BCE

Токен BCE обеспечивает работу bitcastle.io, предлагая скидки на торговые комиссии и будущие преимущества для стимулирования роста пользователей и расширения экосистемы.

Название криптовалютыBCE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSUI

ВведениеТокен BCE обеспечивает работу bitcastle.io, предлагая скидки на торговые комиссии и будущие преимущества для стимулирования роста пользователей и расширения экосистемы.

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