Что такое Housecoin (HOUSE)

Мемкоин, созданный для хеджирования перегретого рынка недвижимости США, выступая против чрезмерно высоких цен на жилье.

Housecoin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Housecoin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Housecoin Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Housecoin, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена HOUSE в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Housecoin.

История цен Housecoin

Отслеживание траектории движения цены HOUSE дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории HOUSE в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Housecoin.

Как купить Housecoin (HOUSE)

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HOUSE на местную валюту

1 HOUSE к VND ₫ 464.409792 1 HOUSE к AUD A$ 0.02861696 1 HOUSE к GBP ￡ 0.01376512 1 HOUSE к EUR € 0.01593856 1 HOUSE к USD $ 0.018112 1 HOUSE к MYR RM 0.08005504 1 HOUSE к TRY ₺ 0.68934272 1 HOUSE к JPY ¥ 2.60070208 1 HOUSE к RUB ₽ 1.50728064 1 HOUSE к INR ₹ 1.55871872 1 HOUSE к IDR Rp 301.86654592 1 HOUSE к KRW ₩ 25.69060416 1 HOUSE к PHP ₱ 1.03165952 1 HOUSE к EGP ￡E. 0.92968896 1 HOUSE к BRL R$ 0.10613632 1 HOUSE к CAD C$ 0.02499456 1 HOUSE к BDT ৳ 2.20115136 1 HOUSE к NGN ₦ 28.93283328 1 HOUSE к UAH ₴ 0.7498368 1 HOUSE к VES Bs 1.285952 1 HOUSE к PKR Rs 5.07896704 1 HOUSE к KZT ₸ 9.36010048 1 HOUSE к THB ฿ 0.60638976 1 HOUSE к TWD NT$ 0.58610432 1 HOUSE к AED د.إ 0.06647104 1 HOUSE к CHF Fr 0.01467072 1 HOUSE к HKD HK$ 0.140368 1 HOUSE к MAD .د.م 0.1684416 1 HOUSE к MXN $ 0.36694912

Источники Housecoin

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Housecoin Какова цена Housecoin (HOUSE) сегодня? Текущая цена Housecoin (HOUSE) составляет 0.018112 USD . Какова рыночная капитализация Housecoin (HOUSE)? Текущая рыночная капитализация Housecoin составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения HOUSE на его рыночную цену в реальном времени 0.018112 USD . Каково оборотное предложение Housecoin (HOUSE)? Текущее оборотное предложение Housecoin (HOUSE) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Housecoin (HOUSE)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Housecoin (HOUSE) составляет 0.021471 USD . Каков 24-часовой объем торгов Housecoin (HOUSE)? 24-часовой объем торгов Housecoin (HOUSE) составляет $ 119.28K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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