Текущая цена Microsoft сегодня составляет 522.48 USD. Следите за обновлениями цены MSFTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSFTON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Microsoft сегодня составляет 522.48 USD. Следите за обновлениями цены MSFTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSFTON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MSFTON

Информация о цене MSFTON

Официальный сайт MSFTON

Токеномика MSFTON

Прогноз цен MSFTON

История MSFTON

Руководство по покупке MSFTON

Конвертер валют MSFTON в фиат

MSFTON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Microsoft

Microsoft Курс (MSFTON)

Текущая цена 1 MSFTON в USD:

$522,48
$522,48$522,48
-0,15%1D
USD
График цены Microsoft (MSFTON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:53:12 (UTC+8)

Информация о ценах Microsoft (MSFTON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 518,22
$ 518,22$ 518,22
Мин 24Ч
$ 525,53
$ 525,53$ 525,53
Макс 24Ч

$ 518,22
$ 518,22$ 518,22

$ 525,53
$ 525,53$ 525,53

$ 529,467399415356
$ 529,467399415356$ 529,467399415356

$ 492,8458515171225
$ 492,8458515171225$ 492,8458515171225

0,00%

-0,15%

+1,38%

+1,38%

Текущая цена Microsoft (MSFTON) составляет $ 522,48. За последние 24 часа MSFTON торговался в диапазоне от $ 518,22 до $ 525,53, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSFTON за все время составляет $ 529,467399415356, а минимальная – $ 492,8458515171225.

Что касается краткосрочной динамики, MSFTON изменился на 0,00% за последний час, на -0,15% за 24 часа и на +1,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Microsoft (MSFTON)

No.1717

$ 2,51M
$ 2,51M$ 2,51M

$ 55,88K
$ 55,88K$ 55,88K

$ 2,51M
$ 2,51M$ 2,51M

4,80K
4,80K 4,80K

4 802,47827322
4 802,47827322 4 802,47827322

ETH

Текущая рыночная капитализация Microsoft составляет $ 2,51M, при 24-часовом объеме торгов $ 55,88K. Циркулируещее обращение MSFTON составляет 4,80K, а общее предложение – 4802.47827322. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,51M.

История цен Microsoft (MSFTON) в USD

Отслеживайте изменения цены Microsoft за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,7849-0,15%
30 дней$ +10,72+2,09%
60 дней$ +72,48+16,10%
90 дней$ +72,48+16,10%
Изменение цены Microsoft сегодня

Сегодня для MSFTON зафиксировано изменение $ -0,7849 (-0,15%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Microsoft за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +10,72 (+2,09%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Microsoft за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MSFTON изменился на $ +72,48 (+16,10%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Microsoft за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +72,48 (+16,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Microsoft (MSFTON)?

Просмотеть страницу истории цен Microsoft.

Что такое Microsoft (MSFTON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Microsoft доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Microsoft. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MSFTON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Microsoft в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Microsoft простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Microsoft (USD)

Сколько будет стоить Microsoft (MSFTON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Microsoft (MSFTON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Microsoft.

Проверьте прогноз цены Microsoft!

Токеномика Microsoft (MSFTON)

Понимание токеномики Microsoft (MSFTON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSFTON прямо сейчас!

Как купить Microsoft (MSFTON)

Ищете как купить Microsoft? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Microsoft на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MSFTON на местную валюту

