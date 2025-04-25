CORAL

CORAL – это нативный токен протокола Coral, инфраструктурного уровня для совместной работы агентов ИИ. Coral позволяет агентам общаться, координировать свои действия и совершать транзакции в разных фреймворках. CORAL обеспечивает платежи между агентами, выполнение сессий и оценку репутации, что способствует созданию децентрализованной экосистемы, в которой интеллектуальные агенты работают вместе в автономном режиме.

Название криптовалютыCORAL

МестоNo.3783

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение10,000,000,000

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.002024236869817867,2025-05-10

Наименьшая цена0.000322065226668754,2025-04-25

Публичный блокчейнSOL

ВведениеCORAL – это нативный токен протокола Coral, инфраструктурного уровня для совместной работы агентов ИИ. Coral позволяет агентам общаться, координировать свои действия и совершать транзакции в разных фреймворках. CORAL обеспечивает платежи между агентами, выполнение сессий и оценку репутации, что способствует созданию децентрализованной экосистемы, в которой интеллектуальные агенты работают вместе в автономном режиме.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.