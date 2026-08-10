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Текущая цена Kaizen Finance сегодня составляет 0,0002346 RUB. Рыночная капитализация KZEN составляет 100 586,0623524 RUB. Отслеживайте обновления цен KZEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Kaizen Finance сегодня составляет 0,0002346 RUB. Рыночная капитализация KZEN составляет 100 586,0623524 RUB. Отслеживайте обновления цен KZEN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Kaizen Finance Курс (KZEN)

Текущая цена 1 KZEN в RUB:

₽0,019382652
₽0,019382652₽0,019382652
-0,04%1D
RUB
График цены Kaizen Finance (KZEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:47:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Kaizen Finance

Текущая цена Kaizen Finance (KZEN) сегодня составляет ₽ 0,0002346 с изменением 0,04% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KZEN на RUB составляет ₽ 0,0002346 за KZEN.

На данный момент Kaizen Finance занимает #2722 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,59K, при оборотном предложении 428,76M KZEN. В течение последних 24 часов, KZEN торговался в диапазоне от ₽ 0,0002338 (минимум) до ₽ 0,0002363 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 18,467885557821068964, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,025006653129948372.

В краткосрочной перспективе KZEN изменился на +0,08% за последний час и на +0,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 5,88K.

Рыночная информация Kaizen Finance (KZEN)

No.2722

₽ 100,59K
₽ 100,59K₽ 100,59K

₽ 5,88K
₽ 5,88K₽ 5,88K

₽ 234,60K
₽ 234,60K₽ 234,60K

428,76M
428,76M 428,76M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Kaizen Finance составляет ₽ 100,59K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 5,88K. Циркулируещее обращение KZEN составляет 428,76M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 234,60K.

История цен Kaizen Finance в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0002338
₽ 0,0002338₽ 0,0002338
Мин 24Ч
₽ 0,0002363
₽ 0,0002363₽ 0,0002363
Макс 24Ч

₽ 0,0002338
₽ 0,0002338₽ 0,0002338

₽ 0,0002363
₽ 0,0002363₽ 0,0002363

₽ 18,467885557821068964
₽ 18,467885557821068964₽ 18,467885557821068964

₽ 0,025006653129948372
₽ 0,025006653129948372₽ 0,025006653129948372

+0,08%

-0,04%

+0,47%

+0,47%

История цен Kaizen Finance (KZEN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Kaizen Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000007756-0,04%
30 дней₽ +0,0000388+19,81%
60 дней₽ -0,00009-27,73%
90 дней₽ -0,0001026-30,43%
Изменение цены Kaizen Finance сегодня

Сегодня для KZEN зафиксировано изменение ₽ -0,000007756 (-0,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Kaizen Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000388 (+19,81%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Kaizen Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KZEN изменился на ₽ -0,00009 (-27,73%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Kaizen Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0001026 (-30,43%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Kaizen Finance (KZEN)?

Просмотеть страницу истории цен Kaizen Finance.

Анализ по Kaizen Finance

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Kaizen Finance, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Kaizen Finance?

Факторы, влияющие на цену KZEN, включают:

1. Настроения рынка и тренды в сфере криптовалют
2. Объём торгов и ликвидность
3. Уровень принятия DeFi и спрос на фермуинг доходности
4. Обновления протокола и новые функции
5. Анонсы партнёрств
6. Общие условия на рынке криптовалют
7. Регуляторные новости, затрагивающие DeFi
8. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
9. Конкуренция со стороны других DeFi-протоколов
10. Технический анализ и графические паттерны

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Kaizen Finance?

Люди хотят знать текущую цену KZEN по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, расчет прибыли и убытков, корректировка инвестиционной стратегии, а также поддержание информированности о волатильности рынка и тенденциях, влияющих на их инвестиции.

Прогноз цены Kaizen Finance

Прогноз цены Kaizen Finance (KZEN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KZEN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Kaizen Finance (KZEN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Kaizen Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Kaizen Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KZEN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Kaizen Finance».

Как купить и инвестировать Kaizen Finance в Россия

Готовы приступить к работе с Kaizen Finance? Покупка KZEN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Kaizen Finance. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Kaizen Finance (KZEN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Kaizen Finance будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Kaizen Finance (KZEN)

Что вы можете сделать с Kaizen Finance

Владение Kaizen Finance позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Kaizen Finance (KZEN)

Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon!

Источники Kaizen Finance

Для более глубокого понимания Kaizen Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Kaizen Finance
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:47:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kaizen Finance (KZEN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Kaizen Finance

KZEN USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Kaizen Finance (KZEN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Kaizen Finance в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KZEN/USDT
₽0,019382652
₽0,019382652₽0,019382652
+0,04%
25.43M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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