1 Microsoft (MSFTON) в VND
13 749 061,2
1 Microsoft (MSFTON) в AUD
A$799,3944
1 Microsoft (MSFTON) в GBP
391,86
1 Microsoft (MSFTON) в EUR
449,3328
1 Microsoft (MSFTON) в USD
$522,48
1 Microsoft (MSFTON) в MYR
RM2 204,8656
1 Microsoft (MSFTON) в TRY
21 933,7104
1 Microsoft (MSFTON) в JPY
¥79 416,96
1 Microsoft (MSFTON) в ARS
ARS$705 097,2096
1 Microsoft (MSFTON) в RUB
42 535,0968
1 Microsoft (MSFTON) в INR
45 878,9688
1 Microsoft (MSFTON) в IDR
Rp8 707 996,5168
1 Microsoft (MSFTON) в PHP
30 596,4288
1 Microsoft (MSFTON) в EGP
￡E.24 859,5984
1 Microsoft (MSFTON) в BRL
R$2 810,9424
1 Microsoft (MSFTON) в CAD
C$726,2472
1 Microsoft (MSFTON) в BDT
63 784,3584
1 Microsoft (MSFTON) в NGN
763 855,3104
1 Microsoft (MSFTON) в COP
$2 040 937,5
1 Microsoft (MSFTON) в ZAR
R.9 038,904
1 Microsoft (MSFTON) в UAH
21 891,912
1 Microsoft (MSFTON) в TZS
T.Sh.1 296 471,4224
1 Microsoft (MSFTON) в VES
Bs109 720,8
1 Microsoft (MSFTON) в CLP
$494 266,08
1 Microsoft (MSFTON) в PKR
Rs147 882,7392
1 Microsoft (MSFTON) в KZT
281 203,9608
1 Microsoft (MSFTON) в THB
฿17 095,5456
1 Microsoft (MSFTON) в TWD
NT$16 071,4848
1 Microsoft (MSFTON) в AED
د.إ1 917,5016
1 Microsoft (MSFTON) в CHF
Fr412,7592
1 Microsoft (MSFTON) в HKD
HK$4 059,6696
1 Microsoft (MSFTON) в AMD
֏199 874,724
1 Microsoft (MSFTON) в MAD
.د.م4 838,1648
1 Microsoft (MSFTON) в MXN
$9 608,4072
1 Microsoft (MSFTON) в SAR
ريال1 959,3
1 Microsoft (MSFTON) в ETB
Br79 113,9216
1 Microsoft (MSFTON) в KES
KSh67 473,0672
1 Microsoft (MSFTON) в JOD
د.أ370,43832
1 Microsoft (MSFTON) в PLN
1 896,6024
1 Microsoft (MSFTON) в RON
лв2 283,2376
1 Microsoft (MSFTON) в SEK
kr4 900,8624
1 Microsoft (MSFTON) в BGN
лв877,7664
1 Microsoft (MSFTON) в HUF
Ft175 265,916
1 Microsoft (MSFTON) в CZK
10 940,7312
1 Microsoft (MSFTON) в KWD
د.ك159,87888
1 Microsoft (MSFTON) в ILS
1 718,9592
1 Microsoft (MSFTON) в BOB
Bs3 610,3368
1 Microsoft (MSFTON) в AZN
888,216
1 Microsoft (MSFTON) в TJS
SM4 838,1648
1 Microsoft (MSFTON) в GEL
1 410,696
1 Microsoft (MSFTON) в AOA
Kz476 277,0936
1 Microsoft (MSFTON) в BHD
.د.ب196,45248
1 Microsoft (MSFTON) в BMD
$522,48
1 Microsoft (MSFTON) в DKK
kr3 359,5464
1 Microsoft (MSFTON) в HNL
L13 720,3248
1 Microsoft (MSFTON) в MUR
23 783,2896
1 Microsoft (MSFTON) в NAD
$9 070,2528
1 Microsoft (MSFTON) в NOK
kr5 209,1256
1 Microsoft (MSFTON) в NZD
$903,8904
1 Microsoft (MSFTON) в PAB
B/.522,48
1 Microsoft (MSFTON) в PGK
K2 194,416
1 Microsoft (MSFTON) в QAR
ر.ق1 901,8272
1 Microsoft (MSFTON) в RSD
дин.52 728,6816
1 Microsoft (MSFTON) в UZS
soʻm6 294 938,3112
1 Microsoft (MSFTON) в ALL
L43 569,6072
1 Microsoft (MSFTON) в ANG
ƒ935,2392
1 Microsoft (MSFTON) в AWG
ƒ940,464
1 Microsoft (MSFTON) в BBD
$1 044,96
1 Microsoft (MSFTON) в BAM
KM877,7664
1 Microsoft (MSFTON) в BIF
Fr1 540 793,52
1 Microsoft (MSFTON) в BND
$679,224
1 Microsoft (MSFTON) в BSD
$522,48
1 Microsoft (MSFTON) в JMD
$83 847,5904
