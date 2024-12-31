ALE

Project Ailey – это первый ИИ-управляемый Главный Агент, который предлагает безграничные возможности в играх, кино и метавселенной. Ailey – это динамичный, персонализированный персонаж с собственной личностью, живущий в Aileyverse. Работая на устройстве с использованием SLM, она предоставляет гиперперсонализированные услуги и взаимодействует с пользователями через человеческое присутствие. Токен $ALE является движущей силой экосистемы Aileyverse, позволяя осуществлять покупки предметов, косметические обновления, транзакции с NFT и получать вознаграждения. Пользователи могут настраивать внешний вид Ailey и участвовать в мероприятиях, зарабатывая токены $ALE для повышения вовлеченности и стимулирования роста экосистемы.

Название криптовалютыALE

МестоNo.3602

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.5586759490630407,2025-03-15

Наименьшая цена0.10889296506695555,2024-12-31

Публичный блокчейнBSC

ВведениеProject Ailey – это первый ИИ-управляемый Главный Агент, который предлагает безграничные возможности в играх, кино и метавселенной. Ailey – это динамичный, персонализированный персонаж с собственной личностью, живущий в Aileyverse. Работая на устройстве с использованием SLM, она предоставляет гиперперсонализированные услуги и взаимодействует с пользователями через человеческое присутствие. Токен $ALE является движущей силой экосистемы Aileyverse, позволяя осуществлять покупки предметов, косметические обновления, транзакции с NFT и получать вознаграждения. Пользователи могут настраивать внешний вид Ailey и участвовать в мероприятиях, зарабатывая токены $ALE для повышения вовлеченности и стимулирования роста экосистемы.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.