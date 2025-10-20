Текущая цена Aster сегодня составляет 1.0213 USD. Следите за обновлениями цены ASTER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Aster сегодня составляет 1.0213 USD. Следите за обновлениями цены ASTER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ASTER прямо сейчас на MEXC.

Aster Курс (ASTER)

Текущая цена 1 ASTER в USD:

$1,0203
$1,0203$1,0203
+2,75%1D
USD
График цены Aster (ASTER) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:46 (UTC+8)

Информация о ценах Aster (ASTER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,9304
$ 0,9304$ 0,9304
Мин 24Ч
$ 1,0468
$ 1,0468$ 1,0468
Макс 24Ч

$ 0,9304
$ 0,9304$ 0,9304

$ 1,0468
$ 1,0468$ 1,0468

$ 2,419058923870731
$ 2,419058923870731$ 2,419058923870731

$ 0,08438718204444161
$ 0,08438718204444161$ 0,08438718204444161

+0,45%

+2,75%

-21,15%

-21,15%

Текущая цена Aster (ASTER) составляет $ 1,0213. За последние 24 часа ASTER торговался в диапазоне от $ 0,9304 до $ 1,0468, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ASTER за все время составляет $ 2,419058923870731, а минимальная – $ 0,08438718204444161.

Что касается краткосрочной динамики, ASTER изменился на +0,45% за последний час, на +2,75% за 24 часа и на -21,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Aster (ASTER)

No.45

$ 2,06B
$ 2,06B$ 2,06B

$ 31,56M
$ 31,56M$ 31,56M

$ 8,17B
$ 8,17B$ 8,17B

2,02B
2,02B 2,02B

8 000 000 000
8 000 000 000 8 000 000 000

8 000 000 000
8 000 000 000 8 000 000 000

25,22%

0,05%

BSC

Текущая рыночная капитализация Aster составляет $ 2,06B, при 24-часовом объеме торгов $ 31,56M. Циркулируещее обращение ASTER составляет 2,02B, а общее предложение – 8000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,17B.

История цен Aster (ASTER) в USD

Отслеживайте изменения цены Aster за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,027307+2,75%
30 дней$ -0,9433-48,02%
60 дней$ +0,7213+240,43%
90 дней$ +0,7213+240,43%
Изменение цены Aster сегодня

Сегодня для ASTER зафиксировано изменение $ +0,027307 (+2,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Aster за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,9433 (-48,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Aster за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ASTER изменился на $ +0,7213 (+240,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Aster за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,7213 (+240,43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Aster (ASTER)?

Просмотеть страницу истории цен Aster.

Что такое Aster (ASTER)

Aster – это децентрализованная биржа нового поколения, созданная для всех. После слияния Astherus с APX Finance в конце 2024 года новая идентичность стала чем-то большим, чем просто смена названия. Мы революционизируем способ торговли бессрочными контрактами и использования активов в децентрализованном мире.

Aster доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Aster. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ASTER, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Aster в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Aster простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Aster (USD)

Сколько будет стоить Aster (ASTER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Aster (ASTER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Aster.

Проверьте прогноз цены Aster!

Токеномика Aster (ASTER)

Понимание токеномики Aster (ASTER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ASTER прямо сейчас!

Как купить Aster (ASTER)

Ищете как купить Aster? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Aster на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ASTER на местную валюту