1 Microsoft (MSFTON) в KHR
2 106 769,98
1 Microsoft (MSFTON) в KMF
Fr221 531,52
1 Microsoft (MSFTON) в LAK
11 358 260,6424
1 Microsoft (MSFTON) в LKR
රු158 567,4552
1 Microsoft (MSFTON) в MDL
L8 866,4856
1 Microsoft (MSFTON) в MGA
Ar2 342 957,064
1 Microsoft (MSFTON) в MOP
P4 179,84
1 Microsoft (MSFTON) в MVR
7 993,944
1 Microsoft (MSFTON) в MWK
MK905 510,088
1 Microsoft (MSFTON) в MZN
MT33 386,472
1 Microsoft (MSFTON) в NPR
रु73 429,3392
1 Microsoft (MSFTON) в PYG
3 705 428,16
1 Microsoft (MSFTON) в RWF
Fr758 118,48
1 Microsoft (MSFTON) в SBD
$4 300,0104
1 Microsoft (MSFTON) в SCR
7 142,3016
1 Microsoft (MSFTON) в SRD
$20 737,2312
1 Microsoft (MSFTON) в SVC
$4 571,7
1 Microsoft (MSFTON) в SZL
L9 070,2528
1 Microsoft (MSFTON) в TMT
m1 833,9048
1 Microsoft (MSFTON) в TND
د.ت1 535,04624
1 Microsoft (MSFTON) в TTD
$3 542,4144
1 Microsoft (MSFTON) в UGX
Sh1 820 320,32
1 Microsoft (MSFTON) в XAF
Fr294 678,72
1 Microsoft (MSFTON) в XCD
$1 410,696
1 Microsoft (MSFTON) в XOF
Fr294 678,72
1 Microsoft (MSFTON) в XPF
Fr53 292,96
1 Microsoft (MSFTON) в BWP
P7 001,232
1 Microsoft (MSFTON) в BZD
$1 050,1848
1 Microsoft (MSFTON) в CVE
$49 719,1968
1 Microsoft (MSFTON) в DJF
Fr93 001,44
1 Microsoft (MSFTON) в DOP
$33 151,356
1 Microsoft (MSFTON) в DZD
د.ج68 162,7408
1 Microsoft (MSFTON) в FJD
$1 201,704
1 Microsoft (MSFTON) в GNF
Fr4 542 963,6
1 Microsoft (MSFTON) в GTQ
Q4 002,1968
1 Microsoft (MSFTON) в GYD
$109 302,816
1 Microsoft (MSFTON) в ISK
kr63 742,56

Источники Microsoft

Для более глубокого понимания Microsoft рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Microsoft
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Microsoft

Сколько стоит Microsoft (MSFTON) на сегодня?
Актуальная цена MSFTON в USD – 522,48 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSFTON в USD?
Текущая цена MSFTON в USD составляет $ 522,48. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Microsoft?
Рыночная капитализация MSFTON составляет $ 2,51M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSFTON?
Циркулирующее предложение MSFTON составляет 4,80K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSFTON?
MSFTON достиг максимальной цены (ATH) в 529,467399415356 USD.
Какова была минимальная цена MSFTON за все время (ATL)?
MSFTON достиг минимальной цены (ATL) в 492,8458515171225 USD.
Каков объем торгов MSFTON?
Объем торгов за последние 24 часа для MSFTON составляет $ 55,88K USD.
Вырастет ли MSFTON в цене в этом году?
MSFTON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSFTON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:53:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Microsoft (MSFTON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MSFTON в USD

Сумма

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 522,48 USD

Торговля MSFTON

MSFTON/USDT
$522,48
$522,48$522,48
-0,16%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах