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Solana
SOL/USDT
13.6021-0.16%
$0.00
Макс 24ч
14.3116
Мин 24ч
13.3298
Объем 24ч (SOL)
321.52K
Сумма за 24ч (USDT)
4.36M
Макс 24ч
14.3116
Мин 24ч
13.3298
Объем 24ч (SOL)
321.52K
Сумма за 24ч (USDT)
4.36M
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SOL
"Основанная бывшими инженерами Qualcomm, Intel и Dropbox в конце 2017 года, компания Solana представляет собой одноцепочечный делегированный протокол Proof-of-Stake, основной задачей которого является обеспечение масштабируемости без ущерба для децентрализации и безопасности. Основой решения Solana для масштабирования являются децентрализованные часы под названием Proof-of-History (PoH), созданные для решения проблемы времени в распределенных сетях, где нет единого надежного источника времени. В своей основе Solana предлагает: - Масштабируемость: Solana способна поддерживать более 50 000 транзакций в секунду, при этом время обработки блока составляет 400 миллисекунд. - Децентрализация: Благодаря использованию протокола распространения блоков Turbine, платформа может поддерживать тысячи нод, оставаясь при этом производительной и масштабируемой. - Недорогое исполнение: Стоимость транзакций в сети оценивается в 10 долларов США за 1 миллион транзакций."
Обзор
Название криптовалюты
SOL
Время выпуска
2020-03-23
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
488,627,736.54
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(SOL)

(USDT)

13.6021$0.00
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Количество(SOL)
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