1 Aster (ASTER) в VND
26 875,5095
1 Aster (ASTER) в AUD
A$1,562589
1 Aster (ASTER) в GBP
0,755762
1 Aster (ASTER) в EUR
0,878318
1 Aster (ASTER) в USD
$1,0213
1 Aster (ASTER) в MYR
RM4,309886
1 Aster (ASTER) в TRY
42,874174
1 Aster (ASTER) в JPY
¥155,2376
1 Aster (ASTER) в ARS
ARS$1 378,264776
1 Aster (ASTER) в RUB
82,980625
1 Aster (ASTER) в INR
89,67014
1 Aster (ASTER) в IDR
Rp17 021,659858
1 Aster (ASTER) в PHP
59,84818
1 Aster (ASTER) в EGP
￡E.48,562815
1 Aster (ASTER) в BRL
R$5,494594
1 Aster (ASTER) в CAD
C$1,419607
1 Aster (ASTER) в BDT
124,680304
1 Aster (ASTER) в NGN
1 493,120174
1 Aster (ASTER) в COP
$3 989,453125
1 Aster (ASTER) в ZAR
R.17,66849
1 Aster (ASTER) в UAH
42,79247
1 Aster (ASTER) в TZS
T.Sh.2 534,233394
1 Aster (ASTER) в VES
Bs214,473
1 Aster (ASTER) в CLP
$967,1711
1 Aster (ASTER) в PKR
Rs289,068752
1 Aster (ASTER) в KZT
549,673873
1 Aster (ASTER) в THB
฿33,427149
1 Aster (ASTER) в TWD
NT$31,466253
1 Aster (ASTER) в AED
د.إ3,748171
1 Aster (ASTER) в CHF
Fr0,806827
1 Aster (ASTER) в HKD
HK$7,935501
1 Aster (ASTER) в AMD
֏390,698315
1 Aster (ASTER) в MAD
.د.م9,457238
1 Aster (ASTER) в MXN
$18,79192
1 Aster (ASTER) в SAR
ريال3,829875
1 Aster (ASTER) в ETB
Br154,645246
1 Aster (ASTER) в KES
KSh131,890682
1 Aster (ASTER) в JOD
د.أ0,7241017
1 Aster (ASTER) в PLN
3,717532
1 Aster (ASTER) в RON
лв4,463081
1 Aster (ASTER) в SEK
kr9,590007
1 Aster (ASTER) в BGN
лв1,715784
1 Aster (ASTER) в HUF
Ft343,05467
1 Aster (ASTER) в CZK
21,396235
1 Aster (ASTER) в KWD
د.ك0,3125178
1 Aster (ASTER) в ILS
3,360077
1 Aster (ASTER) в BOB
Bs7,057183
1 Aster (ASTER) в AZN
1,73621
1 Aster (ASTER) в TJS
SM9,457238
1 Aster (ASTER) в GEL
2,75751
1 Aster (ASTER) в AOA
Kz930,986441
1 Aster (ASTER) в BHD
.د.ب0,3840088
1 Aster (ASTER) в BMD
$1,0213
1 Aster (ASTER) в DKK
kr6,566959
1 Aster (ASTER) в HNL
L26,819338
1 Aster (ASTER) в MUR
46,489576
1 Aster (ASTER) в NAD
$17,729768
1 Aster (ASTER) в NOK
kr10,192574
1 Aster (ASTER) в NZD
$1,766849
1 Aster (ASTER) в PAB
B/.1,0213
1 Aster (ASTER) в PGK
K4,28946
1 Aster (ASTER) в QAR
ر.ق3,717532
1 Aster (ASTER) в RSD
дин.103,120661
1 Aster (ASTER) в UZS
soʻm12 304,816447
1 Aster (ASTER) в ALL
L85,166207
1 Aster (ASTER) в ANG
ƒ1,828127
1 Aster (ASTER) в AWG
ƒ1,83834
1 Aster (ASTER) в BBD
$2,0426
1 Aster (ASTER) в BAM
KM1,715784
1 Aster (ASTER) в BIF
Fr3 011,8137
1 Aster (ASTER) в BND
$1,32769
1 Aster (ASTER) в BSD
$1,0213
1 Aster (ASTER) в JMD
$163,898224
1 Aster (ASTER) в KHR
4 118,136925
1 Aster (ASTER) в KMF
Fr433,0312
1 Aster (ASTER) в LAK
22 202,173469
1 Aster (ASTER) в LKR
රු309,954337
1 Aster (ASTER) в MDL
L17,331461
1 Aster (ASTER) в MGA
Ar4 579,81559
1 Aster (ASTER) в MOP
P8,1704
1 Aster (ASTER) в MVR
15,62589
1 Aster (ASTER) в MWK
MK1 770,01503
1 Aster (ASTER) в MZN
MT65,26107
1 Aster (ASTER) в NPR
रु143,533502
1 Aster (ASTER) в PYG
7 243,0596
1 Aster (ASTER) в RWF
Fr1 481,9063
1 Aster (ASTER) в SBD
$8,405299
1 Aster (ASTER) в SCR
13,961171
1 Aster (ASTER) в SRD
$40,484332
1 Aster (ASTER) в SVC
$8,936375
1 Aster (ASTER) в SZL
L17,729768
1 Aster (ASTER) в TMT
m3,584763
1 Aster (ASTER) в TND
د.ت3,0005794
1 Aster (ASTER) в TTD
$6,924414
1 Aster (ASTER) в UGX
Sh3 558,2092
1 Aster (ASTER) в XAF
Fr576,0132
1 Aster (ASTER) в XCD
$2,75751
1 Aster (ASTER) в XOF
Fr576,0132
1 Aster (ASTER) в XPF
Fr104,1726
1 Aster (ASTER) в BWP
P13,68542
1 Aster (ASTER) в BZD
$2,052813
1 Aster (ASTER) в CVE
$97,186908
1 Aster (ASTER) в DJF
Fr181,7914
1 Aster (ASTER) в DOP
$64,801485
1 Aster (ASTER) в DZD
د.ج133,269437
1 Aster (ASTER) в FJD
$2,34899
1 Aster (ASTER) в GNF
Fr8 880,2035
1 Aster (ASTER) в GTQ
Q7,823158
1 Aster (ASTER) в GYD
$213,65596
1 Aster (ASTER) в ISK
kr124,5986

Источники Aster

Для более глубокого понимания Aster рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Aster
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aster

Сколько стоит Aster (ASTER) на сегодня?
Актуальная цена ASTER в USD – 1,0213 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ASTER в USD?
Текущая цена ASTER в USD составляет $ 1,0213. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Aster?
Рыночная капитализация ASTER составляет $ 2,06B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ASTER?
Циркулирующее предложение ASTER составляет 2,02B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ASTER?
ASTER достиг максимальной цены (ATH) в 2,419058923870731 USD.
Какова была минимальная цена ASTER за все время (ATL)?
ASTER достиг минимальной цены (ATL) в 0,08438718204444161 USD.
Каков объем торгов ASTER?
Объем торгов за последние 24 часа для ASTER составляет $ 31,56M USD.
Вырастет ли ASTER в цене в этом году?
ASTER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASTER для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aster (ASTER)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

