX (WAXP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о WAX

WAXP USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WAXP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WAXP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте WAX (WAXP) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы WAX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WAXP/USDT
₽0,32901
₽0,32901₽0,32901
-0,05%
16.81M (USDT)

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