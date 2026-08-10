Сегодняшняя цена Kaizen Finance

Текущая цена Kaizen Finance (KZEN) сегодня составляет ₽ 0,0002346 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KZEN на RUB составляет ₽ 0,0002346 за KZEN.

На данный момент Kaizen Finance занимает #2722 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,59K, при оборотном предложении 428,76M KZEN. В течение последних 24 часов, KZEN торговался в диапазоне от ₽ 0,0002338 (минимум) до ₽ 0,0002363 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,467885557821068964, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,025006653129948372.

В краткосрочной перспективе KZEN изменился на +0,08% за последний час и на +0,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,88K.

Рыночная информация Kaizen Finance (KZEN)

Место No.2722 Рыночная капитализация ₽ 100,59K₽ 100,59K ₽ 100,59K Объем (24Ч) ₽ 5,88K₽ 5,88K ₽ 5,88K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 234,60K₽ 234,60K ₽ 234,60K Оборотное предложение 428,76M 428,76M 428,76M Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Kaizen Finance составляет ₽ 100,59K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,88K. Циркулируещее обращение KZEN составляет 428,76M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 234,60K.