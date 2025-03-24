BR
Bedrock – первый мультиактивный протокол ликвидного рестейкинга, который стал пионером в области стейкинга Bitcoin с помощью uniBTC. Будучи ведущим токеном для ликвидного стейкинга BTC, uniBTC позволяет держателям зарабатывать вознаграждения при сохранении ликвидности, открывая новые возможности для получения прибыли на рынке Bitcoin объемом 1 трлн долларов. Используя передовой подход к BTCFi 2.0, Bedrock пересматривает роль Bitcoin в DeFi и расширяет ликвидный рестейкинг на 12+ блокчейнов для BTC, ETH и активов DePIN.
Название криптовалютыBR
МестоNo.1083
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)4.12%
Оборотное предложение210,000,000
Макс. предложение1,000,000,000
Общее предложение1,000,000,000
Коэффициент обращения0.21%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.22056296219492613,2025-03-24
Наименьшая цена0.03902018689786832,2025-04-18
Публичный блокчейнBSC
ВведениеBedrock – первый мультиактивный протокол ликвидного рестейкинга, который стал пионером в области стейкинга Bitcoin с помощью uniBTC. Будучи ведущим токеном для ликвидного стейкинга BTC, uniBTC позволяет держателям зарабатывать вознаграждения при сохранении ликвидности, открывая новые возможности для получения прибыли на рынке Bitcoin объемом 1 трлн долларов. Используя передовой подход к BTCFi 2.0, Bedrock пересматривает роль Bitcoin в DeFi и расширяет ликвидный рестейкинг на 12+ блокчейнов для BTC, ETH и активов DePIN.
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